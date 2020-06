Эхо протеста. В США растут темпы заражения COVID-19 • 89 • Аналитика

Источник: vmeste-rf.tv



Как по учебнику

Обратимся к хронологии событий последних нескольких недель. По-настоящему протест в США развернулся в самом конце мая: люди массово вышли на улицы, соблюдая в лучшем случае масочный режим. Можно верить или не верить в двухнедельный инкубационный период коронавируса, но устойчивый рост числа зараженных начался именно 14 июня — 19532 новых случая инфицирования. Спустя сутки уже 19968 новых больных, а 16 июня – 23705. Перед началом протестов страна осторожно входила в фазу плато, которая, по мнению многих экспертов, должна была продлиться не больше месяца. А дальше снижение и постепенная стабилизация обстановки, как в Европе.



С чем же сейчас столкнулись в США? С 22 июня фиксируют ежедневно более 30 тысяч новых случаев заражения. Подобное было в апреле, в начале эпидемии. И, похоже, рост не собирает останавливаться: 23 июня коронавирус преодолел 35 тысяч ежесуточных заражений. Говорить о второй волне в данном случае некорректно. В стране еще с первой волной COVID-19 не справились. Массовые протесты стали ключевой причиной, спровоцировавшей новый всплеск. Рост заболеваемости наблюдается сразу по 20 штатам, а в пяти зафиксированы рекордные показатели. О подобном последствии народных гуляний, мародерства и сноса памятников упоминалось в одном из материалов на «Военном обозрение» несколько недель назад.





Картина распространения коронавируса в США. Источник: en.wikipedia.org

Ускорение распространения коронавируса объяснять исключительно последствиями протеста «Жизни черных важны!» нельзя. Следует учесть и ранний выход большинства регионов США из карантина. В попытках не допустить экономического коллапса штаты серьезно ослабили правила изоляции. Даже на нашумевшем видео задержания несчастного Флойда 25 мая улицы Миннеаполиса оживлены, и даже полицейские не соблюдают простейшие правила защиты: ни масок, ни перчаток. И сейчас в США более 120 тысяч умерших от COVID-19 и более 2,3 млн. инфицированных. Невада в связи с новым обострением вводит обязательный масочный режим, а в Техасе, Флориде, Аризоне, Северной и Южной Каролине закрываются все магазины Apple. Последний факт является серьезным знаком для остальных компаний: в ближайшее время ожидается новая волна закрытия на карантин. Самостоятельность губернаторов штатов в данном случае вышла стране боком. Зачастую лояльность электората заставляет управленцев делать популистские шаги, заранее отменяя меры самоизоляции. Как здесь не вспомнить слова президента Путина, описывающие ситуацию в США:



«Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше».



А что же Трамп?

Дональд Трамп, один из самых одиозных президентов Соединенных Штатов, в коронавирусной реальности продолжает поддерживать свое неоднозначное реноме. В начале лета он уверял своих избирателей, что наступила теплая погода и злосчастный вирус должен отступить перед высокими температурами и солнцем… Как выяснилось, надежды на самопроизвольное исчезновение не оправдались: вирус отлично себя чувствует в протестующей на теплом солнышке стране. Теперь устойчивый рост числа новых заражений президент объясняет большим количеством тестов на вирус. И здесь нельзя не вспомнить о ситуации с Россией. Американцы не верили и не верят в низкую смертность от COVID-19 в нашей стране, обвиняя во всем нечистоплотную статистику. (Кстати, в России, к сожалению, смертность вплотную уже подбирается к 1,5%.) Но в США были настолько раздосадованы фактом высокой выживаемости у нас, что даже учредили грант в 250 тысяч долларов для обличителя порочной системы здравоохранения. При этом у оппонентов из России был тезис о большом количестве тестов (второе место в мире – 18,4 млн. исследований) и раннем обнаружении инфекции. Поразительно, но президент Трамп взял этот факт на вооружение и отбивается им от оппонентов! А еще в середине июня отношение лидера страны к тестированию на COVID-19 было, скорее, отрицательным: он предлагал считать его «переоцененным», не самым эффективным и выставляющим США в невыгодном свете. Хронологию развития логики Трампа вообще сложно понять. Вот одно из последних его обращений к нации через Twitter:



«Смертность от коронавируса значительно снизилась. Уровень смертности — один из самых низких в мире. Наша экономика наверстает упущенное и не остановится. «Угли» или вспышки будут потушены по мере необходимости!»





Источник: news.mail.ru

Подобное поведение президента США объяснить можно очень просто: впереди выборы, очередного глобального стресса потенциальные избиратели могут не простить. Они только сбросили лишний пар, уничтожая безответные памятники, а тут снова волна заболеваемости. Очень некстати пришлось заявление Роберта Редфилда, директора федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, о значительном занижении общего количества заболевших в стране. По его расчетам, в США переболело и болеет в настоящее время не 2,3 млн. человек, а в десять раз больше. Конечно, говорить о столь масштабном умышленном занижении числа зараженных нельзя. Просто американская медицинская система отслеживает лишь малую часть инфицированных коронавирусом. Остальные либо переносят болезнь на ногах, либо вообще бессимптомно, либо переболели гораздо раньше развития пандемии. Редфилд основывается на результатах анализа крови американцев на антитела к COVID-19. Здесь математика проста: на каждый подтвержденный случай коронавируса в десяти случаях в крови фиксируют антитела. В России с 20 июня также стартовала программа исследования коллективного иммунитета граждан к COVID-19. Жители 22 регионов на добровольной основе могут проверить кровь на антитела к инфекции, и здесь нас также могут ждать неожиданные результаты.



Снижение интереса жителей США к президентству Трампа фиксируется уже не один месяц. По данным The New York Times и Siena College, в июне Джо Байден уверенно обходит действующего президента не только в отдельных штатах, но и по всей стране. Трампу ничего другого не остаётся, как «не замечать» нового наступления коронавируса, сохраняя хорошую мину при плохой игре. Экспертное сообщество медиков и эпидемиологов США уличают в этой связи президента в повторной ошибке. В начале эпидемии Трамп обвинял кого угодно (ВОЗ, Китай и даже Россию) в стремительном распространении COVID-19, но только не собственную медлительность. И сейчас, похоже, ситуация складывается по такому же сценарию. Через неделю-другую страна повторно войдет в пик заболеваемости, и Трамп уже не сможет игнорировать масштабы эпидемии. Общественность снова столкнется с пачкой президентских обвинений. Кого в этот раз Трамп назначит виновником? Самое интересное, что никто из либерально настроенной публики ни в США, ни в Европе не посмеет обвинить антирасистские протесты в разжигании новой всплеска COVID-19. Выражение народом своих взглядов, несмотря ни на что, превыше всего.



Источник: rbc.ru

Если вспомнить, что ситуация с коронавирусом развивается по учебникам эпидемиологии, то можно предсказать развитие ситуации в США. В качестве модели для этого отлично подойдет Россия, прошедшая пик эпидемии где-то 15-16 мая. После пика заболеваемости прошел примерно месяц стабильной фазы плато, а затем началось плавное снижение новых случаев инфицирования. И Россия в этом случае не единственный пример. Посмотрите на графики развития эпидемий в европейских странах, принципиальная картина будет схожей.



В случае с новым разогревом коронавирусной истории в США остается открытым вопрос времени прохождения пика. Если Трамп забудет про COVID-19 и займется предвыборной гонкой, то продолжительность пика может растянуться на месяц-полтора. А последующая фаза плато займет еще 30-40 дней. В этой ситуации американцам придется до середины осени разгребать последствия коронавируса, протеста и раннего открытия страны.



