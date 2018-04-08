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Экипаж судна «Норд» не выпустили с Украины
08 апреля 2018, 09:54 • 153 • Украина
Экипажу российского рыболовецкого судна «Норд» не позволили покинуть территорию Украины. Об этом сообщил представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк.
© Государственная пограничная служба Украины
«Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины», — цитирует Войтюка РИА Новости.
Он также отметил, что российским морякам разрешили покинуть пункт пропуска.
«Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам», — пояснил юрист.
Ранее сообщалось, что экипаж судна «Норд» заблокирован в украинском пункте пропуска.
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