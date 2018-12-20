Экономика, «новая» украинская церковь и стратегический паритет: о чём говорил Путин на большой пресс-конференции

В Москве в Центре международной торговли состоялась 14-я большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Участие в мероприятии приняло рекордное количество журналистов — 1,7 тыс. человек. Глава государства ответил на вопросы о ситуации в экономике и социальной сфере, о санкциях, отношениях Москвы с Западом и Украиной. По словам Путина, Россия должна перейти на новый «технологический уклад» и сохранить стратегический баланс сил с США.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы, которые задали ему журналисты на традиционной большой пресс-конференции в Центре международной торговли (ЦМТ). В карьере главы государства это 14-е по счёту общение с журналистами, а с момента вступления в должность в 2018 году — первое.

На мероприятие было аккредитовано рекордное количество работников СМИ — 1702 человека. Пресс-конференция вышла за рамки запланированного времени и продолжалась почти четыре часа. Большая часть вопросов была задана журналистами из региональных изданий.

Экономика, доходы населения, санкции

Основное внимание в первой половине большой пресс-конференции было уделено социально-экономической тематике. Мероприятие началось с оглашения президентом статистических данных о росте валового внутреннего продукта и промышленном развитии РФ.

«За десять месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Прогноз Минэкономразвития по году — 1,8%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Если в прошлом году рост составил 2,1%, за январь — октябрь текущего года — 2,9%, по итогам года прогнозируется 3%. При этом обрабатывающие отрасли производства растут чуть быстрее — 3,2%», — сказал Путин.

Также, как сообщил президент, в 2018 году увеличились реальные располагаемые доходы населения (0,5%), реальный уровень заработной платы (6,9%), сократилась безработица (4,8%). По словам Путина, инфляция в России осталась на «приемлемом уровне» (4,1—4,2%), а профицит торгового баланса к концу года должен достичь $190 млрд.

Глава государства подчеркнул, что ключевая цель экономической политики РФ — переход на новый «технологический уклад». Экономический рывок призваны обеспечить 12 национальных проектов. Их реализация, как полагает Путин, нацелена «на изменение структуры экономики, придание ей инновационного характера».

При этом власти делают основной акцент на человеческом капитале (образование, здравоохранение, наука). Эффект от национальных проектов должен отразиться на динамике ВВП. По прогнозу правительства, с 2021 года экономический рост РФ должен превышать 3%.

Не обошёл вниманием Путин и ситуацию с санкционным режимом. По его оценке, из-за введённых против РФ ограничительных мер европейская экономика потеряла €500 млрд. Определённый ущерб понесла и Россия, однако, как отметил глава государства, западные санкции имели в большей степени положительный и оздоравливающий эффект.

В частности, возросла поддержка отечественного производителя со стороны властей. До 2024 года российские предприятия получат 1,376 трлн рублей. Наибольшие успехи в импортозамещении были достигнуты в сельском хозяйстве и транспортном машиностроении, подчеркнул Путин.

Сбор зерновых в России

Reuters

© Ilya Naymushin

Сбор зерновых в России

Reuters

© Ilya Naymushin

Одной из важнейших проблем, по мнению главы государства, остаётся ситуация с переработкой мусора. Ежегодно в России производится 70 млрд тонн отходов, которые чаще всего скапливаются на свалках. Часть этих свалок незаконны. В связи с этим Путин считает необходимым построить около 200 мусороперерабатывающих заводов.

Также власти РФ намерены постепенно избавляться от долларовой зависимости. Российский лидер призвал укреплять статус рубля как резервной валюты на пространстве СНГ. Однако для этого, как отметил президент, необходимо сократить волатильность рубля и сформировать финансовую инфраструктуру для расчётов в российской валюте.

«Президент вновь продемонстрировал, что владеет огромным массивом статистических данных, которые позволяют судить о состоянии экономики. Проблема технологического рывка не сходит с повестки дня. При этом очень важно, что Путин не говорит догмами: он выделяет различные проблемы и приглашает к дискуссии гражданское общество», — отметил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Опасная черта» и «церковь стамбульского прихода»

На большой пресс-конференции журналисты интересовались действиями Москвы в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Путин признал, что с начала 2000-х годов система контроля над ракетным оружием, которая сдерживала гонку вооружений, фактически развалилась. По его мнению, современные тенденции подводят мир «к очень опасной черте» из-за стремления США нарушить существующий с РФ стратегический паритет и сдержать развитие России «как возможного конкурента». По этой причине, как полагает российский лидер, Вашингтон вышел из Договора об ограничении ПРО и ДРСМД.

Пуск американской баллистической ракеты Trident

© navy.mil

«То же самое по договору СНВ-III — в 2021 году он заканчивает существование. Никаких переговоров пока не ведётся по этому вопросу... Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, мы обеспечиваем свою безопасность. Мы знаем, как это сделать. Но в целом для человечества это очень плохо, потому что это подводит нас к очень опасной черте», — заявил Путин.

