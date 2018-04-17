Экономика хайпа: на чём в действительности зарабатывает Ольга Бузова

С 18 апреля телеведущая Ольга Бузова запускает продажи собственной криптовалюты. В первые три месяца знаменитость и её продюсеры рассчитывают захватить рынок объёмом более $200 млн, что позволит построить собственную коммуникационную платформу, способную потеснить многие массовые интернет-сервисы. Интерес к проекту вызван ещё и тем, что ниша массовой российской «монеты» в стране пока не занята. Впрочем, другие многочисленные бизнес-начинания Бузовой пока большого успеха не имели. Как на самом деле зарабатывает бывшая участница проекта «Дом-2», разбирался RT.

В счёт будущих концертов

Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова выходит на рынок криптовалют. 18 апреля стартует предпродажа токенов BUZCOIN. Первоначально «монета» оценивается в $0,1, а минимальный пакет для приобретения будет составлять 100 токенов. Впрочем, получить их можно будет только в обмен на другие популярные криптовалюты, обычные деньги приниматься не будут. Первичное размещение (ICO) продлится 90 дней. За это время планируется продать 2,1 млрд токенов. Таким образом может быть охвачен рынок объёмом более $200 млн.

Бузкоинами в будущем можно будет обмениваться в рамках интернет-платформы BUZAR. Сообщается, что в течение двух лет она получит функционал мессенджера с возможностью осуществлять видео- и аудиозвонки, рекрутингового приложения, приложения по поиску жилья, интернет-торговли, будут введены система P2P платежей, видеохостинга, потокового видео и многое другое.

При этом реальный оборот криптовалюты планируется не раньше первого квартала 2019 года, когда будет запущено бета-тестирование первых сервисов BUZAR — продажи билетов и программы лояльности.

Иными словами, пользователю предлагают вложиться в криптовалюту, на которую в ближайшие год—два ничего, кроме, возможно, билетов на концерт дивы, купить будет нельзя.

Бузпьютеры от Ольги

С учётом команды, привлечённой к реализации новой затеи Бузовой и её продюсеров, опрошенные RT эксперты склонны скептически оценивать будущее проекта.

«Заявлено большое количество сервисов и функций, требующих огромных финансовых затрат и человеческих ресурсов, — комментирует исследователь криптовалют, инвестор, член Bitcoin Foundation Александр Китченко. — В команде, указанной на сайте, нет топовых специалистов, которые раньше поднимали бы подобного рода проекты. ICO, как правило, решает одну—две проблемы. Люди, понимающие заявленный массив задач, просто не возьмутся за реализацию такого проекта, поэтому я даже не расцениваю его всерьёз с точки зрения инвестиций».

Если фанаты певицы, не изучив вопрос, выйдут на рынок криптовалют, они могут потерять деньги, не исключает Китченко.

«Волатильность на рынке огромная, и я не уверен, будут ли люди понимать, на что идут. На выходе они могут попросту потерять деньги», — говорит инвестор.

© www.instagram.com/buzova86

Не добавляет оптимизма и судьба прошлых проектов создателей бузкоина. Помимо самой Ольги Бузовой, ими заявлены её директор Арам Арчер (настоящее имя Арам Ананян) и Андрей Семин. Пресс-секретарь Бузовой Андрей Богославский сообщил RT, что ни Ольга, ни Арам не имеют возможности обсудить свои бизнес-начинания в связи с высокой занятостью. Впрочем, многое становится понятно по информации из открытых источников и из бесед с их бывшими партнёрами.

Компания Арчера ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» в конце февраля этого года подала в Роспатент заявку на регистрацию нескольких товарных знаков, в том числе «Ольга Бузова» и «Бузова».

Под этими брендами планируется выпускать большое количество товаров: от DVD-плееров и персональных компьютеров до перчаток для водолазов и электрических ошейников для дрессировки животных.

В перечне указано, что под брендом Бузовой можно будет предоставлять различные электронные услуги, а также лечить людей и животных.

По данным сервиса Whois, примерно в это же время Арчер зарегистрировал на себя доменное имя buzcoin.io.

В white paper BUZCOIN — дорожной карте любого ICO — заявлено, что Арам Арчер и Андрей Семин являются владельцами компаний Algorithm group, Algorithm blockchain club и Siberia trading. Однако, по данным СПАРК-Интерфакс, таких компаний за бизнесменами не числится. Арчеру принадлежит «ООО Арчер Мьюзик Продакшнс», а на Семина оформлено несколько компаний в Краснодаре. Одна из них, ООО «Мульти ленд», или, как её указывают в white paper, группа компаний Multi Land, специализируется на ресторанном бизнесе и в 2016 году показала убыток в размере 176 тыс. рублей. Другие компании Семина, где он заявлен совладельцем, также не слишком успешные. Например, ООО «Контраст» на 2016 год имело убыток 2 млн рублей.

Взлом чарта

Доход самой Ольги Бузовой за 2017 год, согласно данным Forbes, составил $2,2 млн. В рейтинге российских звёзд шоу-бизнеса и спорта Forbes она заняла 14-е место, совершив резкий скачок на 18 пунктов по сравнению с предыдущим, 2016 годом.

