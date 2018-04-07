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Экипаж арестованного на Украине судна «Норд» отпущен на свободу

07 апреля 2018, 11:09  •  86 • Украина
Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» отпущен на свободу, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза им. 1 Мая Анна Шевелёва.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им ещё необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — приводит её слова РИА Новости.

6 апреля суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко, а также наложил административные штрафы на членов экипажа.

Судно «Норд» с десятью российскими моряками было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море.

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