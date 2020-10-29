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Экономика России вышла на "плато". Дальше падение? Министр Решетников удивил своим заявлением
29 октября 2020, 17:55 • 101 • Политика
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что экономика страны вышла на "плато". Но с точки зрения эпидемиологической составляющей выходит, что дальше будет падение. Словом, пока заявление министра выглядит удивительно.
Министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе форума "Россия зовёт!" заявил, что восстановление экономики страны в октябре этого года вышло на "плато". И случилось это после активного сентября, добавил Орешкин. В то же время министр признал, что настроение у бизнеса на фоне растущих цифр по заболеваемости коронавирусом тревожное.
"Но в то же время когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идёт", - пояснил Решетников.
Безусловно, "плато" - это образное сравнение министра. И наверняка в него он вложил некий позитивный смысл. С другой стороны, все знают, что после плато в эпидемиологическом смысле возникает падение. Хочется верить, что в экономическом плато падения не наступит...
Как бы то ни было, Решетников добавил, что сейчас экономика "замерла" под давлением тревог, а также на фоне новостей о коронавирусной динамике в России. О восстановлении министр говорит лишь в целом.
"Хотя, может, хотелось бы, чтобы темпы были быстрее. Плюс есть некоторая неопределённость у бизнеса", - сказал министр.
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