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Экоактивистка Тунберг обматерила участников саммита ООН по климату в Глазго
02 ноября 2021, 16:25 • 134 • Политика
Грета Тунберг на митинге в Глазго выразилась матом в адрес мировых лидеров, участвующих в саммите ООН по изменению климата.
18-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг на митинге в Глазго обматерила мировых лидеров и назвала "провалом" конференцию ООН по климату.
- заявила школьница, борющаяся с парниковыми выбросами.
Во время выступления среди сторонников Грета Тунберг отметила, что жители Земли требуют "климатической справедливости" и не хотят мириться с "бесконечным бла-бла-бла". Экоактивистка также употребила матерное выражение в адрес съехавшихся в Глазго на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) 120 мировых лидеров, передаёт ТАСС.
"Организаторы могут засунуть этот саммит себе в печь", - придумала кричалку Грета.
Ранее Тунберг приняла участие в гала-концерте в рамках акции Climate Live. Девушка исполнила хит 1980-х Never Gonna Give You Up. Своё выступление активистка объяснила желанием показать, что экоактивисты в своём большинстве - это подростки, которые умеют веселиться и петь, а не просто "злые дети", как их зачастую якобы показывают в СМИ.
Напомним, деятельность Греты Тунберг активно освещается в СМИ стран Запада, она выдаёт себя за "народную" экоактивистку и борца с потеплением климата. В своих выступлениях Тунберг часто критикует мировых политиков.
Президент России Владиимр Путин однажды назвал Грету "плохо информированной девочкой".
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