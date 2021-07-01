«Эхо Молдовы»: Тень Сороса над Молдовой

НПО угрожают государственному суверенитету Молдавии

«Одно из ключевых мест в проведении досрочных парламентских выборов в Молдове занимает сеть так называемых неправительственных организаций. Речь идёт о специфических структурах, которые на деньги западных стран прямо или косвенно вмешиваются в избирательную кампанию на стороне прозападных кандидатов. Да и сами прозападные кандидаты, в частности, Майя Санду и её партия PAS – это выходцыиз среды НПО, чётко выполняющие установку неправительственных организаций», –сообщает интернет-издание «Эхо Молдовы».

Сегодня подобные организации всё чаще и успешнее становятся действенным средством ведения так называемых гибридных войн, с их помощью формируется протестная инфраструктура в конкретной стране, отмечает издание. После чего представители неправительственных организаций объявляют себя «гражданским обществом», а лидеры протеста становятся лидерами «гражданского общества», от имени которого и выдвигают теперь уже свои политические требования.

В прошлом веке подобные организации и их представители назывались «пятой колонной» и всем было понятно, чем на самом деле эти организации занимаются и каковы их цели – подрыв суверенитета конкретного государства с помощью самых различных методов, достаточно хорошо отработанных за последние годы.

«Это могут быть пропагандистские атаки, протестные мероприятия, внедрение в органы власти собственных агентов влияния и так далее. Для финансового сопровождения такого рода организаций функционируют разного рода международные фонды, в названии которых, как правило, фигурируют слова «демократия», «свобода», «юстиция». Все они говорят о реформировании и улучшении государства, но это не должно вводить вас в заблуждение, ибо цели преследуются полностью противоположные», – предупреждает издание.

Что касается конкретно Молдавии, то в этой маленькой стране действует сегодня около 14 тысяч самых разных неправительственных организаций. «Эхо Молдовы» ссылается на данные об этих организациях, собранные депутатом парламента от Партии социалистов Богданом Цырдей. Результатом многолетних исследований политолога стала опубликованная им книга о неправительственных организациях Молдовы и о влиянии НПО на политическую жизнь страны под названием «Гражданское общество Молдовы: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны». Эта книга на сегодняшний день является самым полным анализом неправительственных организаций Молдовы.

Сегодня ни для кого не является секретом тот факт, что финансируют все эти организации правительственные фонды Соединённых Штатов, например, такой как «Национальный фонд демократии» или европейский фонд European Endowment for Democracy. А ещё есть целый ряд румынских фондов, действующих при финансовой помощи правительства Румынии, и, конечно же, НПО, финансируемые самым известным в мире спонсором политических организаций – Фондом Сороса.

«К сожалению, сегодня на территории Молдовы действует разветвлённая сеть организаций, которые являются страшной силой, угрожающей государственному суверенитету нашей страны и всему региону в целом. Если государство не обратит внимания на эту проблему, то под вопросом окажется не только независимость, но и существование республики в целом», – делает вывод «Эхо Молдовы».