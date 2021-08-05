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«Эхо Молдовы»: Цель Кишинёва – вытеснить миротворцев России

05 августа 2021, 11:55  •  134 • Украина
Никакой нормальной стратегии реинтеграции Приднестровья у Молдавии нет
«Молдавский политический истеблишмент не стесняется использовать конфликт в Приднестровье для продвижения собственных интересов на переговорах с Россией. При этом сколько бы в Кишинёве не пытались, но за всё время так и не было выработано хоть сколько-то жизнеспособного альтернативного плана по урегулированию давнего конфликта»,
– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».
Казалось бы, отмечает издание, молдавские политики и чиновники должны быть заинтересованы в том, чтобы разработать эффективные стратегии по возвращению Приднестровья в состав Молдавии, однако никаких стратегий не существует до сих пор. Не появятся они и в будущем, между тем всё больше молдаван соглашаются с тем, что Приднестровье следует «отпустить» и согласиться с его статусом независимого самостоятельного государства.
По мнению «Эха Молдовы», у прозападных политиков, которые нынче пришли к власти в Молдавии, просто нет желания предпринимать какие-то шаги в этом направлении. Ведь если реинтеграция свершится и Приднестровье вернётся в состав Молдавии, то в парламент и правительство придут новые – пророссийские – политические силы, что станет настоящей угрозой прозападным политикам, которые с таким трудом добились власти. В таком случае все планы Майи Санду и её «западных партнёров» потерпят крах. И все последующие выборы никогда больше не закончатся победой прозападных сил – приднестровцы сведут на нет участие молдавской диаспоры в выборах, за счёт чего и победили и Майя Санду, и её партия, напоминает «Эхо Молдовы». Особенно, если учесть тот факт, что жители Приднестровья весьма активно участвуют в таких мероприятиях, как выборы.
Но зачем же тогда прозападные политики, в том числе и президент Майя Санду, постоянно поднимают вопрос реинтеграции Приднестровской Республики в состав Молдовы, задаётся вопросом издание и тут же отвечает: поднимать вопрос – не значит его решать. Всё дело в том, что присутствующие на левом берегу Днестра российские миротворцы не дают покоя «западным партнёрам» нового молдавского президента и перед ней поставлена вполне конкретная задача – добиться их вывода. Что потом будет с территорией Приднестровья, Запад не интересует.
«Таким образом, новая команда политиков не имеет никакой перспективной повестки для переговоров по приднестровскому урегулированию. У них нет жизнеспособной модели на замену переговорного формата «5+2», нет желания возиться с местным населением, но есть конкретная политическая задача – оказывать давление на миротворческие силы России»,
– делает вывод «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

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