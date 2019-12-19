Экологи победили экономистов. Программа European Green Deal • 34 • Аналитика

Медленно, но неотвратимо Европа приходит к пониманию того, что главную роль в мировой политике играет уже не она. Внешнее впечатление первенства сохраняется, а вот внутреннее содержание исчезает. Экономическая, военная да и политическая мощь объединенной Европы все чаще натыкается на серьезное сопротивление.



Мир научился жить без Европы

Традиционные соперники, я имею в виду США и Россию, сегодня вполне успешно используют другие регионы для решения своих задач. А угрозы, которые время от времени слышны на европейских политических тусовках, вызывают не страх, а скептические улыбки уже не только у русских или американцев, но и у достаточно большого количества других народов.







Когда на трибуне ООН появилась девочка с перекошенным от злости и болезни лицом, которая гневно упрекала взрослых за уничтожение планеты, взрослые дяди и тети восприняли это выступление как «уста младенца», в словах которого есть зерно истины, но который совершенно не владеет знаниями об устройстве мира.



Да, ребенок рассказал взрослым о подзабытых за решением других проблем аксиомах. Об экологии, о глобальном потеплении, об исчезновении некоторых видов растений и животных, о голоде и холоде, ежегодно уменьшающих население некоторых стран.



Когда европейцы решили резко увеличить штрафы, к примеру, за окурки возле мусорной урны, за пустые сигаретные пачки и пластиковые пакеты со 100 евро до 200, мы отнеслись к этому с пониманием. Большая река начинается с маленького ручейка. Проблема мусора сегодня стоит во множестве стран. Человечество действительно убивает планету новыми технологиями, производя множество материалов, которые разлагаются в земле сотни, а то и тысячи лет.



Европа рвется в лидеры экологического движения мира

А вот когда 11 декабря этого года Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен приняла программу радикального реформирования европейской экономики с целью достижения "углеродной нейтральности" к 2050 году под красивым названием European Green Deal («Зеленый пакт для Европы»), стало понятно, что Европа ищет ту нишу, в которой на ещё как-то может обеспечить собственное лидерство на мировом уровне.



На первый взгляд, европейцы демонстрируют искреннюю заинтересованность в судьбах всего мира, в судьбе планеты вообще. Возводят экологию во главу угла всей деятельности человечества. «Мы всего лишь маленькая часть этого большого мира!»



Вот что пишет по поводу данной программы рупор правительства Германии «Дойче Велле»:

«По планам Брюсселя европейская экономика должна быть полностью перестроена. Европейской промышленности придется в будущем следовать жестким экологическим нормам. Кроме того, Еврокомиссия намерена расширить систему торговли квотами на выбросы парниковых газов».



Но после более внимательного прочтения все становится на свои места. За красивым фасадом спрятана попытка возврата собственного лидерства в мировой политике. Что предполагается сделать согласно European Green Deal?



Так экология или экономическая война?

Прежде всего это глобальное сокращение выбросов для промышленности и транспорта. Как вы понимаете, достичь нулевого варианта в этом вопросе просто невозможно на данном уровне развития. Далее — увеличение налогов на топливо и другие виды энергии. Как это скажется на кошельках европейцев, тоже понятно.



А вот дальше — интереснее. Просто потому, что касается это других регионов мира. Итак, новые правила субсидирования европейских компаний для предотвращения бегства бизнеса из Европы. Введение экологического налога на импорт. Переход на экологичные методы ведения сельского хозяйства…



Что дальше? Предположим, что программа работает и европейцы живут по правилам, предложенным Урсулой фон дер Ляйен. Предположим, что тот триллион евро, который планируется использовать для решения поставленных задач, истрачен. Смогут европейцы обойтись без импорта? Нет! Европейские товары, произведенные согласно новым законам, просто не смогут конкурировать на мировом рынке.



Значит, импортировать товары, не важно какая это продукция, промышленная или сельскохозяйственная, Европа будет из стран, не входящих в программу. А ведь увеличение налогов на импорт — это не больше и не меньше как торговая война. Экономические ограничения в этом случае затронут «и ваших, и наших». Не только Россию, Китай, латиноамериканские или африканские страны, но и Британию и США.







Мне как-то сложно представить даже жизненно важные для Европы товары, которых бы не заметили «зеленые». Российский газ, российская нефть, российские минеральные удобрения, американская электроника, американские самолеты, китайский ширпотреб, электроника… Всё это создается без учета «экологических заскоков» Европы…



Провальная политика «зеленых», или Из-за кого может случиться коллапс в ЕС

Очевидно, что программа European Green Deal изначально провальна. Европейцам предлагают платить практически за всё в разы дороже. Ради климата, ради планеты. А между тем совсем недавно мы видели акции «желтых жилетов», которые протестовали против повышения цены на бензин (литр бензина во Франции — 106 рублей в среднем, дизтопливо — 100 рублей). Мы видели акции фермеров по всей Европе .Так смогут эти люди в новых условиях выжить?



Как реагировать на принятие этой программы нам? Как тому коту Ваське, которого воспитывал повар в известной басне. «А Васька слушает да ест». Кто-то сомневается в том, что в срыве благородных стремлений Европы обвинят Россию и Китай? Иного просто быть не может! Отказаться от программы европейцы не могут. Почему? По политическим причинам.



Отказаться от импорта из других стран Европа тоже не может. Круг замкнулся. Платить европейцам все равно придется. Только вот не вызовет ли это бунт? Затягивая пояс на шее граждан ЕС, политики подталкивают избирателей именно к бунту.



Вполне возможно, что какая-то часть общества выйдет на улицы. Но такие действия будут подавлены полицией. Пример «желтых жилетов» у всех перед глазами. Гораздо страшнее бунт перед избирательными урнами. Радикалы потирают руки в предчувствии своей победы. А сам ЕС нервно потрескивает в разных местах.



