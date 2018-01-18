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Ехидные комментарии. СМИ дружно хоронят Грудинина, на электорат никто не смотрит

18 января 2018, 11:54  •  258 • Аналитика
Давно не писал ничего в этой области, но тут не захочешь, а пройдешься по теме.



Очень забавно, право, наблюдать, как ведущие СМИ бросились хоронить Павла Грудинина. Напоминает гипермаркет какой-то: сами товар завезли, сами разрекламировали, взвесили, упаковали и оплатили.


Ну и приговорили Грудинина. Все, дескать, слился олигарх. Не простила общественность ему тайных и явных счетов. И вообще, это не дело, чтобы богатый человек шел на выборы. На выборы, как я понимаю, должен идти только тот, у кого в кармане вошь на аркане, так что ли?


И еще одну вещь начинаю понимать. Как у нас ВЦИОМ общественное мнение опрашивает, мы все в курсе. Но циферками все трясут. И никого не волнует, что ВЦИОМ опросил аж 3 (три) тысячи человек по телефону. Всем пофигу.

Главное — за Путина 73,2% россиян, за Грудинина и Жириновского по 6,1% от общего числа.

То, что у всех СМИ, опубликовавших эти результаты, в комментариях (у кого разрешено) десятки орут «А мы за Грудинина», — это мелочь.

Начинает складываться впечатление, что Путин ниже 72% и не опустится. Точнее, не опустят. Ну как бы на прошлых 71,73% было, на этих ниже никак нельзя.

Разнарядку спустили? Ну что ж, посмотрим.

А в целом же вся эта возня в государственных и возлегосударственных СМИ говорит только об одном – реально хороший ход Зюганов сделал. Иначе чего такая суета поднялась?

То у нас рассказывали, почему Навальный и крестница Путина (Собчак) не торт, а теперь все как по команде кинулись на председателя колхоза. Неужто и правда команда прошла?

Видимо, да. Но – как всегда, в спешке и непрофессионально. Нашли в чем упрекнуть – деньги были за рубежом. А у кого, скажем так, их из сильных мира сего их нет?

Я не говорю о новоявленных гражданах Мальты или Швейцарии. Я просто о тех, кто деньги хранит там, где ему больше нравится. И о тех, у кого счетов якобы нет.

Да, конечно, у нас есть лица, которым не стоит иметь счета за рубежом, ибо их могут арестовать, а денежки отнять. И что? Кого это останавливает? Только, наверное, круглого сироту и остановит. А человеку, у которого есть братья, сестры, дети разумные, тети, дяди и прочие родственники, включая гениальных жен-бизнесвумен, проблем нет.

Ну а кому совсем интересно, как можно в таком случае поступить, так можно и про Ролдугина с Егоровым почитать на досуге.

И, кстати, тут без какого-либо наезда или зависти говорю. Я бы вот не смог оффшорным кошельком работать на таком уровне.

Так что в отношении Павла Грудинина – реально мимо кассы. Это же прекрасно, что у него есть деньги. Хотя… 7,5 миллиарда рублей… Я вас умоляю оптом и в розницу. Ну разве это деньги?

У нас таможенники в гаражах, простите, больше хранят.

Так что некоммунисту-колхознику Грудинину пока беспокоиться не о чем. Что там ВЦИОМ нарисует – это одно, что на самом деле – это другое.

А вот в интернете люди говорят, что будут за него голосовать. Да что греха таить, сам проголосую. А почему нет? Правда, о том, почему да, в другой раз поговорим.

Главное пока – это хорошо, что центральные СМИ так начали хоронить Павла Николаевича. На пользу пойдет. Как в фильме «Служебный роман», помните? «Вызывающие, говорите? Тогда точно надо брать!»
Автор: Роман Скоморохов

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Ехидные комментарии. СМИ дружно хоронят Грудинина, на электорат никто не смотрит
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