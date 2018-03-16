Эхо Скрипаля: Беглые олигархи из России вложились в армию телохранителей

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Со ссылкой на консультантов по безопасности британское издание London Evening Standard сообщает о росте спроса на охранников, круглосуточную медицинскую помощь и системы фильтрации воздуха среди беглых российских олигархов в Великобритании.

По утверждениям британского таблоида London Evening Standard, многие беглые олигархи, проживающие сейчас в Великобритании, боятся повторить судьбу перебежчика Сергея Скрипаля и быть отравленными. В связи с этим некоторые из них усиливают меры по обеспечению безопасности своих персон и жилищ.

Так, согласно источникам Evening Standard среди консультантов по безопасности, после инцидента в Солсбери спрос на охранников среди богатых русских, живущих в Лондоне, чрезвычайно возрос. Также куда большей, чем раньше, востребованностью пользуются услуги по круглосуточной медицинской помощи и проверки поступающих в дом продуктов и личная прислуга.

Evening Standard отмечает, что как минимум один российский олигарх заказал установку в своей квартире системы фильтрации воздуха для ядерного бункера.

"Нам уже звонили полдюжины наших российских клиентов, спрашивали про телохранителей, дополнительную охрану домов и заказ еды", - цитирует СМИ один из своих источников. Он же добавляет: "Они больше не пользуются привычной доставкой еды и покупают ее навынос в разных местах, а воду пьют только из бутылок".