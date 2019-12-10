Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ни одна страна ЕС не выступила против": Брюссель создаёт собственный ...
Что известно о новых русских хакерах из «Корпорации зла»
Проигрывая торговую войну с Китаем, Трамп достает последний козырь
Елисейский дворец объявил о завершении "нормандского саммита": Путин и...
Главная / Политика

Ехидно улыбнулся: Путин оценил переговоры с Зеленским

10 декабря 2019, 08:54  •  22 • Политика
Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже завершились, они длились почти полтора часа. Как сообщалось ранее, "нормандский саммит" с участием также представителей Франции и Германии был приостановлен из-за личного разговора двух лидеров России и Украины. Как отметил, выходя из зала заседаний, российский лидер, переговоры с Зеленским прошли "хорошо, по-деловому", и загадочно, не без ехидства улыбнулся.
В Елисейском дворце завершилась первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Переговоры, которые состоялись в разгар "нормандского саммита", по времени заняли полтора часа.
Отмечается, что на двусторонних переговорах глав государств также присутствовали глава Минэнерго РФ Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, а также с украинской стороны министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Кроме того, на встрече лидеров присутствовали помощники президентов Владислав Сурков и Андрей Ермак.
Президент России Владимир Путин по завершении переговоров с Владимиром Зеленским кратко ответил на вопрос о том, как прошла встреча. "Хорошо, по-деловому", - сказал он и улыбнулся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
10 декабря 2019, 02:24
Грета Тунберг против Трампа: Началась борьба за звание "Человек года" по версии Time
09 декабря 2019, 23:09
Новый секретарь Общественной палаты рассказала о рабочих планах
09 декабря 2019, 14:39
Источник в МИД РФ: встреча Лаврова с Трампом в Вашингтоне 10 декабря ожидается
09 декабря 2019, 10:09
Двадцатилетие создания Союзного государства: В Минске праздник отметили призывами к "незалежнасци"
10 декабря 2019, 02:24
"Шойгу не хватает": Россию в "нормандской четвёрке" представляют Путин, Лавров, Сурков и Ушаков
09 декабря 2019, 19:54
"Всё равно у каждого в душе будет Россия": Российская чемпионка рассказала, как пережить 4-летний запрет WADA
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2019, 05:39
Дело в газе? Путин и Зеленский резко прервали переговоры "нормандской четвёрки&q...
10 декабря 2019, 03:40
Участники "нормандской четверки" выступили за внесение изменений в конституцию Украин...
10 декабря 2019, 00:24
Путин заявил, что доволен результатами саммита "нормандской четверки"
10 декабря 2019, 03:54
Если не будет войны, Донбасс присоединит Украину
10 декабря 2019, 02:24
"Ни одна страна ЕС не выступила против": Брюссель создаёт собственный санкц...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2019, 17:39
Спецы Киева погибли, охотясь на людей в Донбассе: о цинизме СБУ заявили журналисты
09 декабря 2019, 22:54
В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского
05 декабря 2019, 08:39
Зелёное безумие начинает шествие по миру?
07 декабря 2019, 22:24
"Керченская провокация, сухопутный вариант": Пользователи предсказали финал "марша достоинства" в Крым
03 декабря 2019, 17:39
"Разрушить свою страну и сбежать": "Исповедь" из немецкого "ада" активиста Майдана взбесила Сеть
09 декабря 2019, 11:39
Зеленского вынесли за скобки
09 декабря 2019, 03:40
"Они же невидимки": Русская ПВО сбила американский беспилотник?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.