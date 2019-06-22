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Эхо «Прямой линии» президента: Потерянная записка Путину

22 июня 2019, 00:24  •  94 • В России

ОБРАЩЕНИЕ НА САЛФЕТКЕ

Рассказанная Владимиром Путиным в конце «Прямой линии» история произошла, скорее всего, в 2010 году в Сыктывкаре. Глава государства признался, что ему до сих пор стыдно за то, что потерялась записка, которую ему передала женщина.

Тогда много людей собралось у здания главы администрации Коми: ждали, когда выйдет Путин, бывший тогда премьер-министром. В толпе были две женщины, которые договорились написать Путину записки. У каждой было по салфетке с просьбами обеих. Рассудили, что так шансов больше: если хоть одной удастся пробиться к премьеру, передаст ему сразу две просьбы.

Когда Путин направлялся к машине, женщина по имени Валентина громко закричала: «Путин, помоги!» Тот услышал и попросил ее пропустить к нему. Оказавшись рядом с премьером, та упала на колени и заплакала. Записку передали, но оказалось, что потом она была потеряна.

- У Валентины в то время сын сидел в СИЗО, против него завели уголовное дело. А она была уверена, что он невиновен. Хотела, чтобы Путин разобрался, - рассказала Елена Щербина, просьба которой была тоже на салфетке. - А у меня многодетная семья, и я просила помощи.

Но, возможно, на самом деле описанная главой государства ситуация случилась в каком-то другом регионе. Ведь Путин не назвал ни год, ни город, где это случилось.

СВАЛКУ ЛИКВИДИРОВАЛИ ЕЩЕ ДО «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»

«Чудодейственный эффект» прямого общения главы государства с народом давно известен. Стоит Путину сказать о чем-то, как не решавшиеся годами проблемы оказываются не такими уж и неподъемными.

И в этот раз было немало таких примеров. Так и с огромной мусорной свалкой в Верхней Салде, Свердловская область.

- По всему городу порядок за час навели, - рассказал житель города Александр Кудинов. - Дворники везде начали работать активно и тщательно. А свалку огородили и обещают скоро вывезти.

А власти Ростовской области и вовсе сыграли на опережение и ликвидировали свалку, на которую пожаловались Путину, за день до «Прямой линии».

- Как только был получен сигнал с места, началась работа по очистке площадки, - прокомментировал глава региона Василий Голубев. - Чтобы вывезти мусор, понадобилась неделя.

А в Красноярске и вовсе был комичный случай. Путин отправил губернатора Усса лично встретиться с жителями микрорайона Солнечный, которые жаловались, что в районе нет ни одной зеленой зоны. Еще до конца «Прямой линии» Александра Усса снова вывели в эфир. Он отрапортовал, что находится в Солнечном и стоит на фоне открытой здесь недавно новой школы.

Только вот приехал чиновник не в тот микрорайон. Вещал он не из Солнечного, а из соседнего Нанжуля.

- Тут ракурс более удачный, - объясняют чиновники.

Впрочем, от обязательств разбить парк в Солнечном губернатор не отказывается.

ЧИНОВНИКИ ОБЪЯСНИЛИ МАЛЕНЬКИЕ ЗАРПЛАТЫ

Немалая часть обращений касалась маленьких зарплат. Правда, оказалось, что люди не всегда до конца откровенны с главой государства.

Учитель высшей категории из Тверской области пожаловался на зарплату 15 тысяч рублей.

- Если работать на одну ставку, то зарплата учителя высшей категории действительно будет тысяч пятнадцать. Поэтому все набирают себе дополнительные часы: полторы, лучше две ставки, чтобы в месяц выходило ну хотя бы двадцать тысяч, - рассказала «КП» педагог. - Ставка 7900. Остальное - доплаты за категорию и так далее.

Чиновники в ответ рапортуют о средней зарплате учителей по региону в 26 с лишним тысяч рублей.

- 15 тысяч может быть, если нагрузка у педагога меньше ставки, он не имеет классного руководства и не получает доплаты за проверку тетрадей, - говорят в тверском минобразе.

- Такие жалобы слышал и я, - признался врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. - Разбирался в ситуации. Выяснилось, что 20 тысяч - это была зарплата за неполный месяц. А в среднем человек получает в два раза больше.

Впрочем, отговорки чиновников не спасли их от внимания правоохранительных органов. СК начал несколько проверок в Орловской, Оренбургской и Смоленской областях.

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