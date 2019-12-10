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Ехидно улыбнулся: Путин оценил переговоры с Зеленским
10 декабря 2019, 08:54 • 22 • Политика
Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже завершились, они длились почти полтора часа. Как сообщалось ранее, "нормандский саммит" с участием также представителей Франции и Германии был приостановлен из-за личного разговора двух лидеров России и Украины. Как отметил, выходя из зала заседаний, российский лидер, переговоры с Зеленским прошли "хорошо, по-деловому", и загадочно, не без ехидства улыбнулся.
В Елисейском дворце завершилась первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Переговоры, которые состоялись в разгар "нормандского саммита", по времени заняли полтора часа.
Отмечается, что на двусторонних переговорах глав государств также присутствовали глава Минэнерго РФ Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, а также с украинской стороны министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Кроме того, на встрече лидеров присутствовали помощники президентов Владислав Сурков и Андрей Ермак.
Президент России Владимир Путин по завершении переговоров с Владимиром Зеленским кратко ответил на вопрос о том, как прошла встреча. "Хорошо, по-деловому", - сказал он и улыбнулся.
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