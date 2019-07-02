Экипаж смутился: Британку сняли с рейса из-за слишком откровенного наряда

На посадку Харриет Осборн – а именно так зовут эту смелую даму – пришла в полупрозрачной блузке с огромным декольте, надетой к тому же на голое тело. Экипаж лайнера, принадлежавшего компании EasyJet, был шокирован и даже смущен откровенным видом женщины.

По словам Харриет, именно из-за этого ее и сняли с рейса. Однако версия представителей авиакомпании звучит иначе. Оказывается, стюардесса попросила британку надеть что-нибудь еще поверх откровенной блузки. Такое требование Харриет очень не понравилось, и она закатила скандал. Именно это стало причиной кардинальных мер.

В конце концов Осборн покинула самолет. Переночевав в аэропорту, она купила билет на другой рейс до Лондона.