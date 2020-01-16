Екатерина Дашкова: преступая законы и нравы своего времени • 53 • Аналитика © Фото : Д. Г. Левицкий В этот день, …лет назад Шестнадцатого января 1810 года скончалась княгиня Екатерина Романовна Дашкова, участница дворцового переворота 1762 года, президент Российской академии. © РИА Новости / Олег Ласточкин Портрет княгини Екатерины Дашковой работы неизвестного художника (18 в.) Дашкова – умнейшая и образованнейшая женщина своего времени. К тому же энергичная и предприимчивая. Еще с самой юности. Ей понравился князь Михаил Иванович Дашков, единственный представитель княжеского рода, наследник большого состояния, один из самых красивых придворных, "мягкий по характеру, веселый щеголь", который пользовался успехом при дворе Елизаветы Петровны. Однажды во время дворцового праздника князь Дашков разговорился с пятнадцатилетней Екатериной Романовной Воронцовой. Обыкновенная светская болтовня с легким амурным оттенком. Ничего обязывающего, казалось бы. Но не тут-то было! Молоденькая Катенька решила взять быка за рога, преступив все тогдашние законы приличия, которые должна была соблюдать молодая девица. Она тут же подозвала канцлера Михаила Илларионовича Воронцова и громко сказала ему: "Дядюшка, князь Дашков делает мне честь, просит моей руки". © РИА Новости / Всеволод Тарасевич Князь был потрясен решительностью молодой девушки, но не посмел сказать канцлеру, что его речи де носили несколько иной характер. И в итоге он вскоре повел под венец девицу Воронцову. Впрочем, счастье было недолгим: спустя пять лет после женитьбы князь Михаил Иванович скончался в молодых летах от ангины… В своих мемуарах Дашкова приписывала исключительно себе всю удачу дворцового переворота 1762 года. Императрица в своих письмах и мемуарах это категорически опровергала: "Княгиня Дашкова... хотя и желает приписать себе всю честь, так как была знакома с некоторыми из главарей... не внушала никому доверия. Хотя она уверяет, что все ко мне проходило через ее руки, однако все лица, бывшие в заговоре, имели сношения со мною в течение шести месяцев прежде, чем она узнала только их имена". © РИА Новости / Сергей Пятаков Большая императорская корона Действительно, могла ли 19-летняя Дашкова быть "душой" дворцового заговора? Вряд ли. Но несомненно и другое: она через своего дядю-канцлера была хорошо знакома со всеми вельможами, и, конечно, имела возможность в приватных беседах продвигать многие идеи и проекты, составить мнение о том, кто из высших сановников в случае переворота поддержит Екатерину. Впрочем, вероятно, две бывшие подруги – и Дашкова, и императрица – по-своему обе правы (а когда женщина бывает неправа?!). Дашкова долгие годы была директором Петербургской академии наук. Основала Российскую академию. Ее не надо путать с Академией наук. Российская академия была создана как центр по изучению русского языка и словесности. Самым известным делом академии стало издание в 1789 ‒1794 годах первого толкового словаря русского языка, содержавшего более 43 тысяч слов. Работа над словарем заняла всего 11 лет. Для примера: Французская академия составляла свой первый словарь 60 лет. © РИА Новости / Светлана Янкина Первая большая французская энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремесел Дидро и Д’Аламбера (1751-1777 годы) Дашкова, между прочим, первой предложила ввести в алфавит букву "ё". Долгое время этот звук обозначался в письме сочетанием двух букв – ио или йо. Идею поддержали многие деятели культуры того времени. Считается, что первым начал использовать "ё" Державин. В письмах. Он, кстати, первым написал фамилию светлейшего князя Потёмкина-Таврического через "ё". А широкое распространение буква получила благодаря Карамзину и его повременным изданиям. После восшествия на престол Екатерина II охладела к подруге. Тут сказались и личные недоразумения, и какие-то личные счеты и обиды. К тому же обе они были похожи по характеру: энергичные, честолюбивые, властные… Вместе им, конечно, было трудно ужиться. Эту истину косвенно подтвердила сама Екатерина II. В Петербурге жили княгиня Варвара Александровна Трубецкая и Елизавета Васильевна Хераскова. Они были замужем за единоутробными братьями. И были не только очень дружны, но даже обе семьи жили в одном доме 20 с лишним лет. Императрица этому факту была крайне поражена и не раз говаривала: "Не удивляюсь, что братья между собою дружны, но вот что для меня удивительно, как бабы столь долгое время уживаются между собою". © РИА Новости / Алексей Варфоломеев Портрет Екатерины II работы И.Б. Лампи Как-то Екатерина II пригласила Дашкову в Эрмитаж. Княгиня поинтересовалась у придворных, как они туда входят, и ей ответили, что через "алтарь". Так называли помещение перед входом в Эрмитаж, где императрица устраивала интимные вечера. Но Дашкова слово "алтарь" поняла буквально, а потому вместе с 10-летним сыном зашла прямо в алтарь дворцовой церкви, а потом прошествовала с ним в Эрмитаж. Екатерина II, узнав об этом, была вне себя. И выговаривала Дашковой: "Как вам не стыдно? Вы не знаете закона? Священник принужден на вас мне жаловаться". Желая смягчить ситуацию, одна из придворных заметила императрице, что Дашкова, вероятно, зашла в алтарь не в качестве женщины, а в качестве президента Российской академии. Автор Владимир Бычков, радио Sputnik Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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