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Екатерина Гордон: Путин – номер один, но коррупционную вертикаль надо реформировать

21 января 2018, 11:24  •  186 • Политика
По словам кандидата в президенты России, необходимо воспользоваться выборами, чтобы рассказать о наболевшем.
Кандидат в президенты России от Партии добрых дел, правозащитница и журналистка Екатерина Гордон заявила, что намерена использовать свою избирательную кампанию, чтобы рассказать о наболевшем в борьбе за права граждан.
В субботу Гордон в Санкт-Петербурге Гордон провела форум "Россия правовая". В мероприятии приняли участие члены наблюдательного совета при губернаторе Ленинградской области, представители местных казачьих обществ и другие общественники.
По словам Гордон, выборы в России "в принципе закончились" в тот момент, когда Владимир Путин заявил о своем выдвижении. "Он действительно является национальным лидером, его любят", - сказала она, сославшись на данные опросов.
Тем не менее, нужно воспользоваться выборами, чтобы "высказать наболевшее" и рассказать о реальности "вопреки всему", сказала Гордон. "Пришло время реформировать эту коррупционную, странную, не основанную на конституции вертикаль и параллель", — заявила она.

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