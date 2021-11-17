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Экологи предприняли отчаянную попытку закрыть "Северный поток - 2", но проиграли

17 ноября 2021, 00:40  •  138 • Политика
Немецкие экологи предприняли отчаянную попытку закрыть проект "Северный поток - 2", но проиграли. Суд отказался рассматривать данное дело.
Высший административный суд немецкого города Грайфсвальд отклонил иск природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe, которая потребовала запретить запуск "Северного потока - 2" по экологическим соображениям.
Однако судья пришёл к выводу, что иск "отчасти неприемлем" и необоснован. Он также обратил внимание, что экологическая безопасность газопровода уже доказана ранее. Истцы же приводили в качестве доказательства опасности СП-2 некое американское исследование, где якобы содержатся "новые научные данные", передаёт ТАСС.
Отметим, что немецкие экологи уже давно добиваются отмены "Северного потока - 2". В частности, на этом настаивает партия "Зелёных". Впрочем, "Зелёные" даже не скрывают, что их претензии к проекту во многом носят политический характер. Один из главных их аргументов против СП-2 - это поддержка энергобезопасности Европы, что очевидно не относится к числу природоохранных проблем.
Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока - 2". Решено создать немецкую "дочку" Nord Stream 2 AG и сертифицировать уже её в качестве оператора. Однако на Украине боятся, что это лишь усилит положение Москвы, поскольку немецкую компанию будет намного сложнее обвинить в несоблюдении законодательства ЕС.

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