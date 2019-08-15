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Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»

15 августа 2019, 18:54  •  162 • Украина
Семерых членов экипажа самолёта Airbus A321, который 15 августа совершил аварийную посадку в Московской области, внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».
 
Reuters
 

Как информирует РИА Новости, данные командира самолёта Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина и пятерых бортпроводников внесли в раздел «Чистилище».

На сайте заявляют, что члены экипажа А321 якобы «неоднократно сознательно нарушили государственную границу Украины». Также их обвинили в соучастии в «нелегальном перемещении людей и грузов на оккупированную территорию».

15 августа самолёт А321, выполнявший рейс Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку после возгорания двигателя при взлёте. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что действия экипажа самолёта помогли избежать катастрофы. Он поручил Минтрансу подготовить документы по награждению членов экипажа.

Эксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с ФАН действия пилотов. 

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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