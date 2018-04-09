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Экипаж судна «Норд» находится в украинском Геническе, на руках - никаких документов

09 апреля 2018, 13:39  •  72 • В России

Экипаж арестованного Украиной сейнера «Норд» до сих пор находится на территории незалежной, изъятые при обыске документы им не вернули.

Напомним, вечером 7 апреля представители Генконсульства РФ попытались доставить рыбаков домой на автомобилях с дипломатическими номерами. Взамен отобранных российских паспортов морякам выдали временные свидетельства, но украинские пограничники заявили, что эти документы не дают права на пересечение границы, и экипаж остался на территории незалежной.

Была ли вторая попытка перейти границу в воскресенье - неизвестно. В пресс-службе рыболовецкого колхоза имени Первого мая этого не сообщили.

- Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло, - рассказала представитель судовладельца Анна Шевелева. - Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе. Ребята все здоровы, скоро ждем от них видеоновостей.

«Комсомольской правде - Крым» удалось связаться с одним из матросов «Норда».

- Мы находимся в городе Геническе, - рассказал матрос. - Я даже не знаю, как мы домой попадем и когда. Юристы занимаются этим вопросом, а мы каждый день, каждую минуту ждем, когда дома окажемся. Но видите: пока ничего не получается.

Член экипажа сейнера объяснил «КП-Крым», что моряков разместили в гостинице, где созданы вполне человеческие условия – можно искупаться и поспать.

- Все очень устали и просто морально истощены, - отметил собеседник.

- Вы завтра идете на судебное заседание?

- У нас не заседание, а СБУ вызывает на допрос в Херсон всех членов экипажа в качестве свидетелей по делу капитана Владимира Юрьевича, - объяснил мужчина.

- Документы у вас есть?

- Да нет, у нас никаких документов. Российские паспорта нам не вернули – они, как я понял, до сих пор в СБУ находятся.

- А украинские паспорта?

- Нет у нас украинских паспортов. Никаких документов на руках нет.

Как сообщалось, члены экипажа также проходят в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении капитана судна. Их ждут в СБУ десятого апреля для дачи показаний.

Капитан «Норда» Владимир Горбенко находится в изоляторе временного содержания в Херсоне. В отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал ему арест в качестве меры пресечения, однако дал возможность внести залог. Адвокаты перечислили деньги в пятницу вечером, однако из-за трехдневных пасхальных выходных в казначействе пока не подтвердили их получение, поэтому Владимир Горбенко все еще под стражей.

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