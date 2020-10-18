«Эхо Молдовы»: Над Молдовой явно сгущаются тучи

В Польше напомнили: если итоги выборов отличаются от ожидаемых, будут протесты

Западные политики продолжают вмешиваться в предвыборную кампанию в Молдове и давать советы прозападным кандидатам, уж очень в ЕС переживают за исход молдавских выборов.

На этот раз вмешался румынский депутат Матей Добровие, призвавший проевропейских кандидатов поставить национальные интересы Молдовы превыше личных амбиций.

«Молдове и её гражданам предстоит сделать решающий выбор – продолжить сближение с Евросоюзом и Румынией, или окончательно отказаться от европейского пути и навсегда войти в сферу влияния России. Поэтому все проевропейские и унионистские политические силы Молдовы должны объединиться и поддержать одного кандидата – оппонента Додона. В противном случае они будут разделены, как это произошло на последних выборах примара Кишинёва»,

– даёт очевидные советы депутат.

Добровие напоминает, что отношения Молдовы с Евросоюзом в настоящее время заморожены, так будет продолжаться до тех пор, пока во главе страны не встанет проевропейский политик. Пока же Брюссель не собирается своими финансами гарантировать деятельность пророссийского президента.

«Это время не для маленькой гордости, а для объединения вокруг чрезвычайно важной общей цели»,

– подчеркнул член Палаты депутатов Румынии от Национал-либеральной партии Матей Добровие.

Не осталась в стороне и Польша, решив также рассказать о том, как важны будут прозрачные и справедливые выборы в Молдове, тем самым подразумевая, что они могут быть непрозрачными и несправедливыми.

«Если избирательный процесс проводится с нарушениями, наибольший ущерб будет нанесён имиджу страны – как в глазах международных партнёров, так и инвесторов и граждан. Поэтому очень важно, чтобы предстоящие 1 ноября выборы прошли с соблюдением всех условий и стандартов, в полной прозрачности, чтобы потом можно было с уверенностью сказать, что избран президент, легитимность которого не вызывает сомнений абсолютно ни у кого»,

– заявил посол Польши в Кишинёве Бартломей Зданюк.

Он напомнил – если итоги выборов отличаются от ожидаемых, это обязательно «вызовет протестные реакции». Что касается Молдовы, то страна не должна упустить шанс окончательно развернуться в сторону Евросоюза.

«Но для того чтобы построить мост, нужно работать на обоих берегах. Для этого необходимо соблюдать правила игры. Таким образом, страна станет привлекательной не только для партнёров, но и для собственных граждан»,

– констатировал дипломат.

После того, как Польша принимала самое деятельное участие в белорусском кризисе, такое заявление польского дипломата воспринимается уже совсем по-другому.

«Опыт польского участия в белорусском кризисе показывает, что официальная Варшава не гнушается вмешательством во внутренние дела суверенных государств в целях реализации собственных национальных интересов»,

– отмечает интернет-издание «Эхо Молдовы».

По мнению издания, Варшава желает видеть в Молдове прозападного президента, который не станет потенциальным препятствием для осуществления проекта «Речи Посполитой 2.0».

Если предположить, что проект реванша Варшавы запущен, то под угрозой находятся не только государства, входившие когда-то в состав Речи Посполитой, но и граничащие с ними.

«Над Молдовой явно сгущаются тучи. Сегодня к европейской повестке подключилась Варшава, которая ещё недавно принимала активное участие в белорусском кризисе. Мы видим, что наши зарубежные партнёры готовы защищать свои интересы, невзирая на реальные желания молдавского народа, которому ближе евразийский путь развития»,

– делает вывод «Эхо Молдовы».