При этом по количеству упоминаний в СМИ Ольга обошла с огромным отрывом всех участников рейтинга. Имя Бузовой в СМИ за прошлый год прозвучало 16278 раз. Ближайший её преследователь по этому показателю — Филипп Киркоров с результатом 9091 упоминание.

Ключевым активом телеведущей является её Instagram-аккаунт. В прошлом году Ольга стала единственной россиянкой, попавшей в топ-10 по количеству просмотров «историй» в этой соцсети.

Депутаты владеют спа-центрами и свинофермами Бузова обошла американскую звезду Ким Кардашьян, хотя имеет почти в десять раз меньше подписчиков (12,7 млн против 110 млн).

Бузова активно использует рекламные возможности Instagram. Так, в марте этого года она опубликовала в блоге не менее 25 рекламных постов о разных товарах, конкурсах и услугах, а в феврале — более 35. Кроме того, она регулярно продвигает вещи собственного бренда Olga Buzova Design.

Модный бизнес и ресторан

Первый опыт Ольги в дизайне одежды пришёлся на 2011 год, когда она договорилась с итальянской компанией C&C запустить линию одежды под собственным именем. По программе франчайзинга в регионах заработало более 40 магазинов, однако уже через три года они стали закрываться. По заверениям представителей C&C, популярность Бузовой не давала стабильных продаж, в некоторых регионах владельцы магазинов не могли месяцами расплатиться за аренду.

В 2015 году телеведущая заявила, что перестаёт сотрудничать с итальянским брендом и будет продавать одежду под своим брендом. Бренд-менеджеры магазинов комментировали в СМИ, что Бузова не имела отношения к бизнесу, а была лишь его лицом.

При этом вещи от известной телеведущей закупались в Китае и обшивались брендовыми бирками.

В 2013 году Ольга вместе со своей сестрой Анной открыла сеть магазинов бижутерии BijouxRoom. Бренд принадлежит ООО «ФЭШН», зарегистрированному в 2012 году Бузовой, её бывшим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым и её сестрой Анной. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2014 году чистая прибыль компании составляла 11,8 млн, но в 2015 и 2016 годах убыток составил 4,5 млн и 1,8 млн соответственно.

Наконец, ещё одно бизнес-начинание Бузовой — открытие ресторана на Цветном бульваре. В феврале 2017 года Ольга совместно с вице-президентом холдинга BCA Group Кареном Мелконяном зарегистрировала ООО «Бузова Рест Компани», а также два домена buzovafood.ru и buzovasalaty.ru. Совсем недавно телеведущая сообщила публике, что больше года готовилась к этому событию и наконец открывает свой первый ресторан в Москве. Впрочем, пока он так и не работает.

Развод с прибылью

В 2011 году Бузова впервые попробовала себя в качестве певицы. Совместно с рэпером T-killah была записана песня «Не забывай». Однако настоящая слава к Бузовой пришла после её расставания с мужем, футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Пара прожила вместе четыре года. 30 декабря 2016 года был оформлен развод.

Разрыв отношений с Тарасовым, по словам Арама Арчера, позволил Бузовой воплотить давнюю мечту — начать петь. Именно после развода она смогла совершить феноменальный подъём в списке Forbes.

14 ноября 2016-го вышла первая песня Бузовой «Под звуки поцелуев», а затем в течение 2017 и 2018 годов певица записала 11 композиций и сняла четыре клипа. Дебютный альбом, выпущенный 16 октября 2017 года, за первые 15 минут после релиза занял первое место в чарте iTunes России, что стало рекордом. В поддержку альбома было объявлено шоу-турне по России и странам СНГ.

Но и концертная деятельность певицы не обошлась без скандалов. В ноябре 2017 года компания MS Production, организовавшая первое шоу Бузовой в Москве в «Известия-холле», пожаловалась, что после успешного дебютного концерта певица заключила контракт с компанией Григория Лепса. Тогда один из руководителей MS Production Александр Никитин заявил, что Лепс «хапнул у него готовый продукт».

В разговоре с RT Никитин отметил, что концерт Бузовой не окупился.

«Мы решили сделать ей концерт, когда она спела две-три песни, — вспоминает Никитин. — Планировали начать с площадки в 100—200 человек, а потом перейти к более масштабным. Тогда нам казалось, что она потенциально коммерческий вариант, но у нас её, так скажем, перекупили. Мы вложили около 2 млн в концерт, а прибыль делили пополам. Но прибыли не случилось, отработали почти в ноль. Договор мы с ней не подписывали, рассчитывали, что она останется, поэтому исков не предъявляли».

Арам Арчер в интервью журналу StarHit рассказывал, что за первые шесть месяцев 2017 года на частных и клубных выступлениях Бузова заработала не меньше 11 млн рублей.

По его словам, 45-минутный концерт певицы стоил 1 млн рублей, на клубной площадке цена такого выступления составляла 850 тыс. рублей.

Директор event-агентства «Князевъ» Сергей Князев рассказал RT, что в декабре 2017 года Бузова провела, предположительно, около десяти корпоративов.

