Экологическая катастрофа в Литве угрожает всему региону

Пока боролись с БелАЭС, пожар в Алитусе «выявил некомпетентность многих служб»

В Литве так увлеклись поисками несуществующей угрозы со стороны строящейся атомной станции на территории Белоруссии, призывая весь мир на войну с БелАЭС, что пропустили угрозу реальную. И теперь уже Литва угрожает экологической безопасности окружающим странам.

Речь идёт о крупном пожаре на территории предприятия по переработке автопокрышек Ekologistika, которое находится в городе Алитус, шестом по величине городе Литвы. Огонь распространился на территорию в две тысячи квадратных метров, была объявлена чрезвычайная ситуация, которую вскоре отменили – МВД Литвы сообщило, что опасности не существует и пожар потушен. Однако на самом деле окончательно пожар был потушен лишь на девятый день – 24 октября.

А 25 октября МВД Литвы представило интерактивную карту, на которой указаны загрязнённые территории. Согласно этой карте, экологическая катастрофа затронула район с населением 65,5 тысячи человек. При этом в МВД утверждают, что катастрофа не вышла за пределы Литвы. И это вторая ложь МВД, которую опроверг главный специалист пресс-службы Министерства защиты окружающей среды Эстонии Кадри Каукси.

Напомним, у Эстонии нет общей границы с Литвой.

Главный специалист заявила, что «Эстонию спасли западные ветра, но на польских станциях мониторинга была зафиксирована очень плохая ситуация».

«Помимо загрязнения воздуха, при тушении пожара происходило ещё и загрязнение поверхностных вод. Ущерб окружающей среде в регионе нельзя оценить более точно до тех пор, пока не будут проведены соответствующие измерения, но органическую продукцию на загрязнённой территории совершенно точно нельзя будет выращивать годами», – уверена Каукси.

Судя по всему, ситуация в зоне экологической катастрофы намного серьёзнее, чем это хотят признать в Вильнюсе. Так, уже 22 октября стали поступать сообщения о гибели диких животных и птиц в этом регионе – в социальных сетях стали появляться фотографии погибших животных.

«Помните того мёртвого зайца? Только что я получил неофициальные новости из ветеринарной службы, что заяц, скорее всего, погиб из-за последствий этого пожара, специалисты обнаружили сажу. Дальше будет выясняться про тяжёлые металлы. Если это будет подтверждено официально, то грустно будет – не то слово», – написал на своей странице в социальной сети Facebook мэр города Алитус Нериюс Цисюлис.

Через город протекает река Неман, однако представители природоохранных организаций уверяют, что загрязнение не попало в речную воду.

А 24 октября появились первые пострадавшие – четверо пожарных и восемь гражданских лиц

«Наши парни потихоньку падают. У 4 пожарных ухудшилось здоровье. Некоторые просто физически сломались, им диагностировано истощение, нехватка магния, кальция. У других – воспаление лёгких. Мужики. Не знаю, как вам помочь, как вас утешить. Знайте только, что вы наш свет и наше будущее. Даже мой четырёхлетний сын уже не хочет быть полицейским, хочет быть пожарным», – сообщил Нериюс Цясюлис.

Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис рекомендует жителям пострадавшего региона принимать меры безопасности: не есть овощи со своих огородов, не брать воду из колодцев и не выходить на улицу. А министр здравоохранения уверил всех, что этот пожар на здоровье людей никак не отразится.

Впрочем, министра тут же опровергли – профессор литовского университета медицинских наук Рута Устинавичене заявила 25 октября, что министр не прав, поскольку при горении покрышек «в окружающую среду попало множество вредных химических элементов и тяжёлых металлов».

«Выброс в воздух вредных веществ из-за пожара может привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям и заболеваниям дыхательных путей. Последствия могут выявиться спустя десятилетия. Пока человек молод – больше вероятность развития рака. По этой причине главная группа, которую следует оберегать – дети», – заявила Устинавичюте.

25 октября были получены первые неутешительные результаты лабораторных исследований молока с поражённой территории – всё коровье молоко оказалось насыщено диоксинами. Теперь фермерам запрещено продавать молоко, употреблять его в пищу и даже кормить животных.

Государственная продовольственная и ветеринарная служба (VMVT) продолжает исследовать пробы воды, фруктов и овощей из загрязнённого региона.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил, что 29 октября состоится совещание «о принципах управления в условиях чрезвычайной ситуации», поскольку «катастрофа выявила некомпетентность многих служб».

Может быть, не тем занимались последний год?