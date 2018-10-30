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Экипаж задержанного судна «Норд» обменяли на украинских моряков

30 октября 2018, 17:24  •  212 • Украина
Семь российских моряков судна «Норд» были обменяны на семерых украинских моряков. Об этом заявили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

«Семеро российских моряков с сейнера «Норд» сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», наши моряки уже в Крыму», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, капитан судна Владимир Горбенко, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, пока остаётся на Украине.

Ранее Москалькова заявляла, что переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой о возвращении российских рыбаков не дали результатов.

19 октября Украина изъяла российское судно «Норд». Позднее стало известно, что оно будет выставлено на аукцион. 

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