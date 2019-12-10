Ехидно улыбнулся: Путин оценил переговоры с Зеленским

В Елисейском дворце завершилась первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Переговоры, которые состоялись в разгар "нормандского саммита", по времени заняли полтора часа.

Отмечается, что на двусторонних переговорах глав государств также присутствовали глава Минэнерго РФ Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, а также с украинской стороны министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Кроме того, на встрече лидеров присутствовали помощники президентов Владислав Сурков и Андрей Ермак.

Президент России Владимир Путин по завершении переговоров с Владимиром Зеленским кратко ответил на вопрос о том, как прошла встреча. "Хорошо, по-деловому", - сказал он и улыбнулся.