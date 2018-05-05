Ехала в Европу банда из Форт-Худа • 84 • Аналитика







Несмотря на официально солидную численность группировки ВС США в Европе (порядка 62 тыс. чел.), реальная боевая ценность этой группировки достаточно невысока. Мы не будем вспоминать времена 80-х, когда и у американцев в Европе было полмиллиона, и только в ГСВГ было практически столько же. Но те времена давно прошли. И авиационная, и морская группировки в Европе весьма невелики, хотя их хотя бы можно быстро нарастить, а вот с сухопутчиками, которых мы и будем рассматривать, этого не получится.





В составе Командования Армии США в Европе — более десятка различных боевых и обеспечивающих соединений. Но если посмотреть внимательно, то боевых там всего ничего. Это 2-й бронекавалерийский полк на БТР "Страйкер" — то есть, по сути, достаточно легкое формирование, без танков, и вообще раньше бркп являлся "силовой разведкой" армейского корпуса США, а вот чего и кому он может разведывать сейчас — это вопрос, учитывая отстутствие этого корпуса. Это 173-я воздушно-десантная бригада в Виченце (Италия), вооруженная легкой техникой вроде "Хамви" и багги. Никакой бронетехники со времен списания танков "Шеридан" М551 у американских десантников нет, и, похоже, парашютно десантируемой и не появится — новый легкий танк, говорят, будет десантироваться разве что посадочным способом, а экспериментальный сброс стыренной у морпехов старой LAV-25 ничего, кроме ужаса, у отечественных специалистов, как из числа разработчиков десантируемой бронетехники, так и платформ и систем десантирования, так и десантников — не вызвал. И 12-я бригада армейской авиации, в германском Ансбахе, ныне состоящая из 3 батальонов армейской авиации (раньше было 4), имеющая на вооружении вертолеты AH-64D "Апач" и UH-60L "Блэкхок". Причем один из этих батальонов ныне — ротируемый из Штатов, то есть его расформировали, а на замену летают вертолеты других брАА Армии США.



Еще имеется 10-е командование ПВО-ПРО — под этим громким именем скрывается структура из 5-го батальона (дивизиона) ЗРК "Пэтриот" четырехбатарейного состава и 2 базы (отряда) "европейской" ПРО в Румынии и Польше, это те самые, с установленными там пусковыми модулями от морской установки вертикального пуска Мк.41 с противоракетами SM-3. Остальные части не относятся к боевым, это обеспечение, как то: тренировочный центр в Графенвере (Германия), 2-я бригада связи, 66-я бригада военной разведки, бригады: военной полиции, медицинская, снабжения и прочие.



Стоп, а где же бронетанковая бригада? А вот она-то к Командованию Армии США в Европе формально и не относится, американцы не хотят нарушать букву Основнополагающего Акта Россия — НАТО, предпочитая нарушать его дух — поэтому эта бригада является "прибывшей на учения" и ротируется каждые полгода на другие. У американцев с бронетанковыми соединениями куда получше европейских дохлых держав, но тоже, в общем, не очень густо — 10 бронетанковых бригад в Армии, по 87 танков в каждой, 3 таких же в Нацгвардии, ну и еще танки имеются в КМП США, но их там достаточно немного. Этим все тяжелые соединения и исчерпываются, остальные бригады относятся к легким — пехотные "Страйкер", пехотные легкие и воздушно-десантные и воздушно-штурмовые. Причем еще недавно бртбр было 9, одну бригаду переформировали в пехотную на "Страйкерах", и тут же, не успела пыль от пертурбаций в структуре осесть, переформировали обратно. Но еще несколько лет назад бригад таких в армии было 11, до того 12, а в НГ их было 5, так что тенденция имеется. Россия бюрократическая и Гвинея Экваториальная: что общего?



