Экипаж арестованного на Украине судна «Норд» отпущен на свободу

Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» отпущен на свободу, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза им. 1 Мая Анна Шевелёва.

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им ещё необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — приводит её слова РИА Новости.

6 апреля суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко, а также наложил административные штрафы на членов экипажа.

Судно «Норд» с десятью российскими моряками было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море.