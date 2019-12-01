Экологически чистая третья мировая война • 136 • Война

Можно назвать это полунаучной фантастикой, но именно что «полу». Тем более что в нашей фантастике есть кое-что такое, что дает нам возможность думать, что все вполне может произойти.



Но все-таки это не более чем футуристический такой прогноз, основанный, правда, на реальных выкладках весьма умных людей. То есть как раз научная фантастика.





Сейчас военные конфликты идут под предлогом религий, оспаривания территорий и политических взглядов. Хотя мы знаем, что за всем стоят ресурсы и геополитическое превосходство, а нефть уже давно синоним валюты.



Говорят: «На наш век хватит». А вот и нет. Не хватит. А когда не хватит, то начнется последняя война. И будет она без ядерного и химического оружия, а поэтому особо жестокая и циничная, на уничтожение человека, но без спецэффектов типа ядерной зимы. Не нужны будут конкуренты на территории пригодной к жизни, а вот территория – да.



Хорошо, вот тут кое с чем согласны. По нашему мнению, война действительно будет без применения ядерного, химического и прочих «грязных» видов оружия. Потому что вестись она будет даже не за ресурсы. Точнее, за несколько иные ресурсы.





С нашей точки зрения, война будет идти за территории, на которых будет возможно дальнейшее проживание человеческой популяции. С одной стороны, это тоже вроде как ресурс, с другой – не совсем.



Потому и война будет не совсем такая, как мы себе представляем. Знаете, почему? Потому что дубасить друг друга ядерными ракетами смысла не будет никакого. Никто в рай не попадет, все просто сдохнут, вопреки прогнозам (пусть и шутливым) Владимира Владимировича.



Но начать стоит не с тактики и стратегии, а с иного определения.



Геоэкология – термин, от которого у современного человека кривится лицо, мол, что вы мне тут проблемами этими тычете, своих головняков хватает.



Однако на эти проблемы обратили внимание относительно недавно по меркам мира. В 1972-м году собрание ООН утвердило понятие «мониторинг окружающей среды» и необходимость наблюдения за состоянием экологической обстановки.



На данный момент экологическая обстановка выглядит сомнительно, даже несмотря на проходящий период повальной индустриализации и роста промышленности. Однако количество добычи ресурсов увеличивается, как увеличивается и их переработка, что влечет за собой повышение тяжелых выбросов.



О тяжелых выбросах мы готовим отдельный материал, так как, во-первых, это для России дело новое, во-вторых, тяжелые выбросы не менее эффективны, чем гамма-излучение в плане полезности для организма человека.



Так вот. Почему же эта война будет последней для того мира, который мы видим сейчас? Она может быть не третья и даже не четвертая. Но она будет последней… и страшной. Хотя какая война, если она мировая, не страшная?





Давайте рассмотрим основные сферы воздействия, Мировой океан, а точнее, его уровень и температуру.



Небольшая справка. Мировой океан и его физические показатели – основной фактор климатических изменений на планете.





Как мы видим, уровень мирового океана поднимается. Как известно, происходит это по причине таяния ледников на полюсах (т.н. глобальное потепление).





Однако физические законы никто не отменял. Вместе с уровнем воды повышается и необходимость повышения количества энергии, необходимой для того, чтобы эту воду нагреть или понизить температуру источника энергии. Да, это не столько о Солнце, сколько о земной коре, а точнее, о ядре, которое эту кору нагревает.



Тут вообще надо сделать такое маленькое отступление. Ликбез.



То, что ледники тают, а уровень мирового океана неуклонно растет, – это половина апельсина. Воды становится больше (да, конечно, привет Япония и Великобритания, Нидерланды… эй, а где Голландия?), и она становится холоднее.



Это логично, все по законам физики. То, что эту воду надо нагреть, тоже логично. Если природа этого не сделает, нарушится самая главная составляющая погодообразования в мире – испарение.



Если остывшая вода не будет испаряться, то прекратится образование облаков и выпадение осадков. То есть где-нибудь в Центральном Китае будет стоять засуха, а Япония будет погружаться в воду.



