Экономический конец США: а прогнозы всё не оправдываются... • 113 • Аналитика

В связи с обрушившимся сейчас на экономику Соединенных Штатов мощнейшим кризисом снова начинают звучать прогнозы относительно краха американской финансовой системы, «заката эпохи доллара» и т. п. Сложно сказать, сколько раз уже мы слышали подобные «пророчества»: и в 2008 году, во время грянувшего в тех же США ипотечного кризиса, и раньше. Тем не менее, «волшебный» печатный станок ФРС продолжает работать все так же исправно, раз за разом не только выполняя возлагаемую на него миссию по спасению американской экономики, но и продолжая поддерживать мировую долларовую гегемонию. Почему так происходит?



Прежде всего необходимо признать, что заложенная сперва в Бреттон-Вудсе в 1944 году, а затем на Ямайке в 1976 году мировая система финансовых отношений создала столь хитрую всеобъемлющую основу для глобального доминирования американской валюты, сменившей в роли всеобщего эталона мировых денег благородное золото, что разрушение ее невыгодно никому. Даже самым яростным ненавистникам США и их многочисленным противникам по торговым войнам мало не покажется, превратись завтра доллары в груду ничего не стоящих зеленых бумажек.







При этом весь тот негатив относительно долларов, который кочует из одной статьи в другую (касательно их переоцененности в качестве главной всемирной резервной валюты, их совершенной необеспеченности как золотым запасом США, так и объемом производимых в стране товаров и услуг, и так далее), является совершенно справедливым. Более того, обоснованны и утверждения о том, что гигантский государственный долг Соединенных Штатов, перешагнувший отметку в 23 трлн долларов, есть вещь совершенно ненормальная с экономической точки зрения и ни в коем случае не свидетельствует о финансовом «здоровье» страны.



Вся штука в том, что американский доллар – это давно уже нечто большее, чем даже мировая резервная валюта и денежная единица, в которой совершается более 50% транзакций на всей планете. По сути дела, он является неким стержнем, на который «нанизана» вся система не только товарно-денежных и финансовых отношений, но и само политико-социальное устройство всего того общества, в котором мы с вами живем. Именно поэтому США могут позволить себе накапливать любые долги и при этом прекрасно себя чувствовать.



Стоящей не то что вне, а над американским государством, Федеральной резервной системе ничего не стоит провести эмиссию национальной валюты в любых объемах, покрывая все возможные дефициты, кредитные проценты и прочие надобности США. Любое другое государство, вбросившее в собственную экономику денежную массу подобного объема, просто-напросто захлебнулось бы в ней, утонуло в неминуемой гиперинфляции и погибло. Но только не Соединенные Штаты – ведь печатаемые ими бумажки зеленого цвета моментально расходятся по всему миру, они давным-давно превратились в главную статью национального экспорта.



Да, целый ряд государств (те же Китай или Япония) сегодня имеет на руках долговые обязательства США в таких объемах, что, потребуй они возврата даже не всех кредитов в одночасье, а просто значительной их доли, американское государство неминуемо превратится в банкрота. Вот только они этого не сделают! По крайней мере, в ныне имеющейся системе координат…



Кто будет покупать японские автомобили, китайские смартфоны и многие тысячи других наименований товаров, производящихся ими исключительно для внешнего потребления, если доллара не станет, а США, крупнейший мировой рынок с почти бездонным потреблением, разорятся? Да и как дальше вести дела между государствами, не имея денежной единицы, приемлемой для расчетов везде и всеми? Естественно, со временем любой вакуум будет заполнен – другой валютой или тем же золотом, как встарь, но вот в какую экономическую пустыню за это время превратится наш мир, сложно даже представить.



Прекратить «игрища» ФРС с печатным станком можно лишь, поставив цель не только лишить доллар статуса мировой валюты, но и твердо намереваясь «подвинуть» из всепланетных гегемонов сами Соединенные Штаты. Хватит смелости, а, главное, сил на подобное может у группы государств, обладающих как значительным экономическим потенциалом, так и военной мощью, настолько внушительной, чтобы ни у кого из американских лидеров не мелькнула мысль пустить в ход «последний довод королей». Китай, Индия, Россия… И кто еще? Очень многое зависит от того, как поведут себя Европейский союз, Япония и Южная Корея, являющиеся пока что верными союзниками США. Да и сумеют ли страны, решившие «свергнуть» доллар, сохранить единство перед лицом неминуемых испытаний?



