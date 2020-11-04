Экономика переплюнула COVID почти вдвое: Чем руководствовались американцы в голосовании?

Телеканал CNN провёл опрос, в котором выяснил, какая позиция кандидата влияет на выбор рядовых американцев. Экономика переплюнула COVID-19 почти вдвое. За первый из этих пунктов отдали свой голос 34% респондентов, за второй - только 18%.

Между ними с результатом 21% расположился ответ "расовое неравенство". У 11% граждан выбор определило отношение к уменьшению преступности и повышению безопасности. Столько же людей ответили, что им важна ситуация в системе здравоохранения в целом.

На данный момент трудно определить, у кого из кандидатов перевес в числе голосов. Обработка бюллетеней идёт полным ходом. Например, в Техасе при подсчёте 16% голосов лидирует Байден, однако этот штат республиканский традиционно. Трампу доверились 44,9%, а его сопернику 53,8%.

"Если Трамп потеряет Техас, для него будет всё кончено", - считает профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник.

В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что у Байдена в этом штате возможностей одержать победу больше.