Плюс остывшая вода хуже будет перемещаться течениями. Не будет происходить конвекция водных масс (Европа, привет от Гольфстрима), соответственно, снова все начнет замерзать.



Земная поверхность:





Признаки того же самого глобального потепления касаются не только мирового сосуда с водой (не секрет, что моря и океаны – это один резервуар, правда?), но и земной поверхности.



2018 год признан одним из самых жарких. NASA зафиксировало повышение средней температуры поверхности на 1°С. Это происходит по разным причинам, в первую очередь за счет нагрева солнечной энергией. Так вот, смещение угла наклона «земной оси» на 10 см ежегодно приводит к изменению траектории вращения в системе. А, как правило, и к изменению температурных режимов.



Очень долго можно рассказывать про потепление, Мировой океан, атмосферу и экологическую обстановку. Вообще, теория температурных режимов и климатообразования очень похожа по попытку объяснения теории образования темной материи.





Изменения климатических поясов приведут к тому, что определенная часть планеты станет непригодной для проживания. А определенную часть мы сами загадим так, что там жить будет невозможно без противогаза. Товарищи из китайских мегаполисов с нами точно бы согласились.



И люди, которые сейчас живут на таких территориях, что?.. Правильно, будут переселяться. Да, это давно уже забытое слово «миграция».



И вот тут сразу хочется вспомнить, что в том же Китае основная масса жителей существует как раз на побережье. Потому что центральные районы, мягко говоря, не торт. Либо горы, либо пустыни. Не очень комфортная среда для обитания, не так ли?



И тут встает не просто призрак. Призрак. Массовой миграции, по сравнению с которым недавний исход беженцев не пойми от кого в Европу из Африки покажется невинной шуткой.



А ведь – вполне и запросто.



На первых этапах цивилизованного общества в состоянии экологической катастрофы другие территории будут принимать к себе беженцев. Ну как же иначе, мы же цивилизованное общество, и все такое…



Вот только катастрофа – она и есть катастрофа, и чем дальше, тем вся эта цивилизованность будет просто растворяться. В нахлынувших проблемах.



Когда пригодные для проживания территории одних государств достигнут критической массы по населению, они (и народы, и государства) будут с голодными и злыми глазами смотреть на соседние, с большей территорией или меньшим количеством населения.



Вспоминаем, что всё это происходит в условиях ограниченного количества ресурсов, так как эти ресурсы или уже выработаны, или находятся на территории непригодной для добычи.



В состоянии экономического кризиса и экологической катастрофы начнется та самая последняя война.



А куда, простите, деваться?



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Давайте в качестве примера рассмотрим массовое движение… нет, не китайцев. Вот воспитанные компартией жители Китая, которые к тому же еще умеют работать, – это не самое страшное в миграции. А если взять, например, индусов? Миллиард (хорошо, меньше, не все побегут, конечно) решивших мигрировать… А если плюсом тех, кто рядом, и у кого береговая линия заселена? КНР, Вьетнам, Мьянма, Таиланд? Две Кореи?



Почти три миллиарда людей… Это без учета Японии, которой однозначно хана.



Африке и нашей части Евразии будет попроще, высота над уровнем моря вполне приличная. А вот остальным… Мало не покажется.



Кто будет решать судьбы этих людей, которые захотят просто жить? ООН? Извините, кто будет слушать их, к тому же находящихся на другом краю мира, в Северной Америке? Европа? А там своих проблем будет выше крыши.



Что-то подсказывает, что никто ничего уже не решит с того момента, как станет понятно, что все, Апокалипсис начался. И это будет нормально.



Равно как и нормальным будет сценарий, по которому никто ничего просить ни у кого не станет. Все попробуют взять сами, потому что надо где-то жить.



И вот тут да, никаких ядерных ударов, потому что жить надо будет именно там, на территории бывшего соседа, в один момент ставшего противником по принципу высоты над уровнем Мирового океана.



