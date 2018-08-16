Экипаж «Механика Погодина» опасается силового захвата судна

Команда задержанного в порту Херсона российского корабля «Механик Погодин» опасается, что под предлогом проверки украинские власти могут попытаться захватить судно.

Российский танкер «Механик Погодин», заблокированный в настоящий момент в порту Херсона украинскими властями, может быть захвачен силой. Такие подозрения в настоящий момент высказывают служащие на судне моряки.

Так, согласно сообщению на сайте судоходной компании ООО «В. Ф. Танкер», украинские правоохранители уведомили капитана корабля, что тот может быть подвергнут проверке.

При этом известно, что всего месяц назад судно уже проходило проверку в украинском порту Южный.

В портовой администрации Херсона об этом факте просто не могут не знать. Таким образом, существует вероятность, что под прикрытием новой проверки представители украинских властей попытаются завладеть судном.

Представители судоходной компании отмечают, что различные проверки вызывают сомнения и опасения опасения силового захвата судна.

«Основания для проверки никак не связаны с ранее заявленными причинами задержания судна, и намерение портовых властей ее провести является подтверждением того, что законных оснований для блокировки в порту танкера с грузом для украинских получателей так и не найдено!» - говорится в коммюнике судоходной компании.

При этом в администрации порта отмечают, что у украинской стороны есть ряд претензий к судну. Сначала их предъявили в СБУ, потом в таможенной службе, а после они поступили и от пограничной службы Украины. Однако до сих пор моряки так и не получили конкретных объяснений, в чем эти претензии выражены.

Ранее в Росрыболовстве заявили, что украинская сторона не соблюдает условий договора о совместном использовании Азовского моря для рыбного промысла. Как отметил глава ведомства Илья Шестаков, несмотря на то что все правовые нормы указаны в документе, Киев их игнорирует.