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Экипаж смутился: Британку сняли с рейса из-за слишком откровенного наряда

02 июля 2019, 09:09  •  216 • В мире
Жительница Британии не сразу смогла вернуться из отпуска, который она проводила в испанской Малаге. Женщину заставили покинуть салон самолета из-за слишком откровенного наряда, смутившего экипаж.
На посадку Харриет Осборн – а именно так зовут эту смелую даму – пришла в полупрозрачной блузке с огромным декольте, надетой к тому же на голое тело. Экипаж лайнера, принадлежавшего компании EasyJet, был шокирован и даже смущен откровенным видом женщины.
По словам Харриет, именно из-за этого ее и сняли с рейса. Однако версия представителей авиакомпании звучит иначе. Оказывается, стюардесса попросила британку надеть что-нибудь еще поверх откровенной блузки. Такое требование Харриет очень не понравилось, и она закатила скандал. Именно это стало причиной кардинальных мер.
В конце концов Осборн покинула самолет. Переночевав в аэропорту, она купила билет на другой рейс до Лондона.

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