Экологическая катастрофа в Донбассе: Сотни тонн химических отходов могут оказаться в главной реке региона

В Киеве заявили о разрушении дамбы хранилища Торецкого (Дзержинского) фенольного завода.

Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины заявило о разрушении дамбы хранилища с химическими отходами в Торецке (прежнее название – Дзержинск), который находится под контролем украинских силовиков.

- Зафиксировано разрушение дамбы шламонакопителя фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 тонн химических отходов, заполнено на 90%, — говорится в сообщении в Twitter.

История вопроса

Дзержинский фенольный завод - уникальное в своем роде предприятие, единственное на территории СНГ с централизованной переработкой фенольного, нафталинового и пиридинового сырья, являющихся продуктами коксохимического производства.

Эти вещества относятся ко второму классу опасности, легко воспламеняются и крайне вредны для здоровья человека (например, нафталин вызывает паралич почек и нервной системы, фенол оказывает сильнейшее раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки).

Одно из аварийных хранилищ химических отходов Дзержинского фенольного завода. Фото: Донбасс-инфо

Расположен завод в непосредственной близости от линии разграничения. В результате артобстрелов была повреждена

дамба шламонакопителя и начат ее ремонт. Однако, из-за боевых действий ремонтные работы приостановлены.

На балансе завода находятся порядка 70 наземных и подземных хранилищ сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Повреждение любого из них - это чудовищные последствия для окружающей среды и прямая угроза здоровью и жизни людей. Речь идет как о разливах на почву с последующим попаданием в подземные и поверхностные воды, так и о выбросах в атмосферный воздух растворов фенола и нафталина, бензола, толуола, серной кислоты, пиридина и других опасных соединений. В случае возгорания в хранилищах фенол-растворителей к ранее перечисленным веществам добавятся сернистый ангидрид и тяжелые металлы. А прорыв дамбы шламонакопителя неизбежно приведет к отравлению вод Кривого Торца и, как следствие, Северского Донца и Азовского моря.

Донецкие экологи неоднократно предупреждали об этом украинскую сторону

«Комсомольская правда» связалась с председателем Госкомэкополитики при Главе ДНР Романом Кишканем, который прокомментировал заявление украинского министерства.

- Да, там действительно ситуация серьезная, об этом нам известно, дамба была повреждена обстрелами, когда шли активные боевые действия, - рассказал Роман Владимирович. - Но территория эта не наша и попасть туда, чтобы оценить, что там происходит, мы не можем. По сути, она на линии разграничения. Мы неоднократно ведем об этом дискуссии, это реальная опасность того, что химия со шламонакопителя может попасть в реку Кривой Торец, а оттуда далее в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой областей. Мы выносили этот вопрос на совместной инспекции МЧС и неоднократно предупреждали об опасности украинскую сторону. Почему их ремонтные бригады не приступили к работам, сказать сложно.

Также мы связались с донецким экологом Николаем Иванченко.

- Проблема с трещиной в шламонакопителе Торецкого фенольного завода возникла отнюдь не сегодня. Дамба там подтекала еще до войны, плюс химически загрязненная вода десятилетиями просачивалась через само дно шламонакопителя. Опасно ли это для живущего рядом населения? Безусловно. Вода в нем реально ядовита. И она неизвестно с какой скоростью вытекает, - повторил он слова Романа Кишканя. - Вот только нынешняя шумиха на Украине связана отнюдь не с заботой о местном населении. И год, и два года назад угрозой химического апокалипсиса пугали народ... работники Министества по делам «временно оккупированных территорий» Украины и политики. В мае 2017 года вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила: «РФ и ОРДЛО не дают гарантий и не дают возможности нормально провести эти работы. Особенно остро стоит вопрос для Торецкого фенольного завода». Она мило умолчала, что завод и хранилище находятся на территории Украины, и эту проблему надо решать Киеву, а не жаловаться мировому сообществу. И ДНР неустанно поднимает проблему экологии Дзержинского завода, требуя (в пустоту!) от Украины решить проблему по существу. Сегодня мы наблюдаем очередной акт этой информационной войны.

Реально же ситуация не ясна. Нет данных - сколько в час вытекает, что именно содержится в том слое воды, который уходит из хранилища. Для жителей многих сел Донбасса это означает, что вода в колодце может стать непригодной для питья. Неясна степень опасности и число реально пораженных поселков - Украина эти данные не дает.

Летом 2016 года дамбу пытались восстановить дважды. Сначала СЦКК выдал разрешение на ремонт в июне, но через некоторое время оно было отозвано российской стороной, так как, по словам представителей ДНР, украинские военные вместо ремонта дамбы, укрепляют свои позиции.

В 2017 году дамбу вновь пытались залатать.

- Путем длительных переговоров с сопредельной стороной через российских представителей, все-таки удалось добиться от Киева письменного подтверждения их обязательств по выполнению всех необходимых условий для возобновления восстановительных работ на дамбе фенольного завода под Горловкой. Нами был выдвинут ряд условий, и украинская сторона на них все же, согласилась, — рассказал представитель МО ДНР Руслан Якубов.