Казалось бы, такое соединение, как бронетанковая бригада, требуется размещать где-то поблизости от потенциального ТВД и единым кулаком, потому что даже применяя ее так, особенно на ход боевых действий с такой армией, как российская, не повлияешь, но толк в завязке конфликта мог бы какой-то быть. Но американцы переводили эту бригаду в Европу для чего угодно, кроме войны — им-то прекрасно известно, что Россия видела эту несчастную Прибалтику в уютной деревянной таре и в белых тапочках, и захватывать ее не собирается. Поэтому ее размещение — это новое слово в военном искусстве.



Итак, следим за руками. Бригада размещена в Германии, Польше, трех "нано-державах" Прибалтики, Венгрии, Румынии, Болгарии. Штаб, гаубичный самоходный дивизион с 18 САУ М109А6 и взводом артиллерийской разведки и рота снабжения — в Загане, Польша. В Скверцине, тоже в Польше, находятся батальон материально-технического обеспечения, включающий в себя и медицинскую роту. В Болеславце находится бригадный инженерный батальон, а на других базах — кавалерийский эскадрон, это так, после очередной недавней реформы бронетанковых бригад, уменьшившей в них число мотопехотных рот на две, стал зваться разведывательный батальон. Точнее, это меньше батальона, там танковая рота с 14 "Абрамсами" M1A2SEPv2 и 2 разведывательных отряда на БРМ "Бредли" M3A3 по 2 взвода каждый, а еще один отряд "кавэскадрона" — в Венгрии, и больше в Венгрии никаких подразделений бригады нет. Вот зачем его туда засунули и что он там сможет сделать? Ничего!



В Графенвере, Германия, находится танковый батальон бригады, из 2 танковых рот с "Абрамсами" (по 14 танков в каждой и 1 еще танк у комбата) и 1 мотопехотной на БМП "Бредли" M2A3 (тоже 14 машин, хотя в батальоне есть и в других подразделениях "Бредли", так что их там несколько больше). Больше в Германии у этой бригады ничего нет. Но зато в Румынии "сдерживает Россию" еще один батальон бригады, мотопехотный, состоящий из штаба, роты снабжения и 1 танковой и 1 мотопехотной рот. Видимо, ждут или наступления армии ПМР совместно с нашими двумя батальонами, через Молдавию сразу в Румынию. Так, а где еще одна рота, мотопехотная, куда подевалась? А она в Болгарии, в гордом одиночестве, сдерживает, видимо, турок. А то Эрдоган совсем от рук отбился. Интересно бы послушать офицеров американских бригад, что они сами о подобном размещении, с военной точки зрения, и с точки зрения управления, думают? Наверное, можно было бы расширить познания в ненормативной английской лексике. Атом есть, а кнопки нет! Иран отвечает Израилю



Так, а чем же останавливать 1-ю гвардейскую танковую армию и 6-ю Краснознаменную армию СВ ВС РФ, вместе с 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией ВДВ, которые спят и видят, как они захватывают почти безлюдные (все уехали на заработки в Европу) прибалтийские просторы? Для этого у нас остался целый танковый батальон, так что трепещи, Путин. Правда, мы этот батальон, как шкурку овечки из мультика, на шапки пустим, не на 12, а только на три. Итак, в Тапе, Эстония, находится мотопехотная рота на "Бредли", так что теперь агрессор российский ни дня не будет спать спокойно. Такая же рота, только танковая, на "Абрамсах", грозит Москве из Адажи, в Латвии. Грозит на легендарных латвийских военных парадах, ну и на учениях, конечно же. Там же и штаб батальона с ротой обеспечения. Последняя танковая рота — в Рукле, в Литве. Конечно, в Прибалтике есть еще и другие американские подразделения, в составе трех совместных с НАТО батальонных тактических групп, точнее, в одной из них (еще одна в Польше). Но, сами понимаете, что этого явно "немного маловато" для сколько-нибудь заметного военного влияния на ситуацию. Большой переднеазиатский сговор. Причины и цели успешного удара ВВС Израиля по арсеналам 47-й бригады



Вся эта бронетанковая бутафория нужна с двумя целями. Первая — действительно продемонстрировать России свое присутствие в Восточной Европе, изобразив таким образом "повышение цены решения на агрессию" для нее. Мол, раз тут американцы, то лучше не доводить до войны с ними и все такое прочее. Ну и создать некий передовой эшелон, инфраструктуру, обкатать театр военных действий в ходе развертываний. К тому же, на учениях кое-какая группировка тоже собирается, это заставляет ВС РФ соответствующе реагировать.



