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Эхо Скрипаля: Беглые олигархи из России вложились в армию телохранителей
16 марта 2018, 19:09 • 64 • В мире
Со ссылкой на консультантов по безопасности британское издание London Evening Standard сообщает о росте спроса на охранников, круглосуточную медицинскую помощь и системы фильтрации воздуха среди беглых российских олигархов в Великобритании.
По утверждениям британского таблоида London Evening Standard, многие беглые олигархи, проживающие сейчас в Великобритании, боятся повторить судьбу перебежчика Сергея Скрипаля и быть отравленными. В связи с этим некоторые из них усиливают меры по обеспечению безопасности своих персон и жилищ.
Так, согласно источникам Evening Standard среди консультантов по безопасности, после инцидента в Солсбери спрос на охранников среди богатых русских, живущих в Лондоне, чрезвычайно возрос. Также куда большей, чем раньше, востребованностью пользуются услуги по круглосуточной медицинской помощи и проверки поступающих в дом продуктов и личная прислуга.
Evening Standard отмечает, что как минимум один российский олигарх заказал установку в своей квартире системы фильтрации воздуха для ядерного бункера.
"Нам уже звонили полдюжины наших российских клиентов, спрашивали про телохранителей, дополнительную охрану домов и заказ еды", - цитирует СМИ один из своих источников. Он же добавляет: "Они больше не пользуются привычной доставкой еды и покупают ее навынос в разных местах, а воду пьют только из бутылок".
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