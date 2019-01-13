«Экономический террор»: посол США пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в «Северном потоке — 2»

Проект «Северный поток — 2» не отвечает интересам Евросоюза в области безопасности и якобы увеличивает вероятность «российского вмешательства». Подобное мнение выразил посол США в Германии Ричард Гренелл в своих письмах в адрес немецких компаний. С текстом посланий ознакомились немецкие СМИ. Дипломат также посоветовал бизнес-структурам ФРГ более пристально рассмотреть ситуацию, поскольку они рискуют подпасть под санкции. В американской дипмисии считают, что это «не угроза, а ясное выражение политики США». По мнению экспертов, Вашингтон перешёл к «экономическому террору», одной из целей которого стал «Северный поток — 2».

Немецкие бизнес-структуры, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», могут подпасть под финансовые ограничения со стороны Соединённых Штатов. Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла в адрес ряда компаний ФРГ.

«Как вы знаете, США решительно выступают против «Северного потока — 2»... Газопровод несёт серьёзные геополитические последствия для наших европейских союзников и партнеров», — говорится в тексте документа.

По мнению дипломата, против энергетического проекта выступают «члены ЕС из Восточной Европы, многие правительства в Западной Европе и Канада». Гренелл также предупредил о якобы возможном «увеличении опасности российского вмешательства» из-за трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». При этом он полагает, что произойдёт снижение транзитного статуса Украины, а Евросоюз будет зависеть от Москвы.

«В результате фирмы, которые поддерживают строительство обоих трубопроводов, активно подрывают безопасность Украины и Европейского союза», — считает американский посол.

По его словам, немецкие компании должны озаботиться этим вопросом, поскольку рискуют понести «репутационные издержки» и подпасть под санкции.

«Письмо не следует воспринимать как угрозу, но как ясное выражение политики США», — такое пояснение предоставил изданию представитель посольства Соединённых Штатов.

Между тем как пишет Bild, подобное послание может привести к нарастанию напряжённости между Берлином и Вашингтоном. В Министерстве иностранных дел ФРГ заявили, что действия Гренелла не соответствуют дипломатическим нормам. В свою очередь, бизнес-организации расценили произошедшее как «попытку шантажа».

На отсутствие дипломатической этики у действующего посла США в Берлине также указало издание Der Spiegel. Подчёркивается, что американский дипломат фактически находится «в политической изоляции» в Берлине, поскольку с первого дня своего пребывания на посту нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вмешиваясь во внутренние дела страны.

Так, в июне немецкие политики потребовали высылки Гренелла из страны за выражение поддержки евроконсерваторам и критику в адрес «левых» политических движений.

Reuters

© Fabrizio Bensch

Точечное давление

Давление, оказываемое Соединёнными Штатами на проект «Северный поток — 2», стало более точечным, считает политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

«Это говорит о том, что для американцев экономическая политика становится значительно важнее, чем военные авантюры, в которые «бросались» предыдущие администрации. Для Трампа, видимо, как для бизнесмена самое важное — побеждать в конкретных экономических войнах, сражениях по очень конкретным вопросам», — считает он.

По мнению эксперта, эта ситуация — своего рода новая точка отсчёта в отношениях двух стран. Как он полагает, Вашингтон пытается заставить Берлин принять свою позицию.

«Видимо, для американцев важно войти на европейский рынок, уничтожив конкуренцию таким политическим давлением, осуществляемым не только на ЕС и отдельные страны, но уже и на отдельные компании, которые ещё меньше могут сопротивляться тотальному давлению США. Здесь экономический террор осуществляется по конкретным точкам», — указал Смолин в беседе с RT.

Американцы продолжают делать всё возможное, чтобы заблокировать реализацию проекта магистрального трубопровода, добавил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Понятно, что давят не только на Германию, но и на другие страны — пытаются договориться с транзитными странами, той же самой Данией, думаю, что это лишь информационно-психологическое давление», — подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что немецкие власти не раз говорили о поддержке США в политических аспектах выстраивания отношений с Россией, но «Северный поток — 2» — особая тема.

«В Берлине прекрасно понимают игру Вашингтона, главной задача которой — отрезать Германию от РФ, лишив её доступа к дешёвому газу, тогда она будет вынуждена покупать сверхдорогой СПГ, тем самым США установят больший контроль. Это вопрос суверенитета ФРГ», — пояснил аналитик.

Укладка одного из морских участков трубопровода «Северный поток — 2»

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Критика в адрес «Северного потока — 2» со стороны США

Ранее Гренелл не раз критически высказывался в адрес «Северного потока — 2». Например, в декабре он призвал остановить строительство газопровода в качестве ответа на якобы действия России в Керченском проливе. Речь идёт об инциденте, произошедшем 25 ноября, когда украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды РФ.

Между тем официальные лица ФРГ регулярно подчёркивают, что строительство трубопровода обосновано исключительно экономической и коммерческой целесообразностью. Об этом заявляют действующий канцлер Ангела Меркель, её предполагаемая преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и бывший немецкий лидер Герхард Шрёдер.

«Они (США. — RT) делают это не из любви к Украине, а из-за того, что сами хотят поставлять газ в Германию: сжиженный газ хуже по качеству и при этом дороже, чем тот, который поставляют по трубопроводу», — отмечал он в декабре.

Надежду на успешную реализацию проекта также выражал председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле. Вдобавок, в бундестаге подчёркивали, что газопровод приведёт не к зависимости, а наоборот к «взаимозависимости» из-за тесных связей поставщика и потребителей.

Наряду с этим глава МИД Германии Хайко Маас на этой сообщил о чётком посыле Вашингтону касательно ошибочности ввода односторонних санкций за участие в «Северном потоке — 2».

«Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США», — подчеркнул он.

«Северный поток — 2» предполагает строительство магистрального газопровода от побережья РФ через Балтийское море до границ Германии. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Реализация проекта должна завершиться к концу 2019 года. В настоящий момент построена почти треть от общей протяжённости трубопровода (1224 км).