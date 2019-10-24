Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала

Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал . Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей . Эксперты, в свою очередь, называют экологическую ситуацию, сложившуюся сегодня на Байкале, критической.

По Ильфу и Петрову

Как сообщил «Известиям» Владимир Бурматов, причиной написания запроса в СК стала неэффективность использования средств, выделенных на ликвидацию вредных отходов на Байкале.

— Ситуация вопиющая. На эти цели выделялось порядка 6 млрд. Не сделано не просто ничего — результат вообще отрицательный , — пояснил парламентарий.

В запросе депутат поясняет, что речь идет о выполнении федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» . По его словам, обращение к Александру Бастрыкину было направлено 23 октября.

«Несмотря на отсутствие откорректированной проектной документации и источника финансирования ее доработки, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и правительство Иркутской области заключили соглашение от 22 февраля 2017 года № 051-08-151 о предоставлении субсидии бюджету Иркутской области на реализацию указанных мероприятий », — говорится в документе. Стоит отметить, что на тот момент регионом уже почти два года руководил губернатор Сергей Левченко .

Фото: ТАСС/Владимир Байкальский

Единственным подрядчиком, согласно запросу, стало АО «Росгеология». В декабре того же года между областным минприроды и «Росгеологией» был заключен контракт на 5,9 млрд рублей на выполнение работ по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) . Речь идет более чем о 6 млн т опасных веществ, которые на протяжении почти 50 лет свозили в специальные карты-накопители — на полигоны «Солзанский» и «Бабхинский». Первый авансовый транш составил 287 млн рублей.

К выполнению этих работ АО «Росгеология» привлекло фирму ООО «РГ-Экология», которая была создана через несколько недель после заключения контракта .

— Когда мы начали проверять, это оказалась контора с уставным капиталом 10 тыс. рублей. У нее не было ни штата, ни компетенции, ни опыта работы, ни технологий . Вообще ничего, — пояснил Владимир Бурматов.

По словам депутата, приехав в Иркутскую область на место работ, он увидел сцену из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок».

— Там был эпизод, когда Корейко создал «предприятие» из двух бочек, вода в которых переливалась из одной в другую. Мы увидели то же самое. Две бочки — одна внизу, другая сверху. Мужик с ведром на верхней был, что называется, застигнут нами врасплох. И это всё, что там было сделано, — рассказал парламентарий.

Озеро в опасности

В депутатском запросе также сообщается, что в октябре 2018 года министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и АО «Росгеология» заключили дополнительное соглашение по корректировке проектной документации .

В том же году предусматривалось предоставление «Росгеологии» субсидии в размере 395 млн рублей на «финансовое обеспечение опытно-промышленных работ и корректировку проектной документации на ликвидацию негативного воздействия отходов БЦБК» . Как отмечается в документе, при этом стоимость корректировки документации в три раза превышала ее изготовление .

Согласно данным портала госзакупок, в сентябре 2018-го АО «Росгеология» заключило договор на выполнение таких работ с ООО «ВЭБ-Инжиниринг» — сумма контракта составила 195 млн рублей. Автор запроса утверждает, что ранее эта же фирма получила на те же цели 131 млн рублей , однако качество исполнения заказчиков не устроило.

«В связи с неоднократным нарушением исполнителем условий указанного госконтракта и дополнительных соглашений к нему, неправомерным использованием аванса и ненадлежащим исполнением должностными лицами — представителями государственного заказчика своих обязанностей полагаем, что государству мог быть причинен особо крупный ущерб», — указано в обращении к Александру Бастрыкину.

Глава комитета Госдумы просит провести проверку на основании ст. 159 («Мошенничество»), 160 («Присвоение или растрата») и 293 («Халатность») УК.

— Проблема усугубляется селевой опасностью этой зоны. Если эти сели сойдут в ближайшее время, все отходы окажутся в озере. Поэтому все эти промедления могут очень дорого стоить для экосистемы Байкала , — подчеркнул парламентарий.

Фото: ТАСС/Владимир Байкальский

По его словам, негативную роль в этой истории сыграло и правительство Иркутской области, которое, видя, что ничего не делается, продлевало контракт, закрыв глаза на все нарушения .

В областном министерстве природных ресурсов и экологии от комментариев воздержались, сославшись на отсутствие разрешения пресс-службы губернатора Левченко. Сотрудники последней заявили «Известиям», что на подготовку ответа потребуется время.

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который еще в 2007 году инициировал судебное разбирательство по отходам БЦКБ, назвал ситуацию критической.

— Это полное безобразие. Еще несколько лет назад Минприроды выбрало единственным исполнителем этого контракта АО «Росгеология», которое получило федеральные деньги и только потом начало думать, что делать с отходами. Технологий у него не было, поэтому они ничего не смогли сделат ь, — заявил «Известиям» эколог.

По его мнению, «охота за деньгами» продолжается и сейчас, но способ обезвреживания вредных накоплений никто не предлагает .

В сентябре Владимир Путин поручил правительству России, Иркутской области и ВЭБ.РФ выбрать лучшие мировые практики по утилизации отходов деятельности БЦКБ. Перечень поручений был утвержден по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению. Уже сегодня в Госдуме пройдут парламентские слушания, посвященные их реализации. И их результаты, видимо, будут не самыми обнадеживающими.