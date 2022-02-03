Экономический удар от Литвы вызвал негодование в Минске: "Пещерная дикость"

В МИД Белоруссии раскритиковали Литву за нарушение договорённостей по транзиту удобрений.

В свете американских санкций против "Беларуськалия" Литва ввела ограничения на транзит удобрений через свою территорию. Это вызвало резкую критику со стороны официального Минска. В белорусском МИД подчеркнули, что проводимые Вильнюсом действия являются гибридной агрессией.

В ведомстве пояснили, что это вызовет ответные действия со стороны Белоруссии.

Кроме того, в заявлении министерства указали, что Литва нынешним запретом продемонстрировала свою ненадёжность как торгового партнёра. При этом литовские чиновники также отказались урегулировать ситуацию в дипломатическом русле, проигнорировав запросы на проведение консультаций.

"Мы также предложили диалог по данному вопросу на уровне глав правительств. Официальный Вильнюс отказался, преследуя цель за счёт своих налогоплательщиков нанести белорусам максимальный ущерб, - говорится в сообщении белорусских дипломатов. - В рамках современных правил международной торговли - это пещерная дикость".

В Минске добавили, что республика не может игнорировать гибридную атаку и вынуждена пойти на ответные меры.