Только вот чем усиливать этот эшелон? Десантниками из Италии и "бронекавалеристами" из Германии? При этом лихорадочно собирая ошметки бригады из разных стран? Тащить еще несколько бригад из Штатов — это очень долго, может занять, вместе с запасами, и не один месяц, да и мало этого. Ну, есть еще у американцев планы по воссозданию подобия складов ПОМКУС — такие были в 60-90-е, когда личный состав нескольких дивизий мог быть переброшен по воздуху через океан с личным оружием, получив технику комплектами с этих складов. У нас есть аналог сейчас — "система двойного базирования", активно используемая на учениях. Но эти склады будут размещены в Бенилюксе, и запасов там максимум на 2-3 бригады. Возможно, осилят еще одну бригаду, пехотную "Страйкер", где-то в тех же краях.



Но этого явно мало для сколь бы то ни было "серьезного разговора с Россией с позицией силы", как они любят говорить. Тем более, с учетом того, что в крупном конфликте использование тактического ядерного оружия ВС РФ будет практически гарантированным, а у американцев с ответом на эту угрозу весьма печально. А уж учитывая численность и время достижения боеготовности и развертывания как совместных соединений "быстрого" и "очень быстрого" реагирования НАТО, понятно, что на евросоюзников надежды невелики. Сами же американские аналитики ,в частности, из "Стратфор" и РЭНД, пишут, что основное бремя конфликта ляжет на сами восточноевропейские страны, а ряд аналитиков из числа отставных военных (в частности, некий подполковник Билл Коуэн) и вовсе считает, что США "не потянут военное противостояние с нынешней РФ в современных условиях", народы стран НАТО воевать не хотят вообще, а американцы не рвутся воевать за Европу против России. Схожей точки зрения придерживаются и сами ВС США, которые если и мыслят в своих документах возможный конфликт с ВС РФ, то все больше в виде "гибридного", то есть руками различных дурачков-прокси, типа украинцев, возможно, с небольшим своим полуофициальным участием. Потому что все больше и больше раскрывается для американцев, по опыту боевых действий ВС РФ недавних лет, во что может вылиться даже ограниченный и неядерный конфликт с высокотехнологичной армией другой сверхдержавы — в отсутствие связи и управления, "задавленных" РЭБ, отсутствие авиаподдержки, скованной нашей ПВО и в серьезные проблемы в "общении" с многочисленной и опытной русской артиллерией. Нет, конечно, к более масштабным конфликтам они тоже готовятся, но как-то так "на потом". Мы к этому вопросу, похоже, относимся серьезнее, ну так это не мы же в чужой огород все время лезем, а к нам пытаются. Впрочем, это все — тема для отдельного разговора.



