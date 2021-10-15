«Эхо Молдовы»: Власти взялись за свободу слова по примеру Украины

Кишинёв тоже решил уничтожить оппозиционные телеканалы

«Хорошие люди» продолжают прилагать усилия по трансформации государственной системы Молдовы: правящая партия намерена окончательно взять под контроль СМИ и исключить из информационной повестки все неугодные мнения. Это не просто слухи или домыслы – в сети появился документ, в котором председатель профильной парламентской комиссии Лилиана Николаеску-Онофрей требует срочно проверить телеканалы: Moldova 1, NTV, Primul în Moldova»,

– сообщает интернет-издание «Эхо Молдовы».

Почему именно эти телеканалы хотят проверить? Всё очень просто, объясняет издание, – на этих телеканалах всё ещё продолжается трансляция российских новостей и передач. И этот факт явно не даёт покоя новому прозападному правительству Молдавии. Кроме того, на этих телеканалах допускается критика не только «хороших людей» из команды Майи Санду, но и проводимой президентом политики. Другими словами, проверка телеканалов – это попытка найти повод для их закрытия, что станет ударом по оппозиции.

Точно также ведут себя все прозападные партии на постсоветском пространстве, как только власть оказывается в их руках, отмечает «Эхо Молдовы». В соседней Украине пропрезидентская партия «Слуги народа», которая любит поговорить о демократии и свободе, простым решением СНБО, без суда и следствия, ввела запрет на оппозиционные телеканалы. Ситуация повторяется и в Молдове.

Издание подчёркивает тот факт, что «хорошие люди» могли бы потребовать проверить все телеканалы, чтобы хоть как-то оправдать свои действия и не давать лишний раз повод для критики. Однако власти спешат, и их не волнует, что скажут в оппозиции, всё равно её судьба уже решена.

«С помощью этих нехитрых приёмов новая власть зачищает политическую поляну от потенциальных политических оппонентов и просто от оппозиционеров, а установление монополии над СМИ позволяет объяснять эти действия населению, пичкая его пропагандой»,

– пишет интернет-издание.

Не смущает власть и то, что ограничение доступа к альтернативной точке зрения является нарушением не только Конституции Молдовы, но и международного права. Но можно не сомневаться – все «западные партнёры» сделают вид, что ничего не происходит, в стране нет никакой цензуры со стороны одной конкретной партии, узурпировавшей власть.

По мнению «Эхо Молдовы» правительство Майи Санду ведёт себя как классический диктаторский режим – сначала захват юстиции для уничтожения оппозиции, потом уничтожение оппозиционной прессы.

Ещё года не прошло, как парламентское большинство социалистов вернуло в Молдавию российские телепрограммы, приняв законопроект о поправках в Кодекс аудиовизуальных услуг.

«Теперь же прозападные политики намерены отменить решение своих предшественников и сделать всё, чтобы в информационном пространстве Молдовы была только одна точка зрения – точка зрения партии «хороших людей»,

– делает вывод «Эхо Молдовы».