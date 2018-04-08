Экипаж судна «Норд» не выпустили с Украины

Экипажу российского рыболовецкого судна «Норд» не позволили покинуть территорию Украины. Об этом сообщил представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк.

«Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины», — цитирует Войтюка РИА Новости.

Он также отметил, что российским морякам разрешили покинуть пункт пропуска.

«Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам», — пояснил юрист.

Ранее сообщалось, что экипаж судна «Норд» заблокирован в украинском пункте пропуска.