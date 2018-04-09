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Экипаж судна «Норд» второй раз не смог пересечь украинскую границу
09 апреля 2018, 11:54 • 127 • Украина
Экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» во второй раз не смог пересечь украинскую границу.
© Государственная пограничная служба Украины
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Анны Шевелёвой — представителя керченского рыбколхоза имени Первого мая, являющегося судовладельцем.
«Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе. Ребята все здоровы, скоро ждём от них видеоновостей», — сказала журналистам Шевелёва.
Накануне в Госпогранслужбе Украины заявили, что экипаж судна не смог пересечь украинскую границу из-за отсутствия соответствующих документов.
7 апреля экипаж судна «Норд» был отпущен на свободу.
«Крыминформ» также сообщал, что Украина гарантировала переход экипажа судна «Норд» в Крым.
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