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«Эхо Молдовы»: В Триполи прибыли молдавские наёмники?

22 мая 2019, 14:54  •  45 • Украина
НАТО в нейтральной Молдавии чувствует себя как дома
Сколько бы Игорь Додон не выступал против присутствия структур НАТО в Молдавии, сколько бы не говорил он о том, что Молдова – нейтральная страна, Альянс не сдаётся. Пятый год группа специалистов из Военного института международных и юридических знаний американского города Ньюпорт проводит тренинги с миротворцами Молдовы. На этот раз им разъясняли правовые нормы, действующие во время миротворческих операций. Заодно втолковали их обязанности.
Напомним, молдавские миротворцы (входят в 11-й контингент миротворцев) буквально через неделю будут отправлены в Косово.
Но кроме молдавских миротворцев существуют ещё и молдавские наёмники, и это тоже плоды многолетнего «сотрудничества» Молдовы с НАТО.
Так, на днях в порт Триполи прибыл сухогруз Amazon Giurgiulesti. По словам ливийского журналиста Faraj Aljarih, на этом сухогрузе прибыли бронированные автомобили и вооружённые люди. Возможно, среди них – и первая партия молдавских наёмников, пишет «Эхо Молдовы», издание, которое проводит расследование.
Причина прибытия наёмников – решение о выводе американцев из Ливии в связи с возросшей опасностью. Теперь американцев, которыми нельзя лишний раз рисковать, заменит «пушечное мясо» из бедных стран.
А судя по тому, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о том, что он будет бороться с проамериканским правительством в Триполи, «пушечное мясо» будет очень кстати.
Не случайно в молдавской Военной академии имени Александру чел Бун месяц назад представители НАТО провели лекции, во время которых объясняли выпускникам, кто такой Хафтар, что происходит в Ливии и почему этот Хафтар является «врагом Молдовы», считают молдавские журналисты.
Они напоминают, что руководитель Центра информации и документации (ЦИД) НАТО Елена Мырзак в интервью Radio Free Europe не так давно рассказывала, какие прекрасные перспективы открываются у выпускников Военной академии, да и у всей страны, при условии сотрудничества с Альянсом, разумеется.
«Многие страны тесно сотрудничают с НАТО и участвуют в операциях по поддержанию мира – не только в Косово, как, например, Республика Молдова, но и в Афганистане, Ливии…», – сообщала Елена Мырзак, и её нисколько не смущал конституционный нейтралитет Молдовы.
«Эхо Молдовы» рассказывает о прошлом опыте молдаван в роли наёмников, когда два молдавских пилота были брошены американцами на произвол судьбы в Афганистане, провели несколько лет в плену и не так давно вернулись домой благодаря вмешательству бизнесменов из Российской Федерации.
Хотят ли молдаване в итоге попасть в плен ливийским бойцам Хафтара – вопрос риторический. Потому что НАТО об этом их не спросит.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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