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Экипаж судна «Норд» второй раз не смог пересечь украинскую границу

09 апреля 2018, 11:54  •  127 • Украина
Экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» во второй раз не смог пересечь украинскую границу.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Анны Шевелёвой — представителя керченского рыбколхоза имени Первого мая, являющегося судовладельцем.

«Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе. Ребята все здоровы, скоро ждём от них видеоновостей», — сказала журналистам Шевелёва.

Накануне в Госпогранслужбе Украины заявили, что экипаж судна не смог пересечь украинскую границу из-за отсутствия соответствующих документов. 

7 апреля экипаж судна «Норд» был отпущен на свободу.

«Крыминформ» также сообщал, что Украина гарантировала переход экипажа судна «Норд» в Крым.

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