Экологические интересы: как развивается ситуация с отзывом разрешения на строительство Baltic Pipe

В МИД Польши отреагировали на отзыв Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe, отметив, что экологические вопросы могут быть не единственной причиной такого решения. Ранее Копенгаген аннулировал выданное разрешение на прокладку магистрали из-за возможного ущерба природе в зоне строительства. Вместе с тем Варшава выразила готовность как можно быстрее прояснить ситуацию вокруг газопровода, строительство которого Польша начала в мае 2020 года. В Совете Федерации предположили, что вопрос противостояния «Северному потоку — 2» для Варшавы потеряет актуальность на фоне необходимости завершить собственный газовый проект.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач прокомментировал решение Дании об отзыве разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe. Он отметил, что датские власти могли руководствоваться не только заботой об окружающей среде.

«Это касается только фрагмента газопровода на территории Дании. Два остальных участка остаются в полной безопасности. Вокруг них ничего не делается... Конечно, мы будем стараться выяснить этот вопрос как можно быстрее, хоть и понимаем, что за темой окружающей среды часто стоят другие интересы», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим представитель польского МИД добавил, что «в интересах Польши и всей Европы» — как можно быстрее завершить данный проект.

Напомним, что Baltic Pipe — это газопровод, который должен связать Польшу с норвежскими месторождениями в Северном море. Строительство магистрали началось в мае 2020 года. На прежних этапах реализации проекта предполагалось, что Baltic Pipe заработает к 2022 году и заменит часть поставок из РФ. По оценкам польской стороны, стоимость проекта превышает €1,5 млрд.

Президент Польши Анджей Дуда утверждал, что «проект имеет большое значение для экономики Европы, энергетического суверенитета ЕС». Он отмечал, что поставляемый через эту магистраль газ Польша сможет затем пересылать, в частности, на Украину.

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Однако 3 июня 2021 года стало известно, что Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании не признал разрешение, которое было выдано управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe.

Из заявления пресс-службы датского оператора транспортной системы Energinet следует, что 12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. Но 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения.

В заявлении уточняется, что разрешение на строительство газопровода было выдано до того, как управление по защите окружающей среды в достаточной степени изучило эффект, который прокладка магистрали окажет на места обитания отдельных видов фауны, находящихся под защитой в ЕС.

Как пояснила замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, трубопровод Baltic Pipe представляет собой крупный строительный проект, который пересекает Данию и «не может не создавать неудобств».

По её словам, в Energinet сосредоточены на том, чтобы газопровод был проложен как можно более бережно для человека и природы, «включая обеспечение хороших условий жизни для охраняемых видов».

Комментируя ситуацию вокруг Baltic Pipe, сенатор Алексей Пушков высказал предположение, что Польше теперь будет не до противостояния газопроводу «Северный поток — 2».

«Теперь Варшаве будет не до «Северного потока — 2». Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в неё попадешь», — написал Пушков в Twitter.

Дания отозвала разрешение на строительство излюбленного польского проекта газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей. Теперь Варшаве будет не до Северного потоке-2. Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 3, 2021

Напомним, что «Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы тянутся по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT отметил, что ситуация с Baltic Pipe никак не повлияет на энергетический рынок Европы, поскольку сам по себе проект «являлся и является крайне локальным и не вносящим существенного вклада в газовый рынок Европы».

Вместе с тем Фролов напомнил, что Варшаве придётся согласовать проект с компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

«Мы же помним, как интересно Польша относится и к «Северному потоку», и к «Северному потоку — 2», какие она усилия предпринимала и предпринимает, чтобы не допустить строительства «Северного потока — 2» и остановить 100%-ную загрузку «Северного потока». На этом интересном фоне, я считаю, будет очень увлекательно посмотреть, какие решения Польша будет получать от двух компаний-операторов», — отметил эксперт.

О ситуации также высказался эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. В беседе с радио Sputnik он заявил, что Польша пытается провести параллели с ситуацией, которая сложилась с российским трубопроводом: «России не давали строить «Северный поток — 2» — мол, и нам не дают». В то же время аналитик выразил сомнение, что у Дании есть какие-то политические мотивы препятствовать строительству Baltic Pipe.