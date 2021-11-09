Экономика Литвы не выживет без китайских товаров

Без китайских полупроводников уже рухнул автомобильный рынок

Не прошло и недели, как министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Балтии присоединиться к «экономическому давлению на Китай», это «давление» в настоящее время осуществляет Литва в одиночестве. По мнению главы МИД, прибалтийские страны просто обязаны поддержать Литву в её противостоянии с Китаем, тем более, что Европа ограничивается только словами.

Но спустя всего несколько дней в Вильнюсе констатировали – Литва на грани катастрофы, и всё благодаря этому самому «давлению», только, как оказалось, не Литва «давит» на Китай, а как раз наоборот – без китайских товаров не выжить стране, в которой уничтожено собственное производство.

По мнению вице-президента национальной конфедерации промышленников Марюса Дубниковаса, следует ожидать в самое ближайшее время усиления давления со стороны Пекина, тогда как литовская промышленность находится в сильной зависимости от китайских поставок электромашин, техники, оптики, измерительных приборов. Из-за нехватки полупроводников уже рухнул рынок новых автомобилей в Литве, и это только начало, уверен Дубниковас. По его словам, импорт из Китая составляет 1,2 млрд евро – для маленькой Литвы это огромная зависимость.

Но в правительстве настроены вполне оптимистично – там верят, что спасёт литовскую экономику Тайвань, из-за которого и началось экономическое противостояние с Пекином.

По словам министра экономики и инновационного развития Аушрине Армонайте, Тайвань вполне может компенсировать Литве недостаток китайских товаров. А депутат литовского Сейма Матас Мальдейкис видит в «войне» с Китаем одни плюсы, уверяя, что всего лишь через три-четыре года Литву ждёт очередная «история успеха». А тот факт, что Литва отправила Тайваню некоторое количество вакцин против коронавируса, заставит Тайвань предоставить Вильнюсу самые передовые технологии, «за которыми охотятся Япония, США и Германия», успокаивает депутат.

А президент Литвы Гитанас Науседа решил обратиться напрямую к Китаю и просто попросил его «не раздражаться».

«Как суверенное государство мы хотим развивать культурные, экономические и другие связи с теми регионами и теми государствами, с которыми хотим развивать. В то же время мы придерживаемся политики единого Китая. На мой взгляд, наши решения должны не так раздраженно приниматься государством, которое сейчас предприняло определённые демарши в нашем отношении. Но наша позиция неизменна, потому что это позиция суверенного, независимого государства»,

– рассказал Науседа на встрече с журналистами.

Вот только Марюс Дубниковас весьма скептически смотрит на мечты политиков о том, что Тайвань построит в стране несколько самых современных заводов, в том числе и по производству полупроводников, после чего восстановится и литовский рынок новых автомобилей. Даже если мечты и сбудутся, то пройдёт не менее десятилетия. Дубниковас не уверен, что литовская экономика проживёт столько.

По мнению старого литовского политика Витаутаса Плечкайтиса, во всём виноваты безответственные современные литовские политики, переступившие через китайские «красные линии» и не подумавшие о последствиях и об угрозах национальным интересам.

Так что призывы поддержать Литву в её противостоянии с Китаем скорей всего так и останутся призывами – слишком яркий пример того, как не следует поступать, продемонстрировал Вильнюс.