Экомайдан против газового соглашения Сербии и России

На успех переговоров Вучича и Путина в Москве сербская оппозиция отреагировала перекрытием трасс

В воскресенье, 28 ноября, в центре Белграда было шумно и многолюдно: движение «ЭкоСтража» бунтовало против загрязнения воздуха в Сербии. Участники акции несли большой плакат «Воздух опасен», требуя освободить протестующих, задержанных накануне. А накануне протестовали сразу в нескольких городах – в Белграде, Нови-Саде, Крагуеваце, Шабаце, Валево, Чачаке, выступая против разработки австралийско-британским концерном Rio Tinto залежей лития (основным компонентом для аккумуляторов электромобилей) в окрестностях городка Лозница и против того, что часть залежей передадут в разработку китайцам.

Кое-что о подготовке этих протестов. Их организатором выступила НКО Kreni-Promeni, живущая на гранты Фонда Рокфеллеров. Кроме того, «ЭкоСтража» поддерживается лидерами прозападной оппозиции, которые, почти десятилетие находясь у власти в стране после свержения Милошевича, подписали с Rio Tinto девять соглашений. И никаких экологов это не смущало.

А сама «мирная протестная акция» была устроена так, чтобы спровоцировать столкновения с полицией: организаторы подали заявление за сутки и потому разрешение на свое шествие от властей не поучили, но все равно вышли протестовать, перекрывая дороги, в том числе международные трассы, оскорбляя правоохранителей, призывая к свержению действующей власти.

Всё это происходило после встречи в Сочи 25 ноября Александра Вучича и Владимира Путина. А теперь перечислим, что принёс этот визит президента Сербии в Россию. Еще до отъезда в Москву президент в Сербии, находясь с визитом к готовящейся к перезапуску ТЭЦ «Никола Тэсла Б», Вучич сказал, что, если в Сочи удастся договориться, Сербия будет спасена. И, действительно, Путин спас народ Сербии от последствий охватившего Европу энергокризиса.

«Я знаю, что вас некоторые вопросы беспокоят особенно, – сказал Путин своему гостю. – Связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся. Поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца, но, во всяком случае, найдем такое решение, какое будет, безусловно, приемлемо для наших сербских друзей». И оставил на ближайшие полгода цену на газ для Сербии прежней – 270 долларов за тысячу кубометров. Пока зима и хозяйствующие субъекты разбираются.

«Баятович (директор «Сербиягас». – Ред.) буквально подпрыгнул от счастья, потому что думал, что подобное просто невозможно, – прокомментировал решение Владимира Путина сам Александр Вучич. – Таким образом, мы сэкономили более 300 миллионов евро, то есть на один стадион, а также обеспечили безопасность поставок (газа) для наших людей... В Европе огромный дефицит, по оценкам, недостает 70 миллиардов кубометров газа. «Северный поток» мог бы выдать еще 55 миллиардов, но его никак не согласуют. А мы спасены, у нас не будет проблем ни с электричеством, ни с газом, нам очень помог президент Путин. Он согласился продлить контракт на поставку газа на прежних условиях в разгар энергетического кризиса… Мы благодарны вам, президент Путин, за прекрасный подарок, который получили от вас. Я думаю, что у нас будут новые соглашения в различных сферах».

По словам Вучича, вместе с президентом России они обсудили девяносто вопросов, от экономики до ситуации на Балканах, от оборонного сотрудничества до культурных связей. По итогам достигнутых в Сочи договоренностей президент Сербии анонсировал поставки в его страну до конца года российских противотанковых комплексов «Корнет». Вучич при этом оговорился, что это ещё не «стратегические вооружения»…

Путин пообещал приехать в Сербию в период с мая по сентябрь следующего года, то есть после президентских выборов в Сербии, а пока в Москве ждут в декабре визита сербского премьер-министра Анны Брнабич. Последняя, выступая на ТВ, сказала, что и мечтать не могла о подобной цене за российский газ для ее страны, когда другие государства платят в четыре раза больше, от 960 до 1000 долларов за кубометр и даже выше.

Российский президент пожелал успеха идущему на выборы Вучичу. «У вас скоро – весной, в апреле, – выборы, и я хочу выразить вам слова благодарности за то внимание, личное внимание, которое вы уделяете развитию российско-сербских отношений. Надеюсь, что избиратели в Сербии тоже это оценят. Я желаю вам успехов на этих выборах», – сказал коллеге Путин.

После этого улица встретила сербского президента «экомайданом». Мы уже говорили, что Запад сделал ставку на свержение Вучича. И по мере приближения выборов, которые должны состояться в Сербии 3 апреля 2022 года, следует ожидать новых всплесков уличной активности. Ну а сербским гражданам надо будет посмотреть свои платежки за газ и сравнить с теми, которые получат их соседи в Европе.