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«Эхо Молдовы»: Перспективы колониальной зависимости

25 июля 2021, 13:45  •  111 • Украина
Теперь никто не сможет дать отпор прозападным инициативам Майи Санду
«По итогам досрочных парламентских выборов страна оказалась в ситуации, когда больше не осталась никаких сдержек и противовесов. Теперь весь контроль над властью сосредоточен в руках одной прозападной политической силы. Партия Майи Санду PASполучила абсолютное большинство голосов в парламенте, а блоку Игоря Додона и Владимира Воронина не удалось заручиться достаточной поддержкой избирателей, чтобы конкурировать с PAS»,
– сообщает интернет-издание «Эхо Молдовы».
По мнению издания, такой расклад сил в новом парламенте приведёт к тому, что никто не сможет дать отпор прозападным инициативам Майи Санду, а парламентская оппозиция не сможет достаточно эффективно защитить интересы национально ориентированной части молдавского общества. Ну а поскольку у всех перед глазами есть пример стран Балтии, Украины и Грузии, то можно уже сегодня сделать вывод – в самое ближайшее время Молдавия может перейти под внешнее управление. А все необходимые изменения для внешнего управления в стране уже заранее подготовлены. Теперь будет достаточно одного распоряжения президента, отмечает «Эхо Молдовы».
Издание предупреждает – не следует путать перспективы сближения Молдовы и Евросоюза, противников которого на самом деле не так уж и много, с перспективами поглощения Молдавии соседней Румынией. Именно возможное объединение с Румынией вызывает огромное возмущение и несогласие подавляющей части населения Молдавии.
«Ожидается, что уже в ближайшие годы мы станем свидетелями активной экспансии румынского государства на территорию Молдовы. Однако на тесное сотрудничество и развитие надеяться сложно, а вот на колониальный статус, очень легко. В этом смысле Молдова подошла к горизонту событий и в дальнейшем нашу страну ждёт два потенциальных варианта развития событий: либо нас ждёт окончательная зависимость от Запада, либо пересмотр баланса сил внутри молдавской элиты»,
– предсказывает «Эхо Молдовы».
И уже в пятницу, выступая на совместном брифинге с главой МИД Румынии Богданом Ауреску, Майя Санду объявила о том, что перед Молдавией наконец-то появилась реальная возможность сближения с Румынией и «трансформации молдавского общества». Что решит все насущные молдавские проблемы во всех сферах, пообещала президент.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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