Тогда остается иная, главная, цель всего этого "восточноевропейского развертывания" — демонстрация своей поддержки трусоватым восточноевропейским сателлитам, для придания им уверенности и поощрения их дальнейшего тявканья на русского медведя. Ну и рука на холке у "свободных младоевропейцев" лежит куда уверенней, если сопровождается хоть небольшим числом "джи-ай". Даже, можно сказать, не на холке, а на сонной артерии: джентльмен не может верить дикарям-туземцам, он может верить лишь удавке на их шее и своему револьверу. А Россия? Да что с ней сделается, пусть и дальше побудет пугалом! Западные СМИ сообщают, что в рамках операции Atlantic Resolve (это операция по "сдерживанию" России, в рамках которой и ротируются бронетанковые бригады из США по одной в Европу) и маневров Sabre Strike началась передислокация бронетанковой бригады из США в Польшу. Речь идет о 1-й бронетанковой бригаде из Форт-Худа, в Техасе, которая будет будет переведена в Европу летом, чтобы заменить 2-ю бронетанковую бригаду, как та до этого заменила 3-ю, тоже из тех же краев. Кое-кто из наших СМИ, перепечатывая новость, очевидно, плохо ее перевел и уже "перевел" бригаду в Европу или даже "усилил группировку США в Восточной Европе" этой бригадой. А между тем, вся эта история со "сдерживанием России" путем ротирования бронетанковых бригад между собой суть политическое "бродвейское шоу", причем даваемое не для России по большей части.Несмотря на официально солидную численность группировки ВС США в Европе (порядка 62 тыс. чел.), реальная боевая ценность этой группировки достаточно невысока. Мы не будем вспоминать времена 80-х, когда и у американцев в Европе было полмиллиона, и только в ГСВГ было практически столько же. Но те времена давно прошли. И авиационная, и морская группировки в Европе весьма невелики, хотя их хотя бы можно быстро нарастить, а вот с сухопутчиками, которых мы и будем рассматривать, этого не получится.В составе Командования Армии США в Европе — более десятка различных боевых и обеспечивающих соединений. Но если посмотреть внимательно, то боевых там всего ничего. Это 2-й бронекавалерийский полк на БТР "Страйкер" — то есть, по сути, достаточно легкое формирование, без танков, и вообще раньше бркп являлся "силовой разведкой" армейского корпуса США, а вот чего и кому он может разведывать сейчас — это вопрос, учитывая отстутствие этого корпуса. Это 173-я воздушно-десантная бригада в Виченце (Италия), вооруженная легкой техникой вроде "Хамви" и багги. Никакой бронетехники со времен списания танков "Шеридан" М551 у американских десантников нет, и, похоже, парашютно десантируемой и не появится — новый легкий танк, говорят, будет десантироваться разве что посадочным способом, а экспериментальный сброс стыренной у морпехов старой LAV-25 ничего, кроме ужаса, у отечественных специалистов, как из числа разработчиков десантируемой бронетехники, так и платформ и систем десантирования, так и десантников — не вызвал. И 12-я бригада армейской авиации, в германском Ансбахе, ныне состоящая из 3 батальонов армейской авиации (раньше было 4), имеющая на вооружении вертолеты AH-64D "Апач" и UH-60L "Блэкхок". Причем один из этих батальонов ныне — ротируемый из Штатов, то есть его расформировали, а на замену летают вертолеты других брАА Армии США.Еще имеется 10-е командование ПВО-ПРО — под этим громким именем скрывается структура из 5-го батальона (дивизиона) ЗРК "Пэтриот" четырехбатарейного состава и 2 базы (отряда) "европейской" ПРО в Румынии и Польше, это те самые, с установленными там пусковыми модулями от морской установки вертикального пуска Мк.41 с противоракетами SM-3. Остальные части не относятся к боевым, это обеспечение, как то: тренировочный центр в Графенвере (Германия), 2-я бригада связи, 66-я бригада военной разведки, бригады: военной полиции, медицинская, снабжения и прочие.