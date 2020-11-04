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Экономика переплюнула COVID почти вдвое: Чем руководствовались американцы в голосовании?
04 ноября 2020, 16:00 • 122 • Политика
Стало известно, чем руководствовались американцы, определяя, кому из кандидатов отдать свой голос. Оказалось, что экономика переплюнула COVID-19 почти вдвое.
Телеканал CNN провёл опрос, в котором выяснил, какая позиция кандидата влияет на выбор рядовых американцев. Экономика переплюнула COVID-19 почти вдвое. За первый из этих пунктов отдали свой голос 34% респондентов, за второй - только 18%.
Между ними с результатом 21% расположился ответ "расовое неравенство". У 11% граждан выбор определило отношение к уменьшению преступности и повышению безопасности. Столько же людей ответили, что им важна ситуация в системе здравоохранения в целом.
На данный момент трудно определить, у кого из кандидатов перевес в числе голосов. Обработка бюллетеней идёт полным ходом. Например, в Техасе при подсчёте 16% голосов лидирует Байден, однако этот штат республиканский традиционно. Трампу доверились 44,9%, а его сопернику 53,8%.
"Если Трамп потеряет Техас, для него будет всё кончено", - считает профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник.
В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что у Байдена в этом штате возможностей одержать победу больше.
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