Экономические условия: зачем Трамп собирается ввести режим ЧП из-за торговой войны с Китаем

Дональд Трамп допустил возможность введения режима чрезвычайного положения из-за торговой войны с Китаем. Об этом он сообщил на полях саммита G7, который проходит во Франции. Ранее он уже пользовался режимом ЧП, чтобы получить финансирование для строительства стены на границе с Мексикой. Эксперты считают, что Трамп серьёзно опасается ухудшения экономической ситуации в США, так как это может повлиять на его шансы быть переизбранным в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести режим чрезвычайного положения из-за набирающей обороты торговой войны с Китаем. Об этом он сообщил на полях саммита G7, который проходит во французском Биаррице.

«Во многом сложилась чрезвычайная ситуация. Полагаю, я мог бы объявить чрезвычайное положение — с учётом того, что они крадут, присваивают, воруют нашу интеллектуальную собственность на сумму от $300 млрд до $500 млрд в год и уже на протяжении многих лет мы ежегодно теряем в общей сложности порядка триллиона долларов», — приводит слова Трампа телеканал CNBC.

В ходе пресс-конференции по итогам 45-го саммита G7 он отметил, что у Китая «нет другого выбора, кроме как договориться».

Напомним, что 23 августа президент США вывел торговую войну с Китаем на новый уровень, объявив, что уже действующие пошлины на китайские товары объёмом $250 млрд будут повышены с 25% до 30%, а новая пошлина на товары из КНР объёмом $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%.

При этом, беседуя с журналистами, Трамп рассказал о своих «прекрасных отношениях» с Пекином.

«На самом деле сейчас мы прекрасно ладим с Китаем и поддерживаем диалог. Я считаю, что им сделка нужна куда больше, чем нам. Пошлины нам очень выгодны и приносят миллиарды. До этого мы не получали от Китая и десяти центов. Так что посмотрим, что будет дальше», — пояснил президент США.

В ходе своей двусторонней встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном Трамп отверг возможность, что другие лидеры «семёрки» уговорят его прекратить торговую войну с Китаем.

«Думаю, они уважают торговую войну. Это должно было произойти... Я могу говорить только от лица США и не знаю, как КНР поступает с Великобританией и другими странами, но, с точки зрения Соединённых Штатов, то, что делает Китай, — возмутительно. Прошлые президенты и администрации из года в год позволяли китайцам безнаказанно присваивать сотни миллиардов долларов и вкладывать их в свою страну», — сказал Трамп.

«Дела у нашей страны идут отлично. У нас были ужасные торговые соглашения, и я привожу их в порядок. Бесспорно, самая серьёзная ситуация — с Китаем», — добавил президент США.

В Соединённых Штатах режим чрезвычайного положения даёт возможность исполнительной власти самостоятельно принимать решения, которые носят жёсткий характер, напомнил в разговоре с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«В стране уже действует более 30 режимов ЧП по самым разным поводам, а самый первый из них, который продлевается каждые полгода, связан с санкциями в отношении Ирана от 1979 года. Введение режима ЧП даст Трампу больше возможностей противодействовать Китаю без оглядки на конгресс — будут быстрее приниматься решения, которые позволят вводить новые меры против Китая», — пояснил эксперт.

Чрезвычайное экономическое положение

Говоря о введении режима чрезвычайного положения по экономическим обстоятельствам, Трамп имеет в виду применение закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» (IEEPA).

Этот федеральный закон, принятый в 1977 году Джимми Картером, наделяет президента страны правом регулировать международную торговлю после объявления режима чрезвычайного положения в ответ на любую угрозу Соединённым Штатам, которая полностью или в значительной степени исходит извне.

Согласно статьям этого закона, Трамп может объявить положение дел в торговле с Китаем «необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединённых Штатов». Это даст ему право блокировать транзакции и замораживать активы компаний с целью противостояния данной угрозе.

Таким образом президент США может надавить на американские компании, заставив их вернуть производственные мощности и рабочие места из Китая в Соединённые Штаты.

Напомним, что Дональд Трамп активно использует введение режима ЧП для решения политических задач — весной этого года он уже ввёл такой режим для получения финансирования строительства стены на границе с Мексикой в обход конгресса США.

20 августа Дональд Трамп призвал американские компании, в частности Apple, перенести производство продукции из Китая и покинуть эту страну.

«Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень недолго — пока они не сделают то, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая, потому что это (оказание помощи. — RT) продлится очень короткое время. Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы», — заявил Трамп.

Однако Трамп не сможет с помощью этого шага заставить американские компании покинуть Китай, поскольку в одночасье перевести массовое производство невозможно, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Думаю, что это не получится сделать даже за два президентских срока… Думаю, заявления Трампа связаны с тем, что на протяжении последнего года в США назревает замедление экономики и таким образом он старается упредить эти события. Президент США намеренно нагнетает напряжённость, чтобы потом его не обвинили в том, что из-за его решений возникла рецессия», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Юрий Рогулёв.

В свою очередь, Андрей Смирнов отметил, что у исполнительной власти США есть много способов и инструментов, чтобы надавить на американские компании и заставить их покинуть Китай.

«Любое предприятие так или иначе связано с государственными заказами. Если Трамп захочет, то для этого у него есть возможности. Но это, естественно, поссорит его с бизнесом, потому что доходы бизнес-элит будут сокращаться», — считает Смирнов.

«Опасается ухудшения»

26 августа официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга для прессы заявил, что Пекин примет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары. Он добавил, что угрозы на китайскую сторону не действуют.

Покупатели в торговом центре в штате Пенсильвания, США

Reuters

© Mark Makela

«Этот шаг США является серьёзным нарушением договорённостей лидеров двух стран в Осаке​​​. Должен сказать, что угрозы и устрашение не сработают с Китаем… Если США на самом деле пойдут на этот шаг, то Китай продолжит принимать необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Официальный представитель МИД КНР добавил, что Вашингтон и администрация Трампа пренебрегают правилами многосторонней торговли и своими действиями подрывают интересы её участников, нарушают цепи производства и поставок, что ведёт к негативным показателям экономического роста.

«Мы призываем США воздержаться от неправильной оценки ситуации и прекратить ошибочные действия», — сказал он.

Китай со своей стороны ввёл дополнительные пошлины общим объёмом $75 млрд на более чем 5 тыс. наименований американских товаров, которые вступят в силу с 1 сентября.

Для рядовых американцев важно, насколько повысятся цены на китайские товары, потому что магазины для среднего и более низких слоёв населения забиты китайской продукцией, отметил Андрей Сидоров.

«Трамп опасается ухудшения экономической ситуации. Сегодня он давит на то, чтобы ФРС не увеличивал ставки по кредитам, потому что в таком случае коммерческие банки по всему миру вслед за ними повысят ставки. Президент США хочет, чтобы кредиты и доллар были дешёвыми — это повышает конкурентоспособность американской продукции на мировых рынках», — пояснил эксперт.

Трамп, чтобы победить в 2020 году, должен поддерживать те темпы роста и тот уровень занятости, которые сейчас существуют, добавил Андрей Сидоров.

«После выборов, конечно, могут возникнуть осложнения, поскольку сейчас американская экономика сильно перегрета, что может привести к внезапному обвалу», — заключил эксперт.