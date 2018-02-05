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Екатерина II и основатели Одессы останутся на историческом месте - суд

05 февраля 2018, 22:24  •  115 • В мире
В Одессе прошел суд по делу о памятнике основателям города, центральной фигурой которого является Екатерина II.
Апелляционный административный суд Одессы отказался удовлетворить иск ассоциации казацких товариществ "Сечь" о признании незаконными решений горсовета, позволивших восстановить памятник основателям города с Екатериной II в центре композиции. Решение приняли на заседании в понедельник, 5 февраля.
Решение суда означает, что памятник останется на Екатерининской площади Одессы. За истцами оставили право обжаловать его в Верховном суде Украины.
В 2007 году на Екатерининской площади открылся восстановленный памятник основателям Одессы. Однако против его открытия выступили украинские националисты и казаки.
Оригинальный памятник установили в 1900 году. Уже через 20 лет его снесли. Фрагменты исторической композиции хранятся в Историко-краеведческом музее Одессы. На месте снесенного монумента в середине 1960-х годов поставили памятник матросам-потемкинцам. В 2007 году их перенесли на Таможенную площадь.

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