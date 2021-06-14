«Эхо Молдовы»: молдавских специалистов Санду заменит иностранцами

Президент обещает выстроить новые государственные структуры, забывая о том, что строить не из чего

Президент Молдавии продолжает постепенно устанавливать свою власть над всеми государственными структурами, убирая неугодных с помощью Конституционного суда. Процесс этот президент называет «борьбой с коррупцией», однако у интернет-издания «Эхо Молдовы» своё мнение.

«Конституционный суд (КС) Молдовы объявил положения пункта 1 статьи Закона о Высшем совете магистратуры (ВСМ) неконституционными. Этим решением было аннулировано Постановление Парламента от 17 марта 2020 года, которым четверо юристов были назначены членами Высшего совета магистратуры. Это значит, что ВСМ вернётся к своему предыдущему состоянию, а четыре действующих члена совета будут вынуждены покинуть должности и найти себе другое место работы»,

– пишет интернет-издание.

По мнению молдавского политолога, депутата-социалиста Богдана Цырди, пришла пора начать называть всё происходящее своими именами. Он напоминает, что сначала президент Майя Санду отправила в отставку правительство, затем распустила парламент, таким образом, захватив власть в стране. Теперь пришла очередь высшего совета магистратуры, из которого срочно потребовалось убрать неугодных Санду лиц, в этом ей в который раз помог Конституционный суд во главе с судьёй Домникой Маноле.

«Эхо Молдовы» не спешит соглашаться с Богданом Цырдей в том, что речь идёт о захвате власти в стране, однако признаёт, что с некоторыми фактами не поспоришь. Например, с тем, что отныне Майя Санду получает возможность назначать любого лояльного главе государства судью, что, безусловно, вызывает вопросы ко всей судебной системе Молдавии.

«Особенно тревожно такая ситуация выглядит на фоне недавних заявлений президента о том, что существующие структуры изжили себя, а лучшим решением будет «всё снести» и «построить новое». Единственное, что непонятно – как из старых материалов построить что-то новое, качественно отличающееся от предыдущего? Очевидно, что под новыми материалами подразумеваются молодые политики из PAS или многочисленные иностранные советники, но далеко не факт, что качество «стройматериалов» оправдает ожидания»,

– отмечает «Эхо Молдовы».

И напоминает: в стране не существует кадрового резерва, поэтому в случае отказа от прежних специалистов, которых Санду подозревает в коррупции (всех!), единственный выход – привлечение иностранных специалистов. И уже сегодня президент заявляет, что после парламентских выборов в Таможенной службе Молдавии будут работать таможенники из Германии или из других стран ЕС. Соответствует ли такая политика национальным интересам – риторический вопрос, подчёркивает интернет-издание. И дело не в отношениях в данном случае между Берлином и Кишинёвом – отношения прекрасные, однако «такие ответственные участки работы, как таможня должны функционировать исключительно за счёт обеспечения собственными государственными кадрами», не сомневается «Эхо Молдовы». Однако президент уверена в обратном, и после парламентских выборов в случае победы прозападных сил страну ждёт большая «перестройка».