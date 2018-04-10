Экипаж судна «Норд» дает показания в СБУ, капитан ждет освобождения из изолятора

Моряки судна «Норд» находятся в Херсоне, их вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по уголовному делу в отношении капитана сейнера Владимира Горбенко. Об этом КП-Крым сообщил гендиректор рыболовецкого колхоза имени Первого мая Сергей Лесков.

- У них (членов экипажа, - ред.) сегодня допрос в СБУ у следователя по уголовному делу в качестве свидетелей, они сейчас в Херсоне находятся, - рассказал Лесков.

Кроме того, сегодня, 10 апреля, Владимира Горбенко должны выпустить из изолятора до суда. Ранее адвокаты внесли за него залог еще в пятницу, однако в выходные казначейство было закрыто, и получить подтверждение о зачислении средств было невозможно.

- Сегодня же руководитель казначейства после 11 часов должен появиться, который подпишет непосредственно выписку о том, что деньги поступили в казначейство. И с этой выпиской они (адвокаты, - ред.) уже едут в изолятор временного содержания, где должны будут Горбенко под эту выписку освободить, - сообщил директор предприятия.

Где будет находиться Владимир Горбенко до суда, который состоиться не раньше, чем через два месяца, пока неизвестно.

- Варианты. Он будет под какой-то подпиской о невыезде, скорее всего. Вероятно, у кого-то из родственников или гостиница какая-то, - отметил Сергей Лесков.

Как сообщалось, Владимир Горбенко с момента задержания уже перенес два гипертонических криза. В изолятор к нему неоднократно приезжала «скорая», мужчину даже госпитализировали.

-Вв субботу приезжали его родственники, их в изолятор допустили. Передали ему лекарства. Ставили там ему капельницу медработники изолятора, - поделился Лесков.

Что будет с остальными членами экипажа «Норда» после допроса – тоже пока загадка.

- С экипажем понятно пока только то, что они дают показания в качестве свидетелей - не более. Потом… пока судьбу их решают непосредственно в министерстве иностранных дел, в нашем консульстве. Пока комментировать не берусь, как быстро все это будет, по каким документам, - заключил директор рыбколхоза.

Крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Киева немедленно освободить всех членов экипажа российского судна.