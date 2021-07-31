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«Экономическая борьба»: в Москве оценили призыв экс-главы МИД Дании превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу РФ

31 июля 2021, 00:45  •  32 • В мире
За словами многих европейских политиков об обеспокоенности из-за якобы российской угрозы для энергобезопасности Европы скрываются экономические интересы американских компаний, производящих СПГ. Об этом заявили в Госдуме, комментируя призыв бывшего главы МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсена превратить проект Nord Stream 2 AG в пиррову победу Москвы. Эксперты также отметили, что противодействие «Северному потоку — 2» со стороны ряда государств завязано исключительно на том, чтобы сохранить возможность диктовать собственные условия на газовом рынке.
 
© nord-stream2.com
 

Европейские политики даже после завершения строительства «Северного потока — 2» продолжат продвигать интересы американских компаний — производителей сжиженного газа, заинтересованных в увеличении поставок своего сырья в Европу. Об этом заявил RT зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя призыв бывшего главы МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсена превратить проект Nord Stream 2 AG в пиррову победу Москвы.

«Это абсолютно понятно, несмотря на более высокие цены. Поэтому они будут делать всё возможное для того, чтобы не допустить более дешёвую и конкурентную продукцию из России в Европу», — сказал депутат.

По его мнению, есть европейские компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с американцами.

«Поэтому ещё будет большое количество различных политиков, чиновников, выступающих в поддержку этой линии, потому что они получают деньги за лоббирование вот этих американских программ. Это понятно, очевидно. Мы понимаем, что это было и будет в дальнейшем. И это делают всё больше и больше, не стесняясь. Экономическая борьба», — добавил политик.

При этом он выразил уверенность, что большинство стран Европы больше заинтересованы в «Северном потоке — 2», чем в закупках американского СПГ.

«Они будут покупать наш газ, который более дешёвый, логистика гораздо более понятна. И заинтересованность и участие европейских компаний в этом проекте существуют», — заверил Чепа.

Ранее бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что странам Запада надо сделать всё, чтобы найти способ превратить газопровод «Северный поток — 2» в пиррову победу Москвы.

По его мнению, проект вызывает обеспокоенность из-за энергобезопасности Европы. В этой связи необходимо предпринять ряд действий.

«Европейцы должны иметь возможность перекрыть кран, если понадобится оказать давление на Россию», — написал он в своей статье для датского издания Berlingske.

По мнению Эллеманн-Йенсена, необходимо как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу. Речь идёт о проекте Baltic Pipe, который позволит поставлять энергосырьё из Норвегии на датский и польский рынки, а также в соседние страны. Кроме того, возможна транспортировка природного газа непосредственно из Польши в Данию.

Ещё одной альтернативой, как считает экс-глава МИД Дании, может стать закупка у США сжиженного природного газа, а также использование Европой общей энергетической политики для оказания давления на Россию на газовом рынке.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии. Согласно последним данным, строительство морской части первой нитки газопровода технически завершено, а второй — почти подошло к концу. Согласно данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, трубопровод построен на 99%.

Добавим, что по ходу строительства Соединённые Штаты Америки неоднократно вводили санкции в отношении участвующих в реализации «Северного потока — 2» судов и компаний. При этом в Москве действия Вашингтона называли проявлением недобросовестной конкуренции.

21 июля Германия и США объявили о сделке по «Северному потоку — 2». Согласно договорённости, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а в Берлине обязались добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года, когда закончится действующее транзитное соглашение.

Между тем американо-германское соглашение вызвало недовольство со стороны европейских союзников США — Украины и Польши. По мнению официальных лиц этих стран, сделка не решает вопросов обеспечения энергобезопасности Европы и не предоставляет Киеву гарантий сохранения транзита газа после 2024 года.

Вместе с тем глава «Газпрома» Алексей Миллер подчёркивал, что российская сторона готова продолжать транспортировку топлива через Украину после 2024 года, но этот вопрос зависит от целесообразности и техсостояния украинской ГТС. По его словам, «Газпром» готов даже увеличить объёмы транзита, но вопрос закупок энергосырья должен решаться на рыночных условиях.

Также на russian.rt.com «Cанкции США не всесильны»: Nord Stream 2 сообщила о готовности «Северного потока — 2» на 99%

Как заметил политолог Юрий Светов, несмотря на высокопарные фразы бывшего датского чиновника про заботу об энергобезопасности Европы, суть сводится исключительно к экономической составляющей.

«Разве Россия хоть раз возражала против строительства других газопроводов? За эти годы, за эти десятилетия последние построено множество газопроводов. Мы никогда не говорим против этого. Можете строить — стройте. Но мы делаем так, как мы считаем нужным. Мы строим газопровод для того, чтобы реализовывать то, что у нас есть в стране в избытке и чтобы другие страны обеспечивали себя энергоносителями за приемлемую цену для них и для нас. И чтобы экономические связи между странами Европы в первую очередь крепли и развивались. Вот позиция России», — сказал собеседник RT.

По его словам, большинство тех, кто выступает против «Северного потока — 2», заинтересованы только в том, чтобы по-прежнему самим диктовать условия на газовом рынке.

«Вот этот разговор бывшего датского министра о том, что надо покупать сжиженный газ у США. Многократно просчитано: убытки от этого, цены высокие. Но вот ради политики давайте пожертвуем экономикой, — заявил Светов. — Газопровод «Северный поток — 2» вот-вот войдёт в строй, поэтому они теряют тему, на которой спекулировали достаточно долго. Теперь, когда газопровод войдёт в строй, придётся либо искать иной объект стенаний, иной объект, с помощью которого Россия будет представлять новый уровень «угрозы» для Европы. Или забыть об этом».

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