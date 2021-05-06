«Экономическо-политическое решение»: Гинцбург отреагировал на выводы Всемирного конгресса вакцин по препарату Moderna

Решение Всемирного конгресса вакцин признать препарат от американской компании Moderna лучшей вакциной от COVID-19 продиктовано экономическими и политическими мотивами. Так считает глава разработавшего «Спутник V» центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Учёный напомнил о множестве зафиксированных летальных исходов после применения РНК-содержащих вакцин, к которым относится Moderna. Российские учёные отметили, что, несмотря на выводы Всемирного конгресса вакцин, множество стран стремятся приобрести именно российский «Спутник V».

Решение Всемирного конгресса вакцин в Вашингтоне признать препарат Moderna лучшим среди средств для создания иммунитета от COVID-19 продиктовано экономически-политическими мотивами. Такое мнение выразил глава центра им. Гамалеи, разработавшего препарат «Спутник V», Александр Гинцбург.

«Я бы сказал, что это экономически-политическое решение. Цена вопроса — порядка $100 млрд. Признать «Спутник V» — это отдать деньги Российской Федерации», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Напомним, ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин — 2021 назвали лучшей вакциной от коронавируса препарат американской компании Moderna. Российская вакцина «Спутник V», продукт британско-шведской компании AstraZeneca и другие претенденты попали в шорт-лист номинации.

В прошлом мероприятие проходило в Вашингтоне, но в этом году 22-й по счёту конгресс состоялся в онлайн-формате. Спонсорами мероприятия являются фармацевтические и медицинские компании. Среди ведущих спонсоров значатся американские PPD, Emergent Biosolutions и PRA Health Sciences.

Гинцбург также обратил внимание на тот факт, что победу присудили препарату Moderna, несмотря на весьма высокую смертность после применения этой и других РНК-содержащих вакцин. По его словам, по количеству летальных исходов препараты, созданные по этой технологии, обходят вакцину от AstraZeneca, от использования которой ранее отказывались многие страны.

При этом он подчеркнул, что вакцина Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer.

«Pfizer отдавать (победу. — RT) совсем было неприлично, потому что количество смертей там столько... в 25 раз больше, чем у AstraZeneca», — сказал учёный.

Главный научный сотрудник центра им. Гамалеи профессор Виктор Зуев также полагает, что решение конгресса продиктовано попытками повысить конкурентоспособность вакцины от Moderna. Он обратил внимание на растущий интерес множества стран к российской вакцине «Спутник V».

«Вакцина «Спутник V» признана лучшей в тех странах, которые просто требуют её у нас, настоятельно. Как же эти страны могут считать эту вакцину не лучшей, если они просят прислать и договариваются о приобретении именно её. Она показала себя с самой лучшей стороны: у нас нет ни гибели после прививки, никаких осложнений типа тромбозов, как после AstraZeneca», — сказал Зуев в беседе с RT.

Ранее разработчики «Спутника V» сообщили, что количество летальных исходов после прививок российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Для Pfizer средний показатель на 1 млн доз составляет 39,4, для препарата Moderna — 20,2, а для «Спутника V» — всего два.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также высказал предположение, что решение о признании вакцины Moderna лучшей может быть политически мотивированным. Он обратил внимание, что организаторы конгресса не рассказали о параметрах, по которым выбирался лучший препарат.

«Если бы были приведены чёткие критерии, сравнительная характеристика вакцин, по какому-то статистическому показателю вакцина Moderna показывала бы лучшие результаты по сравнению с другими, тогда можно было бы говорить о каком-то анализе», — цитирует Вознесенского РИА Новости. По его словам, организаторы не привели никаких критериев в части эффективности или безопасности.

Напомним, что в настоящее время в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первым препаратом стал «Спутник V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи. Регистрация этой вакцины в РФ состоялась в августе 2020 года.

В октябре 2020 года в стране зарегистрировали препарат «ЭпиВакКорона», созданный учёными Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Третья вакцина, «КовиВак» Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, прошла регистрацию в феврале 2021 года.

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Текущие данные о заболеваемости в России

За прошедшие сутки в России выявлено 7639 новых случаев коронавируса. За это время полностью выздоровели 7788 человек, 351 пациент скончался от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксировано 4 855 128 случаев коронавируса. К настоящему времени выздоровели 4 472 338 человек, количество летальных исходов достигло 112 246.

Как сообщает Роспотребнадзор, за весь период проведено свыше 130,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 221 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 503 560 человек.