Никакой химии и биологии. Никакой радиации. Совершенно чистая в экологическим плане мировая война.



Кстати, то, что она быстренько распространится по миру – вот тут к гадалке не ходи, во Вторую (да и в Первую) в той же Южной Америке, несмотря на удаленность от всех театров военных действий, такие разборки шли…



Да, при решении подобного комплекса проблем (как отжать пригодную территорию, не сильно загадив ее продуктами военных действий) всем желающим переселиться придется очень сильно поломать свои головы.



Хорошо, что головы у военных ломаются очень плохо. Придумают, наверное, как.





Другой вопрос, что тут нападающая сторона связана по рукам и ногам невозможностью применить все самое основательное из своего арсенала. По упомянутым выше причинам. Там жить надо, а не в «Сталкер» на радиоактивном пепелище играть.



А вот с той стороны, куда направлены будут стопы мигрирующих колонн, вполне себе может прилететь что-то этакое… превентивное.



Причем это совершенно не обязательно будет дикая и варварская Россия, нет. Наоборот, даже учитывая то, что к нам рванут в первую очередь (напомним о вечном недовольстве Запада тем, что у нас слишком много территории и слишком мало населения), как раз такая линия поведения будет более характерна для европейских стран. Которые уцелеют при потопе.



Все прекрасно видят, во что превратилась сегодня Германия, и вряд ли кто-то захочет себе такой перспективы. Так что в Европе мы сможем увидеть все прелести демократического мира.



Но главное, деление мира, который будет «завтра» для всех, будет снова находиться в руках нескольких стран. Но в этот раз не владеющих мифическими правами голоса и вето, не контролирующих денежные потоки и печатные станки, а владеющих более тривиальными, но от этого не менее ценными богатствами: территориями и людскими резервами.



То есть у кого больше правды, тот и сильнее.



Конечно, успокаивает только одно: мы этого уже не увидим. Но то, что подобный расклад вполне вероятен, следует даже не из наших полуфантастических размышлений, а из наблюдения за погодой и температурой Мирового океана.