«У неё нет пока такого чёткого ценника, как в своё время был у Ксении Собчак. Она смотрит, что за событие, сколько времени и в каком формате ей вести, поэтому от €5 тыс. до €15 тыс. прайс за корпоратив. Я могу предположить, что как ведущую её зовут один-два раза в месяц, но я ни разу не слышал от своих коллег, чтобы Олю позвали выступить в качестве певицы. Может быть, только на частных праздниках», — говорит Князев.

«Роман с Бузовой»

Самые первые попытки Ольги Бузовой монетизировать полученную благодаря «Дому-2» популярность были сделаны на литературном поприще. В 2006 году вышла её первая книга «Роман с Бузовой. История самой красивой любви» (25 тыс. экземпляров). Через год последовали ещё две: «Роман с Бузовой. Любовь online» (10 тыс. экземпляров) и «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки» (15 тыс. экземпляров).

Пару лет назад Бузова вновь вернулась к писательской деятельности с книгой «Цена счастья». Первый тираж, по заявлениям самой телеведущей, составил 20 тыс. экземпляров и был распродан полностью. Однако, как рассказал RT адвокат Алексей Степанов, Бузова разорила издателя книги Дмитрия Озеранского.

«Озеранский нашёл Бузову в Instagram и предложил создать ароматизированную книгу про неё и её мужа, — вспоминает Степанов. — Кутюрье Кристоф Ладамиэль специально разработал аромат стоимостью 3 млн рублей. Им был пропитан специальный воск, который в типографии нанесли на краешек страниц книги. Когда человек листал книгу, она начинала источать аромат. На российском рынке это было новшество, такого никто не делал. Книга продавалась по 2 тыс. рублей за экземпляр, а с флаконом духов стоила 5 тыс. рублей».

По словам адвоката, Бузова должна была продвигать книгу через свой Instagram, однако эти обязательства она не выполнила. Одной из причин, очевидно, стал развод, сделавший книгу неактуальной.

Степанов утверждает, что по договору с его доверителем Бузова получила около 2-3 млн рублей, убыток же от неудавшегося проекта составил 12 млн рублей. Адвокат объясняет, что изначально Озеранский ориентировался на аудиторию Instagram-аккаунта звезды, но просчитался: «Людей, которые действительно за ней следят, там около 500 тысяч, все остальные — это либо случайно подписавшиеся и пропускающие информацию, либо боты».

«Ольга Бузова является генератором клипового мышления, — рассуждает юрист. — Она делает красивую картинку, чтобы глубоко не вдумываться. Криптовалюта — это XXII век, и смысл в ней видят только очень прогрессивные бизнесмены. Для подписчиков Ольги криптовалюта — это обман. Они не верят в эти вещи».

Впрочем, юрист предлагает и другую причину появления бузкоина: привлечение на российский криптовалютный рынок массового инвестора.

«Возможно, какая-то криптобиржа платит ей деньги, чтобы она просто популяризировала криптовалюту: увеличивала число майнеров — участников оборота, чтобы люди выходили на биржу и знакомились с тем, что там происходит», — предполагает Степанов.

globallookpress.com

© Olga Sokolova

«Криптоистория — просто хайп»

По мнению управляющего партнёра национального агентства «Звёзды и бренды» Вадима Кормилицына, все побочные проекты Ольги Бузовой исключительно имиджевые, и только на Instagram она может заработать 4-5 млн в месяц.

«Пост в её Instagram может стоить в интервале от 300 до 500 тыс. рублей, но проблема заключается в другом, — рассуждает Кормилицын. — Есть популярность количественная и качественная. Нельзя проводить прямой знак равенства между количеством подписчиков и ценой за рекламный пост. Например, у певицы Валерии Instagram-аудитория намного меньше (1,9 млн. — RT), но качество этой аудитории, её платежеспособность намного выше, поэтому реклама более эффективная».

Президент консалтинговой компании «Контакт-Эксперт» Григорий Трусов уверен, что, несмотря на большой охват аудитории, покупательная способность поклонников Бузовой невелика.

«Криптоистория — это просто хайп. Как и поход некоторых наших девушек в президенты. Анонс совершенно не значит результат. Я думаю, что это будет достаточно краткосрочная пустышка. Не то чтобы я принижаю её вокальные и артистические достоинства, но обычно подобные истории основываются либо на более серьёзной и массовой поддержке, либо на эффекте шока», — комментирует эксперт.

По словам Трусова, успех таких «шок-моделей», как Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян, обусловлен тем, что их аудитория в сотни раз больше.

«Есть вещи, которые стыкуются (с образом Бузовой. — RT) в голове у потребителя: одежда, духи и ресторан — нормальный девочкин набор, но криптовалюта — ни в какие ворота не лезет! Это как Viola стала бы выпускать стрелковое оружие», — говорит маркетолог.

Напомним, что в начале этого года Банк России предупредил жителей страны о высоких рисках, связанных с приобретением криптовалют.

«Выпуск и обращение криптовалют, которые ничем не обеспечены и не гарантируются ни одним государством, высокорискованы как для потребителей, так и для инвесторов», — отмечалось в сообщении банка.