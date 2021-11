Экоактивистка Тунберг обматерила участников саммита ООН по климату в Глазго

Грета Тунберг на митинге в Глазго выразилась матом в адрес мировых лидеров, участвующих в саммите ООН по изменению климата.

18-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг на митинге в Глазго обматерила мировых лидеров и назвала "провалом" конференцию ООН по климату.

Эта конференция - такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели. Там просто собрались политики и люди, в чьих руках находится власть, которые притворяются...

- заявила школьница, борющаяся с парниковыми выбросами.

Во время выступления среди сторонников Грета Тунберг отметила, что жители Земли требуют "климатической справедливости" и не хотят мириться с "бесконечным бла-бла-бла". Экоактивистка также употребила матерное выражение в адрес съехавшихся в Глазго на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) 120 мировых лидеров, передаёт ТАСС.

"Организаторы могут засунуть этот саммит себе в печь", - придумала кричалку Грета.

Ранее Тунберг приняла участие в гала-концерте в рамках акции Climate Live. Девушка исполнила хит 1980-х Never Gonna Give You Up. Своё выступление активистка объяснила желанием показать, что экоактивисты в своём большинстве - это подростки, которые умеют веселиться и петь, а не просто "злые дети", как их зачастую якобы показывают в СМИ.

Напомним, деятельность Греты Тунберг активно освещается в СМИ стран Запада, она выдаёт себя за "народную" экоактивистку и борца с потеплением климата. В своих выступлениях Тунберг часто критикует мировых политиков.

Президент России Владиимр Путин однажды назвал Грету "плохо информированной девочкой".