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Экипаж судна «Норд» не выпустили с Украины

08 апреля 2018, 09:54  •  153 • Украина
Экипажу российского рыболовецкого судна «Норд» не позволили покинуть территорию Украины. Об этом сообщил представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

«Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины», — цитирует Войтюка РИА Новости.

Он также отметил, что российским морякам разрешили покинуть пункт пропуска.

«Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам», — пояснил юрист.

Ранее сообщалось, что экипаж судна «Норд» заблокирован в украинском пункте пропуска.

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