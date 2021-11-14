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«Эхо Молдовы»: Сто дней катастрофы

14 ноября 2021, 02:05  •  97 • Украина
Хорошие времена так и не наступили
«Первые 100 дней работы нового правительства Молдовы, как и предполагалось, не завершились ничем, кроме провалов и очередного скатывания страны в сторону системного кризиса. Да, нам будут рассказывать об удачных соглашениях с Евросоюзом, Румынией, Польшей и Украиной, но давайте говорить по факту: выгодные сделки с Россией были проигнорированы, а на замену им пришли более дорогие и болезненные с точки зрения долгосрочного планирования сделки с европейскими партнёрами»,
– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».
Пожалуй, в истории независимой Молдавии не было ещё такого правительства, которое столкнулось бы за свои первые сто дней с таким количеством кризисов. И которое бы при этом изо всех сил старалось сделать вид, что всё хорошо и замечательно, отмечает интернет-издание. А премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица вообще умудрилась все провалы своего правительства за первые сто дней работы представить как несомненные достижения.
Своё выступление в парламенте по поводу знаменательной даты – ста дней, премьер начала с оправданий: время, оказывается, выпало неблагоприятное – тут тебе и пандемия коронавируса, и газовый кризис и рост цен на всё. Но правительство справилось – газовый контракт с Россией подписан, это главное. А рост цен – это не к нам, это во всём мире. Опять же – больницы переполнены, так пандемия же…
По мнению издания, единственное, чем может похвастать новое правительство – повышением минимальной пенсии до 2000 леев, вот только решение об этом повышении было принято прошлым правительством и должно было коснуться всех, кто получает минимальную пенсию. Правительство же Гаврилицы наложило целый ряд ограничений, в результате долгожданное повышение получат далеко не все пенсионеры. Такая себе «перемога» получается…
«Такая же ситуация с газовым кризисом. Мы уже неоднократно говорили о том, почему возник сам дефицит газа, так что не будем об этом. Но стоит отметить факт: правительство потеряло миллионы леев как на промедлении с подписанием нового газового контракта с российским «Газпромом», так и на закупке голубого топлива из альтернативных источников. При этом все эти действия подавались общественности как борьба за спасение страны, хотя изначально это промедление и было вызвано антироссийскими действиями молдавской власти»,
– отмечает интернет-издание.
Но самое удивительное в том, что премьер-министр преподносит как несомненную заслугу Кабинета министров дорогостоящие закупки газа из так называемых альтернативных источников. И при этом ни слова о том, что газ для населения теперь будет стоить в 2,4 раза дороже, и эта цена будет самой высокой в истории страны. Конечно – «перемога»!
И главное, о чём так любит поговорить президент Молдавии – борьба с коррупцией. «Эхо Молдовы» напоминает, что год назад Майя Санду клялась, что очистит страну от коррупционеров и тогда наступит время «хороших людей». Однако никто из настоящих коррупционеров не пострадал, зато за решёткой оказался чуть ли не единственный честный человек в правительстве – генеральный прокурор Александр Стояногло, суд над которым никак не завершится, потому что не может собрать доказательства его «преступлений». Что касается принятого закона о прокуратуре, то его отвергла Венецианская комиссия, однако в Молдавии это никого не смутило и закон приняли.
«Сложно сказать что-то хорошее о работе правительства после первых 100 дней у руля государства. Хорошие времена так и не наступили, причём с каждым разом мы отдаляемся от них всё дальше и дальше, а на горизонте маячат новые кризисы. Всё это напоминает путь, по которому прошли «слуги народа» на Украине: от первой политической силы в стране, надежды на которую возлагал простой народ, до ненавистной людям шайки политических проходимцев, которые не только не выполнили свои обещания, но и усугубили положение»,
– делает вывод «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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