А как следует из графиков, все возможно. Соответственно, возможен и описанный нами вариант. Можно назвать это полунаучной фантастикой, но именно что «полу». Тем более что в нашей фантастике есть кое-что такое, что дает нам возможность думать, что все вполне может произойти.Но все-таки это не более чем футуристический такой прогноз, основанный, правда, на реальных выкладках весьма умных людей. То есть как раз научная фантастика.Сейчас военные конфликты идут под предлогом религий, оспаривания территорий и политических взглядов. Хотя мы знаем, что за всем стоят ресурсы и геополитическое превосходство, а нефть уже давно синоним валюты.Говорят: «На наш век хватит». А вот и нет. Не хватит. А когда не хватит, то начнется последняя война. И будет она без ядерного и химического оружия, а поэтому особо жестокая и циничная, на уничтожение человека, но без спецэффектов типа ядерной зимы. Не нужны будут конкуренты на территории пригодной к жизни, а вот территория – да.Хорошо, вот тут кое с чем согласны. По нашему мнению, война действительно будет без применения ядерного, химического и прочих «грязных» видов оружия. Потому что вестись она будет даже не за ресурсы. Точнее, за несколько иные ресурсы.С нашей точки зрения, война будет идти за территории, на которых будет возможно дальнейшее проживание человеческой популяции. С одной стороны, это тоже вроде как ресурс, с другой – не совсем.Потому и война будет не совсем такая, как мы себе представляем. Знаете, почему? Потому что дубасить друг друга ядерными ракетами смысла не будет никакого. Никто в рай не попадет, все просто сдохнут, вопреки прогнозам (пусть и шутливым) Владимира Владимировича.Но начать стоит не с тактики и стратегии, а с иного определения.Геоэкология – термин, от которого у современного человека кривится лицо, мол, что вы мне тут проблемами этими тычете, своих головняков хватает.Однако на эти проблемы обратили внимание относительно недавно по меркам мира. В 1972-м году собрание ООН утвердило понятие «мониторинг окружающей среды» и необходимость наблюдения за состоянием экологической обстановки.На данный момент экологическая обстановка выглядит сомнительно, даже несмотря на проходящий период повальной индустриализации и роста промышленности. Однако количество добычи ресурсов увеличивается, как увеличивается и их переработка, что влечет за собой повышение тяжелых выбросов.О тяжелых выбросах мы готовим отдельный материал, так как, во-первых, это для России дело новое, во-вторых, тяжелые выбросы не менее эффективны, чем гамма-излучение в плане полезности для организма человека.Так вот. Почему же эта война будет последней для того мира, который мы видим сейчас? Она может быть не третья и даже не четвертая. Но она будет последней… и страшной. Хотя какая война, если она мировая, не страшная?Давайте рассмотрим основные сферы воздействия, Мировой океан, а точнее, его уровень и температуру.Небольшая справка. Мировой океан и его физические показатели – основной фактор климатических изменений на планете.Как мы видим, уровень мирового океана поднимается. Как известно, происходит это по причине таяния ледников на полюсах (т.н. глобальное потепление).Однако физические законы никто не отменял. Вместе с уровнем воды повышается и необходимость повышения количества энергии, необходимой для того, чтобы эту воду нагреть или понизить температуру источника энергии. Да, это не столько о Солнце, сколько о земной коре, а точнее, о ядре, которое эту кору нагревает.Тут вообще надо сделать такое маленькое отступление. Ликбез.То, что ледники тают, а уровень мирового океана неуклонно растет, – это половина апельсина. Воды становится больше (да, конечно, привет Япония и Великобритания, Нидерланды… эй, а где Голландия?), и она становится холоднее.Это логично, все по законам физики. То, что эту воду надо нагреть, тоже логично. Если природа этого не сделает, нарушится самая главная составляющая погодообразования в мире – испарение.Если остывшая вода не будет испаряться, то прекратится образование облаков и выпадение осадков. То есть где-нибудь в Центральном Китае будет стоять засуха, а Япония будет погружаться в воду.Плюс остывшая вода хуже будет перемещаться течениями. Не будет происходить конвекция водных масс (Европа, привет от Гольфстрима), соответственно, снова все начнет замерзать.Земная поверхность:Признаки того же самого глобального потепления касаются не только мирового сосуда с водой (не секрет, что моря и океаны – это один резервуар, правда?), но и земной поверхности.2018 год признан одним из самых жарких. NASA зафиксировало повышение средней температуры поверхности на 1°С. Это происходит по разным причинам, в первую очередь за счет нагрева солнечной энергией. Так вот, смещение угла наклона «земной оси» на 10 см ежегодно приводит к изменению траектории вращения в системе. А, как правило, и к изменению температурных режимов.Очень долго можно рассказывать про потепление, Мировой океан, атмосферу и экологическую обстановку. Вообще, теория температурных режимов и климатообразования очень похожа по попытку объяснения теории образования темной материи.