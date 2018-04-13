Экипаж погиб: вертолёт Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря

В ночь на пятницу в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолёт Ка-29. В результате погиб экипаж — два лётчика-испытателя, которые работали на предприятии-изготовителе. Они отрабатывали манёвры по посадке на корабль в открытом море. На месте катастрофы проводится поисковая операция.

В районе Балтийского моря потерпел крушение российский вертолёт Ка-29. Об этом RT сообщили в Минобороны РФ.

«12 апреля 2018 года около 23:30 мск при проведении ночных испытательных полётов в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолёт Ка-29», — говорится в заявлении пресс-службы Балтийского флота ВМФ России.

На борту вертолёта находились два лётчика-испытателя, оба погибли. Сейчас проводятся разыскные мероприятия.

«Экипаж в составе двух лётчиков-испытателей предприятия — изготовителя вертолёта погиб. На месте падения Ка-29 силами Балтийского флота проводится поисковая операция», — пояснили в Минобороны.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что найдено тело одного из членов экипажа.

Отработка манёвров

По данным источника ТАСС в силовых структурах Северо-Западного региона, крушение произошло при отработке посадки на корабль в Балтийском море близ мыса Таран на удалении 6—7 миль от берега.

Мыс Таран в Калининградской области

© baltic-dolphin.livejournal.com

«Вертолёт совершал посадки на корабль, который проходит испытания. Экипаж — инструкторы, которые опробовали посадки на испытываемый корабль. Четыре посадки было совершено штатно, на пятой возникли проблемы и произошло то, что произошло», — приводит агентство слова собеседника.

Власти Калининградской области проинформированы о происшествии и ждут от военных информации о ходе поисковой операции.

Напомним, в Балтийском море проходят плановые учения флота. В четверг сообщалось, что корабли успешно уничтожили подводную лодку условного противника.

«Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота провела плановое учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей «Калмыкия» и «Кабардино-Балкария» во взаимодействии с противолодочным вертолётом морской авиации флота Ка-27ПЛ отработали комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и её уничтожению», — сообщил представитель флота Роман Мартов.

Метеоусловия

По данным Балтфлота, «полёт проходил в простых метеоусловиях». Эти данные подтверждают метеорологи региона. По данным Калининградского гидрометцентра, минувшей ночью скорость ветра не превышала 12 м/с, высота волн была около метра.

«Никаких затруднений в движении судов в акватории Балтийского моря в районе Калининградской области нет. Все штатно, всё нормально», — сообщил ТАСС дежурный калининградского морского спасательного подцентра.

В пятницу не ожидается значительных изменений. Прогнозируется переменная облачность, порывы ветра могут усилиться до 12—14 м/с. Высота волн достигнет 1,5 м. Таким образом, условия для поисковой операции достаточно благоприятные.

Крушение в Хабаровске

В среду стало известно о крушении вертолёта в черте города Хабаровска. Около 11:00 по местному времени (4:00 мск) Ми-8, принадлежавший авиакомпании «Восток», разбился на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая.

На борту находились шесть человек, сейчас проходит опознание погибших. Из шести человек удалось установить личность троих, по остальным будет проведена генетическая экспертиза. Пресс-служба правительства Хабаровского края сообщила, что первые похороны назначены на субботу, 14 апреля. Краевые власти помогут с организацией погребения.

По данным очевидцев, вертолёт зацепил радиовышку и упал примерно в 300 м от жилых домов. На борту находились шесть человек, все они погибли. СК рассматривает три предполагаемые причины трагедии: погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота. Бортовые самописцы, изъятые с места происшествия, переданы для расшифровки представителям Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В Хабаровске введён режим чрезвычайной ситуации. Четверг, 12 апреля, в Хабаровском крае был объявлен днём траура.

Представители ГУ МЧС России по региону сообщили, что оба чёрных ящика вертолёта обнаружены и переданы следствию. Поисковые мероприятия в районе крушения завершены.

Поисковые мероприятия на месте крушения вертолета МИ-8 в городе Хабаровске завершеныhttps://t.co/Z7mTMWCWtPpic.twitter.com/ZB2Dt2gVaP — МЧС по Хаб. краю (@gupress27) April 11, 2018

К ликвидации последствий крушения вертолёта Ми-8 были привлечены 219 человек и 31 единица техники, от МЧС России — 153 человека и 16 единиц техники.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в пятницу намерены провести эвакуацию обломков вертолёта с места крушения в Хабаровске. Ближайшим авиарейсом в Москву будут отправлены бортовые самописцы вертолёта. «На следующей неделе планируем приступить к изучению полётной документации», — рассказал представитель комиссии МАК по расследованию.