Закончить же материал хочется цитатой из сообщения РИА «Новости»:

«Если европейские политики очень хотят войти в историю, а зависть к американскому полету на Луну терзает их самолюбие, то проблему можно решить и без подрыва европейской экономики и риска вызвать к жизни общеевропейское движение "желтых жилетов"».



Медленно, но неотвратимо Европа приходит к пониманию того, что главную роль в мировой политике играет уже не она. Внешнее впечатление первенства сохраняется, а вот внутреннее содержание исчезает. Экономическая, военная да и политическая мощь объединенной Европы все чаще натыкается на серьезное сопротивление.Традиционные соперники, я имею в виду США и Россию, сегодня вполне успешно используют другие регионы для решения своих задач. А угрозы, которые время от времени слышны на европейских политических тусовках, вызывают не страх, а скептические улыбки уже не только у русских или американцев, но и у достаточно большого количества других народов.Когда на трибуне ООН появилась девочка с перекошенным от злости и болезни лицом, которая гневно упрекала взрослых за уничтожение планеты, взрослые дяди и тети восприняли это выступление как «уста младенца», в словах которого есть зерно истины, но который совершенно не владеет знаниями об устройстве мира.Да, ребенок рассказал взрослым о подзабытых за решением других проблем аксиомах. Об экологии, о глобальном потеплении, об исчезновении некоторых видов растений и животных, о голоде и холоде, ежегодно уменьшающих население некоторых стран.Когда европейцы решили резко увеличить штрафы, к примеру, за окурки возле мусорной урны, за пустые сигаретные пачки и пластиковые пакеты со 100 евро до 200, мы отнеслись к этому с пониманием. Большая река начинается с маленького ручейка. Проблема мусора сегодня стоит во множестве стран. Человечество действительно убивает планету новыми технологиями, производя множество материалов, которые разлагаются в земле сотни, а то и тысячи лет.А вот когда 11 декабря этого года Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен приняла программу радикального реформирования европейской экономики с целью достижения "углеродной нейтральности" к 2050 году под красивым названием European Green Deal («Зеленый пакт для Европы»), стало понятно, что Европа ищет ту нишу, в которой на ещё как-то может обеспечить собственное лидерство на мировом уровне.На первый взгляд, европейцы демонстрируют искреннюю заинтересованность в судьбах всего мира, в судьбе планеты вообще. Возводят экологию во главу угла всей деятельности человечества. «Мы всего лишь маленькая часть этого большого мира!»Вот что пишет по поводу данной программы рупор правительства Германии «Дойче Велле»:Но после более внимательного прочтения все становится на свои места. За красивым фасадом спрятана попытка возврата собственного лидерства в мировой политике. Что предполагается сделать согласно European Green Deal?Прежде всего это глобальное сокращение выбросов для промышленности и транспорта. Как вы понимаете, достичь нулевого варианта в этом вопросе просто невозможно на данном уровне развития. Далее — увеличение налогов на топливо и другие виды энергии. Как это скажется на кошельках европейцев, тоже понятно.А вот дальше — интереснее. Просто потому, что касается это других регионов мира. Итак, новые правила субсидирования европейских компаний для предотвращения бегства бизнеса из Европы. Введение экологического налога на импорт. Переход на экологичные методы ведения сельского хозяйства…Что дальше? Предположим, что программа работает и европейцы живут по правилам, предложенным Урсулой фон дер Ляйен. Предположим, что тот триллион евро, который планируется использовать для решения поставленных задач, истрачен. Смогут европейцы обойтись без импорта? Нет! Европейские товары, произведенные согласно новым законам, просто не смогут конкурировать на мировом рынке.Значит, импортировать товары, не важно какая это продукция, промышленная или сельскохозяйственная, Европа будет из стран, не входящих в программу. А ведь увеличение налогов на импорт — это не больше и не меньше как торговая война. Экономические ограничения в этом случае затронут «и ваших, и наших». Не только Россию, Китай, латиноамериканские или африканские страны, но и Британию и США.Мне как-то сложно представить даже жизненно важные для Европы товары, которых бы не заметили «зеленые». Российский газ, российская нефть, российские минеральные удобрения, американская электроника, американские самолеты, китайский ширпотреб, электроника… Всё это создается без учета «экологических заскоков» Европы…Очевидно, что программа European Green Deal изначально провальна. Европейцам предлагают платить практически за всё в разы дороже. Ради климата, ради планеты. А между тем совсем недавно мы видели акции «желтых жилетов», которые протестовали против повышения цены на бензин (литр бензина во Франции — 106 рублей в среднем, дизтопливо — 100 рублей). Мы видели акции фермеров по всей Европе .Так смогут эти люди в новых условиях выжить?Как реагировать на принятие этой программы нам? Как тому коту Ваське, которого воспитывал повар в известной басне. «А Васька слушает да ест». Кто-то сомневается в том, что в срыве благородных стремлений Европы обвинят Россию и Китай? Иного просто быть не может! Отказаться от программы европейцы не могут. Почему? По политическим причинам.Отказаться от импорта из других стран Европа тоже не может. Круг замкнулся. Платить европейцам все равно придется. Только вот не вызовет ли это бунт? Затягивая пояс на шее граждан ЕС, политики подталкивают избирателей именно к бунту.Вполне возможно, что какая-то часть общества выйдет на улицы. Но такие действия будут подавлены полицией. Пример «желтых жилетов» у всех перед глазами. Гораздо страшнее бунт перед избирательными урнами. Радикалы потирают руки в предчувствии своей победы. А сам ЕС нервно потрескивает в разных местах.Закончить же материал хочется цитатой из сообщения РИА «Новости»: Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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