Изменения климатических поясов приведут к тому, что определенная часть планеты станет непригодной для проживания. А определенную часть мы сами загадим так, что там жить будет невозможно без противогаза. Товарищи из китайских мегаполисов с нами точно бы согласились.И люди, которые сейчас живут на таких территориях, что?.. Правильно, будут переселяться. Да, это давно уже забытое слово «миграция».И вот тут сразу хочется вспомнить, что в том же Китае основная масса жителей существует как раз на побережье. Потому что центральные районы, мягко говоря, не торт. Либо горы, либо пустыни. Не очень комфортная среда для обитания, не так ли?И тут встает не просто призрак. Призрак. Массовой миграции, по сравнению с которым недавний исход беженцев не пойми от кого в Европу из Африки покажется невинной шуткой.А ведь – вполне и запросто.На первых этапах цивилизованного общества в состоянии экологической катастрофы другие территории будут принимать к себе беженцев. Ну как же иначе, мы же цивилизованное общество, и все такое…Вот только катастрофа – она и есть катастрофа, и чем дальше, тем вся эта цивилизованность будет просто растворяться. В нахлынувших проблемах.Когда пригодные для проживания территории одних государств достигнут критической массы по населению, они (и народы, и государства) будут с голодными и злыми глазами смотреть на соседние, с большей территорией или меньшим количеством населения.Вспоминаем, что всё это происходит в условиях ограниченного количества ресурсов, так как эти ресурсы или уже выработаны, или находятся на территории непригодной для добычи.В состоянии экономического кризиса и экологической катастрофы начнется та самая последняя война.А куда, простите, деваться?Давайте в качестве примера рассмотрим массовое движение… нет, не китайцев. Вот воспитанные компартией жители Китая, которые к тому же еще умеют работать, – это не самое страшное в миграции. А если взять, например, индусов? Миллиард (хорошо, меньше, не все побегут, конечно) решивших мигрировать… А если плюсом тех, кто рядом, и у кого береговая линия заселена? КНР, Вьетнам, Мьянма, Таиланд? Две Кореи?Почти три миллиарда людей… Это без учета Японии, которой однозначно хана.Африке и нашей части Евразии будет попроще, высота над уровнем моря вполне приличная. А вот остальным… Мало не покажется.Кто будет решать судьбы этих людей, которые захотят просто жить? ООН? Извините, кто будет слушать их, к тому же находящихся на другом краю мира, в Северной Америке? Европа? А там своих проблем будет выше крыши.Что-то подсказывает, что никто ничего уже не решит с того момента, как станет понятно, что все, Апокалипсис начался. И это будет нормально.Равно как и нормальным будет сценарий, по которому никто ничего просить ни у кого не станет. Все попробуют взять сами, потому что надо где-то жить.И вот тут да, никаких ядерных ударов, потому что жить надо будет именно там, на территории бывшего соседа, в один момент ставшего противником по принципу высоты над уровнем Мирового океана.Никакой химии и биологии. Никакой радиации. Совершенно чистая в экологическим плане мировая война.Кстати, то, что она быстренько распространится по миру – вот тут к гадалке не ходи, во Вторую (да и в Первую) в той же Южной Америке, несмотря на удаленность от всех театров военных действий, такие разборки шли…Да, при решении подобного комплекса проблем (как отжать пригодную территорию, не сильно загадив ее продуктами военных действий) всем желающим переселиться придется очень сильно поломать свои головы.Хорошо, что головы у военных ломаются очень плохо. Придумают, наверное, как.Другой вопрос, что тут нападающая сторона связана по рукам и ногам невозможностью применить все самое основательное из своего арсенала. По упомянутым выше причинам. Там жить надо, а не в «Сталкер» на радиоактивном пепелище играть.А вот с той стороны, куда направлены будут стопы мигрирующих колонн, вполне себе может прилететь что-то этакое… превентивное.Причем это совершенно не обязательно будет дикая и варварская Россия, нет. Наоборот, даже учитывая то, что к нам рванут в первую очередь (напомним о вечном недовольстве Запада тем, что у нас слишком много территории и слишком мало населения), как раз такая линия поведения будет более характерна для европейских стран. Которые уцелеют при потопе.Все прекрасно видят, во что превратилась сегодня Германия, и вряд ли кто-то захочет себе такой перспективы. Так что в Европе мы сможем увидеть все прелести демократического мира.Но главное, деление мира, который будет «завтра» для всех, будет снова находиться в руках нескольких стран. Но в этот раз не владеющих мифическими правами голоса и вето, не контролирующих денежные потоки и печатные станки, а владеющих более тривиальными, но от этого не менее ценными богатствами: территориями и людскими резервами.То есть у кого больше правды, тот и сильнее.Конечно, успокаивает только одно: мы этого уже не увидим. Но то, что подобный расклад вполне вероятен, следует даже не из наших полуфантастических размышлений, а из наблюдения за погодой и температурой Мирового океана.А как следует из графиков, все возможно. Соответственно, возможен и описанный нами вариант. Роман Скоморохов, Роман Кривов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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