Стоп, а где же бронетанковая бригада? А вот она-то к Командованию Армии США в Европе формально и не относится, американцы не хотят нарушать букву Основнополагающего Акта Россия — НАТО, предпочитая нарушать его дух — поэтому эта бригада является "прибывшей на учения" и ротируется каждые полгода на другие. У американцев с бронетанковыми соединениями куда получше европейских дохлых держав, но тоже, в общем, не очень густо — 10 бронетанковых бригад в Армии, по 87 танков в каждой, 3 таких же в Нацгвардии, ну и еще танки имеются в КМП США, но их там достаточно немного. Этим все тяжелые соединения и исчерпываются, остальные бригады относятся к легким — пехотные "Страйкер", пехотные легкие и воздушно-десантные и воздушно-штурмовые. Причем еще недавно бртбр было 9, одну бригаду переформировали в пехотную на "Страйкерах", и тут же, не успела пыль от пертурбаций в структуре осесть, переформировали обратно. Но еще несколько лет назад бригад таких в армии было 11, до того 12, а в НГ их было 5, так что тенденция имеется.Казалось бы, такое соединение, как бронетанковая бригада, требуется размещать где-то поблизости от потенциального ТВД и единым кулаком, потому что даже применяя ее так, особенно на ход боевых действий с такой армией, как российская, не повлияешь, но толк в завязке конфликта мог бы какой-то быть. Но американцы переводили эту бригаду в Европу для чего угодно, кроме войны — им-то прекрасно известно, что Россия видела эту несчастную Прибалтику в уютной деревянной таре и в белых тапочках, и захватывать ее не собирается. Поэтому ее размещение — это новое слово в военном искусстве.Итак, следим за руками. Бригада размещена в Германии, Польше, трех "нано-державах" Прибалтики, Венгрии, Румынии, Болгарии. Штаб, гаубичный самоходный дивизион с 18 САУ М109А6 и взводом артиллерийской разведки и рота снабжения — в Загане, Польша. В Скверцине, тоже в Польше, находятся батальон материально-технического обеспечения, включающий в себя и медицинскую роту. В Болеславце находится бригадный инженерный батальон, а на других базах — кавалерийский эскадрон, это так, после очередной недавней реформы бронетанковых бригад, уменьшившей в них число мотопехотных рот на две, стал зваться разведывательный батальон. Точнее, это меньше батальона, там танковая рота с 14 "Абрамсами" M1A2SEPv2 и 2 разведывательных отряда на БРМ "Бредли" M3A3 по 2 взвода каждый, а еще один отряд "кавэскадрона" — в Венгрии, и больше в Венгрии никаких подразделений бригады нет. Вот зачем его туда засунули и что он там сможет сделать? Ничего!В Графенвере, Германия, находится танковый батальон бригады, из 2 танковых рот с "Абрамсами" (по 14 танков в каждой и 1 еще танк у комбата) и 1 мотопехотной на БМП "Бредли" M2A3 (тоже 14 машин, хотя в батальоне есть и в других подразделениях "Бредли", так что их там несколько больше). Больше в Германии у этой бригады ничего нет. Но зато в Румынии "сдерживает Россию" еще один батальон бригады, мотопехотный, состоящий из штаба, роты снабжения и 1 танковой и 1 мотопехотной рот. Видимо, ждут или наступления армии ПМР совместно с нашими двумя батальонами, через Молдавию сразу в Румынию. Так, а где еще одна рота, мотопехотная, куда подевалась? А она в Болгарии, в гордом одиночестве, сдерживает, видимо, турок. А то Эрдоган совсем от рук отбился. Интересно бы послушать офицеров американских бригад, что они сами о подобном размещении, с военной точки зрения, и с точки зрения управления, думают? Наверное, можно было бы расширить познания в ненормативной английской лексике.Так, а чем же останавливать 1-ю гвардейскую танковую армию и 6-ю Краснознаменную армию СВ ВС РФ, вместе с 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией ВДВ, которые спят и видят, как они захватывают почти безлюдные (все уехали на заработки в Европу) прибалтийские просторы? Для этого у нас остался целый танковый батальон, так что трепещи, Путин. Правда, мы этот батальон, как шкурку овечки из мультика, на шапки пустим, не на 12, а только на три. Итак, в Тапе, Эстония, находится мотопехотная рота на "Бредли", так что теперь агрессор российский ни дня не будет спать спокойно. Такая же рота, только танковая, на "Абрамсах", грозит Москве из Адажи, в Латвии. Грозит на легендарных латвийских военных парадах, ну и на учениях, конечно же. Там же и штаб батальона с ротой обеспечения. Последняя танковая рота — в Рукле, в Литве. Конечно, в Прибалтике есть еще и другие американские подразделения, в составе трех совместных с НАТО батальонных тактических групп, точнее, в одной из них (еще одна в Польше). Но, сами понимаете, что этого явно "немного маловато" для сколько-нибудь заметного военного влияния на ситуацию.