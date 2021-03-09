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«Эхо Молдовы»: Три варианта выхода из кризиса

09 марта 2021, 02:30  •  76 • Украина
Массовые протесты просто «перевернут игровую доску»
«Республика Молдова продолжает погружаться в затяжное пике политического кризиса, который рискует перекинуться на все остальные сферы государства и стать кризисом системным. Так, лидер политической партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду отказывается выполнять предписание Конституционного суда (КС) и проводить консультации с лидерами парламентских фракций, а это создаёт очень опасный прецедент»,
– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».
Издание предлагает рассмотреть все существующие на сегодняшний день варианты выхода из политического тупика, в котором оказалась страна после того, как на президентских выборах одержала победу кандидат прозападных сил Майя Санду.
У парламента есть право проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране в связи с распространением пандемии коронавируса, после чего временное правительство получит дополнительные полномочия, что на самом деле необходимо в условиях не только политического, но и экономического кризиса, а также кризиса всей системы здравоохранения. В таком случает все разговоры о проведении досрочных парламентских выборов отойдут на второй план.
«Понятно, что такое решение никак не снимает основное противоречие между политиками, но оно поможет временно стабилизировать ситуацию»,
– считает «Эхо Молдовы».
Второй вариант развития событий связан с Конституционным судом – до сих пор существует риск того, что после 23 марта парламент будет распущен решением КС. Управление же страной будет осуществляться фактически решениями Конституционного суда. Другими словами – несколько человек в мантиях и в своём подавляющем большинстве граждане другой страны будут решать судьбу Молдавии.
Но и третий вариант не лучше, отмечает «ЭМ», наоборот, он может стать самым опасным.
«Никто не отменял массовые акции протеста, режиссурой которых активно занимаются американские дипломаты в Молдове. Мы знаем, что лидер прозападной оппозиции Майя Санду уже ведёт диалог со своими коллегами из многочисленных НПО, а это может говорить о подготовке фундамента под будущие манифестации»,
– считает молдавское интернет-издание.
По его мнению, массовые протесты просто «перевернут игровую доску», в чём заинтересованы многие представители молдавской политической элиты. Однако в условиях пандемии и постоянного роста количества заболевших, выход людей на улицы – не самый разумный вариант. То есть, все три существующих варианта развития событий являются тупиковыми и на самом деле не приведут к выходу из кризиса.
«Пока что ситуация выглядит таким образом, что кризис не может быть разрешён, а дальнейшее его развитие предполагает переход на более высокий уровень конфронтации сторон, что пагубно скажется на государственности Молдовы в столь тяжёлый и нестабильный исторический период»,
– констатирует «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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