Все это вопросы вроде бы риторические. Тем не менее, нынешняя тяжелейшая экономическая ситуация, да еще и в сочетании с мировой пандемией, способна породить совершенно неординарные сценарии. «Антидолларовая революция» вполне может стать одним из них. Но это всего лишь очередной прогноз из десятков подобных за последние десятилетия. А те ведь так и не оправдались... В связи с обрушившимся сейчас на экономику Соединенных Штатов мощнейшим кризисом снова начинают звучать прогнозы относительно краха американской финансовой системы, «заката эпохи доллара» и т. п. Сложно сказать, сколько раз уже мы слышали подобные «пророчества»: и в 2008 году, во время грянувшего в тех же США ипотечного кризиса, и раньше. Тем не менее, «волшебный» печатный станок ФРС продолжает работать все так же исправно, раз за разом не только выполняя возлагаемую на него миссию по спасению американской экономики, но и продолжая поддерживать мировую долларовую гегемонию. Почему так происходит?Прежде всего необходимо признать, что заложенная сперва в Бреттон-Вудсе в 1944 году, а затем на Ямайке в 1976 году мировая система финансовых отношений создала столь хитрую всеобъемлющую основу для глобального доминирования американской валюты, сменившей в роли всеобщего эталона мировых денег благородное золото, что разрушение ее невыгодно никому. Даже самым яростным ненавистникам США и их многочисленным противникам по торговым войнам мало не покажется, превратись завтра доллары в груду ничего не стоящих зеленых бумажек.При этом весь тот негатив относительно долларов, который кочует из одной статьи в другую (касательно их переоцененности в качестве главной всемирной резервной валюты, их совершенной необеспеченности как золотым запасом США, так и объемом производимых в стране товаров и услуг, и так далее), является совершенно справедливым. Более того, обоснованны и утверждения о том, что гигантский государственный долг Соединенных Штатов, перешагнувший отметку в 23 трлн долларов, есть вещь совершенно ненормальная с экономической точки зрения и ни в коем случае не свидетельствует о финансовом «здоровье» страны.Вся штука в том, что американский доллар – это давно уже нечто большее, чем даже мировая резервная валюта и денежная единица, в которой совершается более 50% транзакций на всей планете. По сути дела, он является неким стержнем, на который «нанизана» вся система не только товарно-денежных и финансовых отношений, но и само политико-социальное устройство всего того общества, в котором мы с вами живем. Именно поэтому США могут позволить себе накапливать любые долги и при этом прекрасно себя чувствовать.Стоящей не то что вне, а над американским государством, Федеральной резервной системе ничего не стоит провести эмиссию национальной валюты в любых объемах, покрывая все возможные дефициты, кредитные проценты и прочие надобности США. Любое другое государство, вбросившее в собственную экономику денежную массу подобного объема, просто-напросто захлебнулось бы в ней, утонуло в неминуемой гиперинфляции и погибло. Но только не Соединенные Штаты – ведь печатаемые ими бумажки зеленого цвета моментально расходятся по всему миру, они давным-давно превратились в главную статью национального экспорта.Да, целый ряд государств (те же Китай или Япония) сегодня имеет на руках долговые обязательства США в таких объемах, что, потребуй они возврата даже не всех кредитов в одночасье, а просто значительной их доли, американское государство неминуемо превратится в банкрота. Вот только они этого не сделают! По крайней мере, в ныне имеющейся системе координат…Кто будет покупать японские автомобили, китайские смартфоны и многие тысячи других наименований товаров, производящихся ими исключительно для внешнего потребления, если доллара не станет, а США, крупнейший мировой рынок с почти бездонным потреблением, разорятся? Да и как дальше вести дела между государствами, не имея денежной единицы, приемлемой для расчетов везде и всеми? Естественно, со временем любой вакуум будет заполнен – другой валютой или тем же золотом, как встарь, но вот в какую экономическую пустыню за это время превратится наш мир, сложно даже представить.Прекратить «игрища» ФРС с печатным станком можно лишь, поставив цель не только лишить доллар статуса мировой валюты, но и твердо намереваясь «подвинуть» из всепланетных гегемонов сами Соединенные Штаты. Хватит смелости, а, главное, сил на подобное может у группы государств, обладающих как значительным экономическим потенциалом, так и военной мощью, настолько внушительной, чтобы ни у кого из американских лидеров не мелькнула мысль пустить в ход «последний довод королей». Китай, Индия, Россия… И кто еще? Очень многое зависит от того, как поведут себя Европейский союз, Япония и Южная Корея, являющиеся пока что верными союзниками США. Да и сумеют ли страны, решившие «свергнуть» доллар, сохранить единство перед лицом неминуемых испытаний?Все это вопросы вроде бы риторические. Тем не менее, нынешняя тяжелейшая экономическая ситуация, да еще и в сочетании с мировой пандемией, способна породить совершенно неординарные сценарии. «Антидолларовая революция» вполне может стать одним из них. Но это всего лишь очередной прогноз из десятков подобных за последние десятилетия. А те ведь так и не оправдались... Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





113 Источник Похожие новости Украина перехитрила МВФ Китай поможет России победить в нефтяной войне От картошки до тёлки-рекордсменки. Как незаметно потерять лицо Остановит ли угроза пандемии наступление ВСУ? Как русский нелегал стал австралийским шведом: история предательства Каким будет мир после эпидемии страха Новости партнеров