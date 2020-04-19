Экономический фактор: как рейтинг Трампа начал снижаться на фоне распространения коронавируса

Уровень одобрения политики президента США Дональда Трампа упал до 45%. Об этом сообщили американские СМИ, проанализировав пять социологических опросов. Снижение рейтинга хозяина Белого дома аналитики связывают с ухудшением экономической ситуации в Соединённых Штатах из-за пандемии COVID-19 и удешевлением нефти. При этом эксперты считают, что в ближайшее время ситуация может измениться. По словам аналитиков, Трамп уже предпринимает шаги по восстановлению экономики, чтобы увеличить свои шансы на переизбрание в ноябре 2020-го.

Рейтинг одобрения главы Белого дома снизился до 45%. Такие выводы сделали журналисты телеканала CNN, которые проанализировали ряд ключевых социологических опросов по стране. При этом более половины населения США (51%) считает, что на фоне пандемии Трамп не справляется со своей работой.

Представленные телеканалом данные Poll of Polls (англ. «Опрос опросов». — RT) представляют собой среднее арифметическое пяти недавно проведённых общенациональных независимых опросов Gallup, Fox News, Квиннипэкского университета, Университета Монмута, а также CNN совместно с независимой исследовательской компании SSRS. Все исследования, кроме опроса института общественного мнения Gallup, который носил более общий характер и отражал мнение американцев об экономической ситуации в стране, были посвящены именно рейтингу одобрения действий Трампа. Вопросы задавались взрослому населению и зарегистрированным избирателям.

По словам журналистов, рейтинг одобрения, который был относительно стабильным на протяжении всего срока президентства Трампа, во время распространения эпидемии коронавируса в США сначала немного вырос. Однако после месяца карантина стало наблюдаться снижение популярности главы Белого дома, в первую очередь из-за ухудшения экономической ситуации в стране.

«Новый опрос Gallup, проведённый в пятницу, выявил рекордное падение уверенности в экономических условиях: в марте 54% опрошенных охарактеризовали экономические условия в стране как отличные или хорошие, а в апреле — лишь 27%. Центр Gallup сообщил, что это самое большое падение экономической уверенности начиная с 1992 года», — приводит телеканал результаты исследования.

Напомним, на сегодняшний день Соединённые Штаты занимают первое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Так, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 18 апреля общее число инфицированных превысило 715 тыс. Не менее 37 тыс. человек с подтверждённым COVID-19 скончались.

При этом Дональд Трамп заявил во время брифинга, что число жертв коронавируса в США в ближайшее время может увеличиться до 65 тыс.

Официальная резиденция президента США

Reuters

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«Проявляют недовольство»

Как заявил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, американцы действительно стали критичнее относиться к главе Белого дома.

«Безусловно, именно удар по экономике на фоне пандемии — основная причина того, что рейтинг Трампа упал. Ведь большое количество людей в США оказались в трудной ситуации из-за этого и сейчас проявляют своё недовольство», — отметил эксперт.

Как сообщала ранее газета The New York Times, за месяц экономика США потеряла примерно столько же рабочих мест, сколько было создано за последнее десятилетие. С июля 2009 по февраль 2020 года количество рабочих мест в стране выросло примерно на 22 млн.

По мнению политолога Александра Асафова, снижение рейтинга Трампа говорит в первую очередь об осознании американским обществом всей сложности ситуации, возникшей из-за распространения коронавируса.

«Американцы начали понимать, что угроза от коронавируса не виртуальная, о чём говорит страшное число погибших», — подчеркнул аналитик.

Кроме того, на мнении рядовых граждан о политике президента могло сказаться и падение цен на нефть.

«Трамп обещал американцам уменьшить уровень безработицы и добиться экономического роста. До начала пандемии ему отчасти это удалось, однако распространение коронавируса практически свело к нулю всё, что было сделано главой Белого дома. И как только экономические показатели, которые для Трампа являются приоритетными, дают отрицательную динамику, под прицел попадает его рейтинг», — пояснил эксперт.

Однако снижение уровня одобрения политики Трампа всё же не столь значительно, считает Рогулёв.

«Падение рейтинга Трампа до 45% можно расценивать как незначительное. Речь идёт о разнице в несколько процентов. Если бы рейтинг упал в два раза, можно было бы говорить о серьёзности ситуации для американского президента. А так речь идёт всего лишь о некотором снижении популярности», — констатировал аналитик.

Нью-Йорк

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При этом Трамп вполне может исправить ситуацию, считает Александр Асафов. По его мнению, глава Белого дома уже начал работу в этом направлении.

В частности, 18 апреля во время брифинга Трамп объявил о программе помощи пострадавшим от пандемии коронавируса фермерам в размере $19 млрд. Он уточнил, что деньги пойдут как на прямые выплаты предпринимателям, владеющим землёй, так и на закупку их продукции, которая будет передана нуждающимся.

«Выделение такой помощи фермерам в условиях пандемии — мера Трампа, которой он надеется снизить недовольство рядовых американцев экономической ситуацией, сложившейся в стране... Трамп в данном случае пытается повысить свой рейтинг за счёт финансирования определённой целевой группы, а также подготовить почву для предстоящих выборов», — пояснил эксперт.

Шансы на переизбрание

Напомним, 3 ноября 2020 года в Соединённых Штатах планируется проведение президентских выборов. В связи с распространением коронавирусной инфекции в американском обществе появились опасения, что голосование будет отложено.

Однако в начале апреля глава Белого дома заявил, что всеобщие выборы в Соединённых Штатах, в том числе президентские, пройдут в срок. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос, делают ли что-то американские власти, чтобы гарантировать проведение выборов по плану, даже если в это время случится вторая волна коронавируса.

По мнению Александра Асафова, вероятность того, что выборы будут перенесены, «не слишком высока». К тому же, отметил эксперт, Трамп понимает, где терпит репутационные издержки, и для поднятия рейтинга «будет в первую очередь активизироваться на внешнеполитической арене».

«Глава Белого дома начнёт ещё интенсивнее обвинять ВОЗ и Китай, а также других геополитических оппонентов во всех бедах США. Такой приём он будет использовать, чтобы переключить внимание американцев со своих действий в условиях пандемии на внешние факторы», — заявил эксперт.

При этом Асафов считает, что Трамп «сделает всё для поднятия своего рейтинга».

«Действующий глава Белого дома готов пойти на многое, чтобы ближе к выборам уровень одобрения его политики показывал рост. В этом году все его действия и решения так или иначе будут связаны с переизбранием. В частности, Трамп продолжит выделять деньги тем группам, которые потенциально входят в его «ядерный» электорат. Это самый простой и понятный для Трампа инструмент для того, чтобы подправить пошатнувшийся рейтинг и заработать очки в предвыборной гонке», — отметил аналитик.

Постеры в поддержку президента США Дональда Трампа

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© Emily Elconin

Асафов полагает, что в результате таких шагов президент США сможет нормализовать уровень одобрения своей политики.

«Не исключено, что вскоре мы увидим изменения в цифрах — рейтинг снова начнёт расти», — спрогнозировал эксперт.

При этом аналитики сходятся во мнении, что шансы Трампа на переизбрание пока оценивать рано: многое будет зависеть от того, как Соединённые Штаты справятся с коронавирусной инфекцией.