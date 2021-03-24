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«Эхо Молдовы»: Суд узаконил государственный переворот?

24 марта 2021, 01:50  •  36 • Украина
КС своим решением превратил Молдавию из парламентской республики в президентскую
Конституционный суд Молдовы в понедельник, 22 марта, вынес долгожданное решение по поводу законности выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры Игоря Гросу. КС признал действия президента Майи Санду вполне конституционными. По мнению же экс-президента Молдовы Игоря Додона, судьи противоречат сами себе, ведь всего месяц назад – 23 февраля – тот же Конституционный суд своим другим решением подтвердил главную роль в выдвижении кандидатов за парламентским большинством. Тем самым КС узаконил государственный переворот, уверен Игорь Додон.
«Если называть вещи своими именами, то Конституционный суд превращает Молдову из парламентской республики в президентскую, где окончательное решение остаётся не за депутатским корпусом (большинством), а за одним человеком – президентом, в данном случае за Майей Санду. Нет сомнения, что принятое решение будет оказывать негативное влияние не только на политическую обстановку в республике, но и на формирование правового государства в целом»,
– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».
При этом в аргументации судей Конституционного суда внезапно появились новые формулировки – если 51 депутат парламента не поддержит кандидатуру Гросу, это не означает роспуска законодательного органа. Для того чтобы парламент распустить, президент обязана провести переговоры со всеми фракциями. Но самое удивительное – это то, что коалиция большинства вновь может не согласиться с роспуском парламента и потребовать рассмотреть кандидатуру ещё одного премьер-министра, отмечает издание.
Позиция социалистов, судя по всему, останется прежней – «те, кто распускают парламент и инициируют внеочередные парламентские выборы, должны нести ответственность за человеческие жертвы из-за вспышки COVID-19».
С другой стороны, по мнению «Эха Молдовы», подобное решение КС можно рассматривать как попытку судей найти компромиссное решение и «оставить дверь открытой» для продолжения переговоров между двумя конфликтующими сторонами – парламентом и президентом. Так, например, депутат-социалист Влад Батрынча уверен – судьям пришлось учесть аргументы ПСРМ, в частности необходимость проведения реальных консультаций президента с фракциями, а не имитацию переговоров.
«Тем временем Санду продолжает гнуть свою линию, рассказывая, что правительство Игоря Гросу сможет «очистить часть институтов» государства. Однако если посмотреть на подноготную кандидата в премьеры, то в его возможностях можно усомниться. Гросу будет продолжать линию своего партийного лидера, а кандидат в премьер-министры и действующий глава государства – одного поля ягода, в такой ситуации хочется верить, что Молдова имеет большой запас прочности»,
– констатирует «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

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