Вся эта бронетанковая бутафория нужна с двумя целями. Первая — действительно продемонстрировать России свое присутствие в Восточной Европе, изобразив таким образом "повышение цены решения на агрессию" для нее. Мол, раз тут американцы, то лучше не доводить до войны с ними и все такое прочее. Ну и создать некий передовой эшелон, инфраструктуру, обкатать театр военных действий в ходе развертываний. К тому же, на учениях кое-какая группировка тоже собирается, это заставляет ВС РФ соответствующе реагировать.Только вот чем усиливать этот эшелон? Десантниками из Италии и "бронекавалеристами" из Германии? При этом лихорадочно собирая ошметки бригады из разных стран? Тащить еще несколько бригад из Штатов — это очень долго, может занять, вместе с запасами, и не один месяц, да и мало этого. Ну, есть еще у американцев планы по воссозданию подобия складов ПОМКУС — такие были в 60-90-е, когда личный состав нескольких дивизий мог быть переброшен по воздуху через океан с личным оружием, получив технику комплектами с этих складов. У нас есть аналог сейчас — "система двойного базирования", активно используемая на учениях. Но эти склады будут размещены в Бенилюксе, и запасов там максимум на 2-3 бригады. Возможно, осилят еще одну бригаду, пехотную "Страйкер", где-то в тех же краях.Но этого явно мало для сколь бы то ни было "серьезного разговора с Россией с позицией силы", как они любят говорить. Тем более, с учетом того, что в крупном конфликте использование тактического ядерного оружия ВС РФ будет практически гарантированным, а у американцев с ответом на эту угрозу весьма печально. А уж учитывая численность и время достижения боеготовности и развертывания как совместных соединений "быстрого" и "очень быстрого" реагирования НАТО, понятно, что на евросоюзников надежды невелики. Сами же американские аналитики ,в частности, из "Стратфор" и РЭНД, пишут, что основное бремя конфликта ляжет на сами восточноевропейские страны, а ряд аналитиков из числа отставных военных (в частности, некий подполковник Билл Коуэн) и вовсе считает, что США "не потянут военное противостояние с нынешней РФ в современных условиях", народы стран НАТО воевать не хотят вообще, а американцы не рвутся воевать за Европу против России. Схожей точки зрения придерживаются и сами ВС США, которые если и мыслят в своих документах возможный конфликт с ВС РФ, то все больше в виде "гибридного", то есть руками различных дурачков-прокси, типа украинцев, возможно, с небольшим своим полуофициальным участием. Потому что все больше и больше раскрывается для американцев, по опыту боевых действий ВС РФ недавних лет, во что может вылиться даже ограниченный и неядерный конфликт с высокотехнологичной армией другой сверхдержавы — в отсутствие связи и управления, "задавленных" РЭБ, отсутствие авиаподдержки, скованной нашей ПВО и в серьезные проблемы в "общении" с многочисленной и опытной русской артиллерией. Нет, конечно, к более масштабным конфликтам они тоже готовятся, но как-то так "на потом". Мы к этому вопросу, похоже, относимся серьезнее, ну так это не мы же в чужой огород все время лезем, а к нам пытаются. Впрочем, это все — тема для отдельного разговора.Тогда остается иная, главная, цель всего этого "восточноевропейского развертывания" — демонстрация своей поддержки трусоватым восточноевропейским сателлитам, для придания им уверенности и поощрения их дальнейшего тявканья на русского медведя. Ну и рука на холке у "свободных младоевропейцев" лежит куда уверенней, если сопровождается хоть небольшим числом "джи-ай". Даже, можно сказать, не на холке, а на сонной артерии: джентльмен не может верить дикарям-туземцам, он может верить лишь удавке на их шее и своему револьверу. А Россия? Да что с ней сделается, пусть и дальше побудет пугалом! Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 84 Источник Похожие новости Атом есть, а кнопки нет! Иран отвечает Израилю Пашиняну придется нелегко Расходный материал американской войны

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