Ещё одной угрожающей глобальной безопасности тенденцией президент РФ назвал понижение порога применения ядерного оружия. В частности, Путин указал на существующую в США идею запустить производство ядерных боезарядов малой мощности. Также российский лидер обратил внимание на недопустимость применения баллистических ракет как в ядерном, так и в неядерном исполнении.

«Соединённые Штаты обосновывают такие решения как способ наказания России или Китая. Это просто-напросто смешно. Соответственно, необходимо, чтобы в самих Соединённых Штатах общественное мнение выразило какую-то обеспокоенность данной ситуацией и поставило вопрос ребром перед своим правительством, перед конгрессом. Ведь это очень опасные манёвры», — отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов.

Немало вопросов было задано журналистами по поводу ситуации на Украине. Прежде всего прессу интересовали судьба задержанных в Керченском проливе украинских моряков и оценка недавнего создания новой религиозной структуры — так называемой православной церкви Украины (ПЦУ).

Провокационные действия ВМС Украины в Азовском море и появление автокефальной церкви на Украине Путин объяснил желанием президента Петра Порошенко заработать политические очки в преддверии намеченных на март 2019 года президентских выборов. По его словам, «это плохой способ поднятия рейтинга».

«Ну а что касается будущего украинских военнослужащих, их послали и рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Но, слава богу, этого не случилось. Идёт следствие. После уголовного разбирательства будет ясно, что с ними дальше делать», — сказал президент.

Путин напомнил, что 11 сентября украинские военные корабли «спокойно» прошли под аркой Крымского моста, потому что следовали установленным правилам и не предпринимали провокационных действий. По его словам, Киев через лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука добивается сейчас освобождения моряков. Однако, как повторил президент, этот вопрос будет решаться после окончания расследования.

Высказался глава государства и по другому острому вопросу — появлению на Украине новой церковной организации. Это событие Путин назвал прямым вмешательством украинского государства в религиозную жизнь страны. Российский лидер уверен, что в создании ПЦУ не было необходимости, так как на Украине существует собственная каноническая церковь, которая «фактически полностью независима» от Московского патриархата.

«Такого не было ещё никогда со времён Советского Союза. Вот, к сожалению, на Украине это сейчас происходит, создали вот эту объединённую раскольническую церковь стамбульского прихода... А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата. Там и назначения, очень много, и деньги, что самое главное. Я думаю, что это главный побудительный мотив Варфоломея (вселенский патриарх. — RT) — подчинить эту территорию, а потом ещё и зарабатывать на этом», — заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

В комментарии RT депутат Госдумы Дмитрий Белик предположил, что Порошенко в предвыборном раже готов пойти ва-банк, потому что провокации в Керченском проливе и появление новой церкви не принесли ему серьёзной популярности.

«Порошенко доказал свою полную никчёмность как политик и президент. Он не предпринимает никаких действий, чтобы вернуть своих военных домой. И самое главное — своей провокацией Украина показала всему миру, что для России «красные линии» существуют. Рейтинг Порошенко практически не вырос, народ продолжает его презирать. По большому счёту он остался уже на зарезервированном месте на свалке истории», — резюмировал депутат.

«Квалифицированные ответы»

Подводя итоги большой пресс-конференции, опрошенные RT эксперты заявили, что в 2018 году общение президента с журналистами получилось живым и интересным. Журналисты имели возможность задавать самые разные вопросы, некоторые из них были провокационными. Но на все вопросы и замечания сотрудников СМИ были даны «квалифицированные ответы».

«Наверное, эта пресс-конференция была более острой, чем предыдущая. Были вопросы по поводу внутренней политики, что меня очень порадовало. Президент коснулся и выборов, прошедших в нашей стране, коснулся темы встречи с губернаторами-оппозиционерами. Были затронуты темы внешней политики», — констатировал в беседе с RT член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии RT отметил, что журналисты далеко не всегда вели себя корректно: делали весьма долгие отступления и часто задавали президенту несколько вопросов. По его словам, пресс-конференция продемонстрировала, что в России «действительно много проблем, но президент о них осведомлён и разделяет обеспокоенность ситуацией в стране».

«Президент справился со временем, нагрузками и вопросами. Я бы не сказал, что на конференции были очень неожиданные вопросы, но часть из них заслуживала внимания. Мне запомнился ответ Путина на вопрос журналиста Первого канала Антона Верницкого по поводу возможности ядерной войны. Ответ главы государства был ровно настолько тревожным, насколько тревожна мировая обстановка. Это говорит о том, что российское руководство действительно очень озабочено этой ситуацией», — подчеркнул Брутер.